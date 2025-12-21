BursaDEX+
Whale Swing ETH 'pension-usdt.eth' Memegang 30.000 ETH Long Senilai $89,33 Juta Saat 16 dari 17 Transaksi Desember Menang

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 16:31
COINOTAG News melaporkan bahwa, per 21 Desember, pemantauan HyperInsight menandai dompet Ethereum terkemuka, berlabel pension-usdt.eth, melaksanakan 17 transaksi on-chain pada bulan Desember ini. Data menunjukkan 16 dari transaksi tersebut menghasilkan profit, menggambarkan eksekusi yang disiplin dalam ekosistem ETH.

Pemegang saat ini memiliki posisi long yang substansial sebesar 30.000 ETH, bernilai sekitar $89,33 juta pada harga saat ini, dengan harga masuk mendekati $2.969,67. Tingkat eksposur ini menandakan positioning yang disengaja daripada taruhan spekulatif.

Aktivitas on-chain ini menyoroti dinamika trading swing yang sedang berlangsung dan partisipasi aktif dompet dalam likuiditas Ethereum dan penemuan harga. Analis akan memantau untuk perdagangan kontrak dan transfer lebih lanjut guna menilai risiko dan kredibilitas di pasar kripto.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/eth-swing-whale-pension-usdt-eth-holds-30000-eth-long-worth-89-33m-as-16-of-17-december-trades-win

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

