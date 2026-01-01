BursaDEX+
Tether mengakumulasi 8.888,8888888 Bitcoin pada kuartal keempat 2025, menurut CEO Paolo Ardoino. Data on-chain menunjukkan bahwa penerbit stablecoin tersebut membeli

Tether Akuisisi Hampir 10.000 BTC di Q4, Memperdalam Taruhan Bitcoin

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/01 10:00
Tether mengakumulasi 8.888,8888888 Bitcoin pada kuartal keempat tahun 2025, menurut CEO Paolo Ardoino. 

Data on-chain menunjukkan penerbit stablecoin tersebut membeli sekitar 9.850 BTC secara total selama kuartal tersebut, senilai sekitar $876 juta pada harga yang berlaku.

Tether Memperkuat Strategi Perbendaharaannya

Pembelian tersebut termasuk penarikan 961 BTC—sekitar $97,18 juta—dari Bitfinex pada 7 November 2025. Pembelian ini juga termasuk transfer 8.888,8 BTC, senilai hampir $778 juta, ke alamat cadangan Bitcoin Tether pada hari pertama tahun 2026.

Hasilnya, alamat cadangan Tether kini menyimpan 96.185 BTC, senilai sekitar $8,42 miliar. Saldo tersebut menempati peringkat sebagai dompet Bitcoin terbesar kelima yang diketahui secara global. Ini menunjukkan bahwa skala perbendaharaan perusahaan telah meningkat secara signifikan seputar Bitcoin.

Perusahaan semakin memposisikan Bitcoin sebagai aset cadangan jangka panjang daripada perdagangan jangka pendek, menggunakan keuntungan berlebih untuk membangun eksposur.

Akumulasi Bitcoin Tether Sepanjang Q4, 2025. Sumber: Arkham Intelligence

Sementara itu, pembelian tersebut terjadi di tengah aktivitas yang meningkat seputar USDT selama sebulan terakhir. 

Tether mencetak tranches besar USDT baru, termasuk penerbitan $1 miliar di jaringan TRON, menandakan ekspektasi permintaan likuiditas yang berkelanjutan di berbagai bursa dan koridor pembayaran.

Pada saat yang sama, data telah menunjukkan peran USDT yang semakin besar di luar perdagangan. Analis menunjukkan peningkatan penggunaan dalam remitansi dan transfer bernilai kecil, memperkuat posisinya sebagai jalur dolar digital daripada hanya alat pembuat pasar.

Secara paralel, Tether telah berkembang melampaui penerbitan inti. 

Investasi terbaru dalam infrastruktur pembayaran, termasuk perusahaan yang bekerja dengan Bitcoin Lightning Network, menunjukkan dorongan untuk mengintegrasikan USDT dan Bitcoin lebih dalam ke dalam sistem penyelesaian dunia nyata.

Secara keseluruhan, akumulasi Bitcoin Q4 dan perkembangan USDT terkini menunjukkan perusahaan yang condong ke arah skala. 

Tether memperkuat neraca keuangannya dengan Bitcoin sambil memperluas utilitas dan jangkauan stablecoin-nya di pasar kripto global.

