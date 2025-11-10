BursaDEX+
Biaya jaringan yang murah merupakan keuntungan bagi para trader tetapi bisa menandakan masalah fundamental jangka panjang dengan model penghasilan Ethereum. Biaya gas pada blockchain layer-1 Ethereum turun hingga hanya 0,067 Gwei pada hari Minggu, di tengah kelesuan pasar kripto yang dipicu oleh crash pasar bersejarah pada Oktober. Harga rata-rata untuk melakukan swap di Ethereum hanya $0,11, penjualan token non-fungible (NFT) dikenakan biaya $0,19, menjembatani aset digital ke jaringan blockchain lain akan membebankan pengguna $0,04, dan peminjaman onchain biayanya $0,09 pada saat penulisan ini, menurut Etherscan. Biaya transaksi jaringan Ethereum mencapai tinggi terbaru 15,9 Gwei pada 10 Oktober, hari terjadinya flash crash pasar yang menyebabkan beberapa altcoin kehilangan lebih dari 90% nilai mereka dalam waktu 24 jam.

Biaya gas jaringan Ethereum turun menjadi hanya 0.067 Gwei di tengah perlambatan

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/11/10 06:01
Biaya jaringan yang murah merupakan keuntungan bagi para trader tetapi bisa menandakan masalah fundamental jangka panjang dengan model penghasilan pendapatan Ethereum.

Biaya gas di blockchain layer-1 Ethereum turun menjadi hanya 0,067 Gwei pada hari Minggu, di tengah kelesuan pasar kripto yang dipicu oleh crash pasar bersejarah pada bulan Oktober.

Harga rata-rata untuk melakukan swap di Ethereum hanya $0,11, penjualan token non-fungible (NFT) dikenakan biaya $0,19, menjembatani aset digital ke jaringan blockchain lain akan membebankan pengguna $0,04, dan peminjaman onchain biayanya $0,09 pada saat tulisan ini dibuat, menurut Etherscan.

Biaya transaksi jaringan Ethereum mencapai rekor tertinggi baru-baru ini sebesar 15,9 Gwei pada 10 Oktober, hari terjadinya flash crash pasar yang menyebabkan beberapa altcoin kehilangan lebih dari 90% nilai mereka dalam waktu 24 jam.

