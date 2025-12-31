Paus Bitcoin Melikuidasi Long BTC $16,48 Juta, Raih Profit $63 Ribu; Hanya 1 dari 7 Trading Minggu Ini yang Terkena Stop Loss

COINOTAG News, 31 Desember, mengutip analitik Hyperinsight, mencatat likuidasi besar Bitcoin yang melibatkan dompet whale 0x6031d. Entitas tersebut menutup posisi long BTC sekitar $16,48 juta, mengunci sekitar $63.000 keuntungan terealisasi setelah jendela empat jam. Langkah ini menyoroti dinamika likuiditas yang sedang berlangsung di pasar kripto dan sensitivitas eksposur BTC terhadap pergerakan harga yang cepat.

Dari perspektif mingguan, tercatat tujuh transaksi BTC, dengan hanya satu posisi yang stopped out. Pola yang diamati sejalan dengan manajemen risiko yang hati-hati di tengah volatilitas pasar yang terus berkembang, karena para trader mempertimbangkan perlindungan downside terhadap potensi upside untuk Bitcoin dan aset kripto yang lebih luas.