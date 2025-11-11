BursaDEX+
TLDR Saham Opendoor Technologies (OPEN) melonjak 21,5% pada hari Senin setelah pendapatan Q3 yang beragam dan komentar positif dari analis Pendapatan sebesar $915 juta melampaui perkiraan tetapi menurun 34% dibandingkan tahun sebelumnya; EPS tidak mencapai target dengan kerugian $0,08 per saham JPMorgan mempertahankan peringkat Overweight, mengutip rencana transformasi CEO Kaz Nejatian yang berfokus pada AI dan profitabilitas Strategi baru menargetkan titik impas pendapatan bersih pada [...] Postingan Saham Opendoor (OPEN): Investor Bersatu di Belakang Rencana Transformasi AI CEO Baru pertama kali muncul di Blockonomi.

Saham Opendoor (OPEN): Investor Berkumpul Mendukung Rencana Transformasi AI CEO Baru

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2025/11/11 21:29
OpenLedger
OPEN$0.16214-5.55%
Sleepless AI
AI$0.03908-5.19%
Audiera
BEAT$0.42718-4.03%

TLDR

  • Saham Opendoor Technologies (OPEN) melonjak 21,5% pada hari Senin setelah laporan pendapatan Q3 yang beragam dan komentar positif dari analis
  • Pendapatan sebesar $915 juta melampaui perkiraan tetapi menurun 34% dibandingkan tahun sebelumnya; EPS mengecewakan dengan kerugian $0,08 per saham
  • JPMorgan mempertahankan peringkat Overweight, mengutip rencana transformasi CEO Kaz Nejatian yang berfokus pada AI dan profitabilitas
  • Strategi baru menargetkan titik impas pendapatan bersih pada akhir 2026 melalui volume transaksi yang lebih tinggi dan manajemen biaya
  • Potensi pemotongan suku bunga Fed pada Desember dapat lebih menguntungkan model bisnis platform real estate ini

Saham Opendoor Technologies mencatat kenaikan besar pada hari Senin, ditutup naik 21,5% pada $7,97 per saham. Kenaikan ini mengikuti laporan pendapatan kuartal ketiga yang beragam yang dirilis Jumat dan dukungan kuat dari analis Wall Street.


OPEN Stock Card
Opendoor Technologies Inc., OPEN

Platform teknologi real estate ini melaporkan pendapatan Q3 sebesar $915 juta, melampaui ekspektasi analis sebesar $850 juta. Namun, pendapatan turun 34% dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu.

Laba per saham mencatat kerugian $0,08, tidak mencapai estimasi konsensus kerugian $0,07. EBITDA yang disesuaikan juga tidak mencapai perkiraan Wall Street.

Meskipun pendapatan mengecewakan, investor menunjukkan kepercayaan pada arah baru perusahaan. CEO Kaz Nejatian, yang mengambil alih pada September, telah menguraikan visi yang mendapat sambutan baik dari pasar.

JPMorgan Mendukung Transformasi Strategis

Analis JPMorgan mempertahankan peringkat Overweight mereka pada saham Opendoor. Mereka menggambarkan "transformasi besar" yang sedang berlangsung di perusahaan di bawah kepemimpinan baru.

Laporan analis menyatakan bahwa manajemen sedang "mendirikan kembali perusahaan" dengan strategi yang berfokus pada volume. Rencana tersebut bertujuan untuk mengosongkan inventaris rumah lama lebih cepat sambil mempercepat akuisisi properti baru.

Nejatian telah berkomitmen untuk mengubah Opendoor menjadi "perusahaan perangkat lunak dan AI." Pendekatan ini menjawab permintaan lama dari investor ritel untuk pemanfaatan data yang lebih baik melalui kecerdasan buatan.

Jalur perusahaan menuju profitabilitas mencakup beberapa komponen. Ini termasuk memproses lebih banyak transaksi, meningkatkan algoritma penetapan harga, mengurangi periode kepemilikan rumah, dan mengendalikan pengeluaran.

Manajemen menargetkan untuk mencapai titik impas pendapatan bersih pada akhir 2026. Panduan kuartal keempat memproyeksikan EBITDA yang disesuaikan sebesar $45 juta pada titik tengah, jauh di atas ekspektasi analis.

Spekulasi Pemotongan Suku Bunga Menambah Dorongan

Faktor ekonomi eksternal mendukung pergerakan saham pada hari Senin. Data pekerjaan Oktober yang lemah meningkatkan ekspektasi untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve lainnya pada Desember.

Suku bunga yang lebih rendah menguntungkan model bisnis Opendoor secara langsung. Suku bunga hipotek yang lebih rendah membuat pembelian rumah lebih menarik, berpotensi meningkatkan volume transaksi di platform.

Saham telah menunjukkan volatilitas ekstrem sepanjang 2025. Saham telah mengalami 98 pergerakan lebih dari 5% selama tahun lalu.

Saham Opendoor naik 396% year-to-date tetapi tetap 25% di bawah level tertinggi 52 minggu September sebesar $10,52. Saham diperdagangkan pada kapitalisasi pasar sekitar $6,2 miliar.

Investor yang membeli saham lima tahun lalu menghadapi kerugian besar. Investasi $1.000 dari 2020 akan bernilai $436 hari ini.

Kinerja Terkini dan Konteks Pasar

Pasar yang lebih luas mencatat kenaikan pada hari Senin. S&P 500 naik 1,5% sementara Nasdaq Composite naik 2,2%.

Tiga hari sebelumnya, saham Opendoor turun 3,7% setelah rilis pendapatan awal. Pada saat itu, investor lebih mementingkan kegagalan kuartal saat ini daripada panduan ke depan.

Perusahaan beroperasi dengan kerugian dan tetap bergantung pada pembiayaan utang. Margin kotor perusahaan berada di 8,01%.

Artikel Opendoor (OPEN) Stock: Investors Rally Behind New CEO's AI Transformation Plan pertama kali muncul di Blockonomi.

Peluang Pasar
Logo OpenLedger
Harga OpenLedger(OPEN)
$0.16214
$0.16214$0.16214
-4.93%
USD
Grafik Harga Live OpenLedger (OPEN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

