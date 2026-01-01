BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Flow Foundation Addresses Exchange Coordination Post-Vulnerability muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Flow Foundation berkolaborasi dengan bursaPostingan Flow Foundation Addresses Exchange Coordination Post-Vulnerability muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Flow Foundation berkolaborasi dengan bursa

Flow Foundation Membahas Koordinasi Exchange Pasca-Kerentanan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 08:23
FLOW
FLOW$0.09415+3.98%
Major
MAJOR$0.12921+3.43%
Bitcoin
BTC$96,867.27+1.96%
TokenFi
TOKEN$0.004927-6.40%
Intuition
TRUST$0.1128-0.61%
Poin-Poin Penting:
  • Flow Foundation berkolaborasi dengan bursa pasca-kerentanan untuk melindungi pengguna.
  • Foundation menyoroti kelemahan AML/KYC dalam proses perdagangan.
  • Ketidakpastian pasar mengikuti insiden penarikan $5 juta.

Flow Foundation melaporkan insiden keamanan besar pada 27 Desember, yang menyebabkan deposit dan konversi tidak sah terhadap 150 juta token FLOW, yang berdampak pada stabilitas jaringan.

Insiden ini mengekspos kerentanan signifikan dalam prosedur anti pencucian uang dan operasi perdagangan, menyebabkan penurunan 37% dalam nilai pasar FLOW dan menimbulkan kekhawatiran keamanan.

Pelanggaran Keamanan Jaringan Flow Mengekspos Kelemahan AML

Flow Foundation terlibat dengan lembaga forensik dan bursa global setelah pelanggaran keamanan mengancam aset pengguna. Satu akun tunggal mendepositkan 150 juta token FLOW ke bursa dan bertransaksi untuk BTC.

Insiden ini mengekspos kelemahan dalam prosedur anti pencucian uang, menimbulkan kekhawatiran atas kerentanan pengguna. Selain itu, penarikan lebih dari $5 juta menyoroti risiko potensial bagi pembeli token.

Token FLOW Menghadapi Penurunan Harga di Tengah Tantangan Regulasi

Tahukah Anda? Kerentanan serupa telah mengarah pada proses verifikasi yang ditingkatkan yang meningkatkan integritas pasar dan kepercayaan pengguna.

Menurut CoinMarketCap, Flow (FLOW) menunjukkan harga saat ini $0,09 dengan kapitalisasi pasar $143,10 juta. Volume perdagangan menurun 26,55%, dengan penurunan 24 jam sebesar 7,57%. Token mengalami penurunan 76,74% selama 90 hari.

Flow(FLOW), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 00:17 UTC tanggal 1 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim penelitian Coincu mengindikasikan hasil regulasi dapat memberlakukan mandat kepatuhan yang ketat, mendorong kemajuan teknologi untuk mencegah risiko di masa depan.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/flow-foundation-exchange-coordination/

Peluang Pasar
Logo FLOW
Harga FLOW(FLOW)
$0.09415
$0.09415$0.09415
+1.30%
USD
Grafik Harga Live FLOW (FLOW)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21