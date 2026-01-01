Flow Foundation Membahas Koordinasi Exchange Pasca-Kerentanan

Poin-Poin Penting: Flow Foundation berkolaborasi dengan bursa pasca-kerentanan untuk melindungi pengguna.

Foundation menyoroti kelemahan AML/KYC dalam proses perdagangan.

Ketidakpastian pasar mengikuti insiden penarikan $5 juta.

Flow Foundation melaporkan insiden keamanan besar pada 27 Desember, yang menyebabkan deposit dan konversi tidak sah terhadap 150 juta token FLOW, yang berdampak pada stabilitas jaringan.

Insiden ini mengekspos kerentanan signifikan dalam prosedur anti pencucian uang dan operasi perdagangan, menyebabkan penurunan 37% dalam nilai pasar FLOW dan menimbulkan kekhawatiran keamanan.

Pelanggaran Keamanan Jaringan Flow Mengekspos Kelemahan AML

Flow Foundation terlibat dengan lembaga forensik dan bursa global setelah pelanggaran keamanan mengancam aset pengguna. Satu akun tunggal mendepositkan 150 juta token FLOW ke bursa dan bertransaksi untuk BTC.

Insiden ini mengekspos kelemahan dalam prosedur anti pencucian uang, menimbulkan kekhawatiran atas kerentanan pengguna. Selain itu, penarikan lebih dari $5 juta menyoroti risiko potensial bagi pembeli token.

Token FLOW Menghadapi Penurunan Harga di Tengah Tantangan Regulasi

Tahukah Anda? Kerentanan serupa telah mengarah pada proses verifikasi yang ditingkatkan yang meningkatkan integritas pasar dan kepercayaan pengguna.

Menurut CoinMarketCap, Flow (FLOW) menunjukkan harga saat ini $0,09 dengan kapitalisasi pasar $143,10 juta. Volume perdagangan menurun 26,55%, dengan penurunan 24 jam sebesar 7,57%. Token mengalami penurunan 76,74% selama 90 hari.

Flow(FLOW), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 00:17 UTC tanggal 1 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim penelitian Coincu mengindikasikan hasil regulasi dapat memberlakukan mandat kepatuhan yang ketat, mendorong kemajuan teknologi untuk mencegah risiko di masa depan.