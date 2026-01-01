Pemegang Bitcoin Jangka Panjang Telah Berhenti Menjual: Apa Selanjutnya untuk Harga BTC?

Wawasan Utama:

LTH Bitcoin telah mengurangi tekanan jual, sementara STH terus mempertahankan BTC mereka.

Tony Severino menambahkan keseimbangan, mengatakan Bitcoin belum sepenuhnya terpisah dari ekonomi tradisional.

BTC hanya 42,9% dari mencapai rekor tertinggi baru.

Pemegang jangka panjang (LTH) BTC telah menghentikan penjualan untuk cryptocurrency terkemuka. Pergeseran perilaku ini menandakan potensi pemulihan harga Bitcoin seperti yang terlihat pada siklus sebelumnya.

Pada saat yang sama, analis berbagi sentimen beragam untuk masa depan BTC berdasarkan siklus historis 4 tahun.

Harga Bitcoin dan Kapitulasi LTH

Pendiri CryptoQuant Ki Young Ju berkomentar dalam postingan X bahwa pemegang Bitcoin jangka panjang telah berhenti menjual. Komentarnya menanggapi postingan dari analis CryptoQuant Darkfost, yang menyoroti pergeseran terbaru pada LTH Bitcoin.

Analis menggambarkan LTH sebagai investor yang memegang koin selama lebih dari 6 bulan. Sebaliknya, pemegang jangka pendek (STH) memegang koin kurang dari 6 bulan.

Darkfost membagikan grafik yang menunjukkan pergeseran jelas dalam pasokan LTH Bitcoin. Grafik menggunakan metrik kunci, perubahan bergulir 30 hari dalam pasokan LTH. Analis menyesuaikan grafik untuk menghilangkan distorsi dari pergerakan hampir 800.000 BTC dari Coinbase.

Keterlibatan LTH Bitcoin | Sumber: Ki Young Ju

Sejak 16 Juli, pasokan LTH telah menurun secara stabil. Baru-baru ini, metrik tersebut berubah positif, dan hanya sekitar 10.700 BTC bersih yang bertransisi ke status LTH.

Peningkatan moderat ini menunjukkan LTH telah mengurangi tekanan jual, sementara STH terus mempertahankan BTC mereka.

Darkfost menyimpulkan bahwa pergeseran semacam itu secara historis sering mendahului pembentukan fase konsolidasi atau bahkan pemulihan bullish. Namun, ini tergantung pada bagaimana tren pasar kripto yang lebih luas berkembang.

Khususnya, Joao Wedson, pendiri Alphractal, juga berkomentar tentang perilaku terbaru LTH BTC. Dia mengklaim LTH menjadi penjual bersih.

Wedson mencatat bahwa metrik Perubahan Posisi Bersih telah berubah negatif, menunjukkan LTH menjual lebih banyak daripada mengakumulasi.

Dia menekankan bahwa harga Bitcoin cenderung mengalami tekanan penurunan yang jauh lebih kuat ketika LTH mendistribusikan. Namun, dia berpendapat bahwa perilaku ini sering sejalan dengan puncak siklus.

Sentimen Beragam tentang Tren Siklus 4 Tahun Harga BTC

Di tengah proyeksi tentang lintasan harga Bitcoin, analis telah berbagi perspektif mereka berdasarkan tren siklus 4 tahun.

Tony Severino, seorang Chartered Market Technician dan trader BTC, berpendapat bahwa siklus bisnis pra-Bitcoin menunjukkan kebenaran yang ditinggalkan sebagian besar grafik.

Severino berpikir banyak grafik siklus Bitcoin modern hanya fokus pada pola pasca-halving, yang sering menunjukkan pemulihan kuat. Pada dasarnya, reli BTC pasca-halving sebagian besar didorong oleh guncangan pasokan yang diinduksi dan likuiditas makro yang membaik.

Severino, bagaimanapun, mencatat bahwa harga BTC tidak secara otomatis harus berbalik lebih tinggi. Sebaliknya, dia mengklaim Bitcoin dapat menghadapi penurunan yang berkepanjangan jika siklus bisnis memasuki palung resesi, seperti yang terlihat pada 2008.

Tampilan Risiko Bitcoin Historis | Sumber: Tony Severino

Komentarnya merupakan balasan atas postingan yang dibagikan dari analis kripto TechDev. Analis tersebut menyertakan grafik siklus harga Bitcoin dengan siklus bisnis tradisional. Penurunannya saat ini mencerminkan posisi terendah siklus masa lalu yang terkait dengan kelemahan makro sementara sebelum kenaikan yang didorong halving ke 2026.

Garis Waktu Pemulihan Harga Bitcoin

Menurut data CoinMarketCap, harga Bitcoin diperdagangkan pada $88.589, naik 0,8% selama 24 jam terakhir.

Analis Bitcoin Pierre Rochard mencatat bahwa sudah 85 hari sejak koin tersebut mencapai rekor tertinggi sepanjang masa (ATH) sebesar $126.296. Dia menambahkan bahwa Bitcoin hanya membutuhkan $37.000 dari harga saat ini untuk mencapai ATH baru.

Garis Waktu Potensi Pemulihan Bitcoin | Sumber: Pierre Rochard

Rochard memandang koreksi pasca-ATH sebagai guncangan sehat atau peluang beli daripada akhir dari siklus bullish.

Komentarnya menggema gagasan bahwa keuntungan terbaik Bitcoin datang kepada mereka yang mengakumulasi selama konsolidasi atau penurunan multi-bulan.

Periode serupa dalam siklus masa lalu sering datang sebelum breakout harga. Jika BTC mengikuti pola serupa dalam siklus ini, koin terkemuka akan segera mengalami lebih banyak pemulihan harga.

Namun, konsolidasi harga BTC mencerminkan ketakutan ekstrem di antara investor selama 30 hari terakhir. Hasil ini menunjukkan bahwa investor tetap tidak yakin tentang arah koin berikutnya.