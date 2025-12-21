Whale Swing ETH 'pension-usdt.eth' Memegang 30.000 ETH Long Senilai $89,33 Juta Saat 16 dari 17 Transaksi Desember Menang

COINOTAG News melaporkan bahwa, per 21 Desember, pemantauan HyperInsight menandai dompet Ethereum terkemuka, berlabel pension-usdt.eth, melaksanakan 17 transaksi on-chain pada bulan Desember ini. Data menunjukkan 16 dari transaksi tersebut menghasilkan profit, menggambarkan eksekusi yang disiplin dalam ekosistem ETH.

Pemegang saat ini memiliki posisi long yang substansial sebesar 30.000 ETH, bernilai sekitar $89,33 juta pada harga saat ini, dengan harga masuk mendekati $2.969,67. Tingkat eksposur ini menandakan positioning yang disengaja daripada taruhan spekulatif.

Aktivitas on-chain ini menyoroti dinamika trading swing yang sedang berlangsung dan partisipasi aktif dompet dalam likuiditas Ethereum dan penemuan harga. Analis akan memantau untuk perdagangan kontrak dan transfer lebih lanjut guna menilai risiko dan kredibilitas di pasar kripto.