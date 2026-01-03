Analisis Harga Bitcoin: BTC Melanjutkan Tren Naik, Bisakah Akhirnya Menembus $90.000

Bitcoin (BTC) terus mendorong lebih tinggi saat mendekati angka $90,000. Cryptocurrency unggulan sempat merebut kembali $90,000 pada hari Jumat, mencapai level tertinggi intraday di $90,832.

Namun, momentum melemah setelah mencapai level ini, turun di bawah $90,000 ke $89,688. Cryptocurrency unggulan naik tipis dalam 24 jam terakhir.

Bitcoin dan pasar cryptocurrency yang lebih luas telah memulai tahun ini di wilayah positif, dengan analis mencatat bahwa perbincangan sosial kripto memiliki awal yang sangat positif untuk tahun 2026. Namun, pasar tetap berhati-hati karena sinyal makroekonomi yang beragam dan kondisi likuiditas yang tidak merata membuat investor terus menebak-nebak.

Akumulasi Whale Bitcoin Dilebih-lebihkan: CryptoQuant

Data on-chain CryptoQuant telah mengungkapkan bahwa spekulasi tentang whale Bitcoin yang mengakumulasi kembali Bitcoin (BTC) dalam jumlah besar telah sangat dilebih-lebihkan. Menurut platform analitik tersebut, struktur pasar secara keseluruhan tidak mengalami perubahan material. Kepala riset CryptoQuant, Julio Moreno, menyatakan,

Exchange kripto mengkonsolidasikan dana dari dompet yang lebih kecil ke yang lebih besar untuk tujuan operasional dan regulasi. Proses ini meningkatkan jumlah dompet dengan saldo Bitcoin yang sangat besar. Terkadang, pelacak on-chain salah mengidentifikasi aktivitas rutin ini sebagai akumulasi whale. Namun, ketika aktivitas exchange rutin disaring, data mengungkapkan bahwa pemegang besar masih mendistribusikan Bitcoin, bukan mengakumulasi. Menurut CryptoQuant, saldo dompet whale terus menurun, bahkan kepemilikan alamat dengan 100 hingga 1,000 BTC juga menurun.

Perbincangan Sosial Kripto "Sangat Positif"

Analis Santiment telah mengungkapkan bahwa perbincangan media sosial di antara peserta pasar kripto memiliki awal yang sangat positif untuk tahun 2026. Namun, mereka memperingatkan bahwa kenaikan lebih lanjut tergantung pada investor ritel yang tetap tenang. Analis Santiment Brian Quinlivan menyatakan,

Namun, Quinlivan tidak terlalu khawatir tentang FOMO, tetapi menambahkan bahwa hal itu bisa menjadi faktor jika BTC dengan cepat naik melewati $90,000 ke $92,000.

mNAV Strategy Bisa Turun Di Bawah 1

Strategy milik Michael Saylor mendekati zona berbahaya karena turun menuju ambang batas valuasi kunci. Market-to-net-asset-value atau mNAV dari perbendaharaan yang berfokus pada Bitcoin berisiko turun di bawah 1. Jika mNAV turun di bawah 1, saham Strategy akan diperdagangkan di bawah nilai kepemilikan Bitcoin-nya, menimbulkan kekhawatiran baru tentang penjualan paksa dan volatilitas pasar, karena pasar akan menilai Strategy kurang dari Bitcoin yang dimilikinya.

Ketika mNAV turun di bawah 1, investor setidaknya secara teoritis dapat membeli Bitcoin lebih murah dengan membeli aset secara langsung daripada saham yang mewakilinya. Kondisi seperti itu sering memicu tekanan jual karena alasan untuk membayar risiko perusahaan, dilusi, dan biaya manajemen melemah. Strategy saat ini memegang 672,497 bitcoin, yang saat ini bernilai $60,7 miliar. Meskipun keuntungan yang belum direalisasi sekitar 20%, kapitalisasi pasar dasar Strategy sekitar $45 miliar, dan valuasi yang dilusian berada di $50 miliar, menunjukkan diskon pada aset yang mendasarinya.

mNAV Strategy saat ini diperkirakan berada tepat di bawah 1, meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan, sebagian besar karena perusahaan mengandalkan penerbitan ekuitas dengan premi untuk mendanai pembelian Bitcoin-nya. Jika saham terus diperdagangkan di bawah nilai kepemilikan Bitcoin-nya, perusahaan bisa menghadapi kesulitan dalam menggalang modal melalui penjualan saham.

Analisis Harga Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) sempat melewati $90,000 pada hari Jumat karena pasar memulai tahun baru di wilayah positif. Cryptocurrency unggulan mencapai level tertinggi intraday di $90,935 pada hari Jumat sebelum menetap di $89,957, mewakili kenaikan 1,37%. Harga turun tipis selama sesi yang sedang berlangsung, diperdagangkan sekitar $89,637.

Analis telah menyoroti beberapa sinyal positif saat pasar pulih, salah satunya adalah pemegang jangka panjang sekali lagi mengakumulasi Bitcoin. Menurut Mathew Sigel, kepala aset digital di VanEck, pemegang jangka panjang telah menjadi akumulator bersih selama 30 hari terakhir setelah apa yang dia sebut sebagai peristiwa penjualan terbesar kelompok tersebut sejak 2019. Sigel percaya pergeseran tersebut menunjukkan bahwa salah satu sumber tekanan jual yang paling signifikan akhirnya bisa mereda. Namun, Bitcoin belum mencatat pemulihan yang berkelanjutan, tetapi tetap berada di antara $86,000 dan $90,000. Cryptocurrency unggulan sempat melewati $90,000 saat pembeli berusaha merebut kembali level resistensi krusial.

Meskipun pasar bangkit kembali, Crypto Fear & Greed Index tetap berada di wilayah "Fear", melaporkan skor 29 pada hari Sabtu. Sementara pasar optimis, berita tentang meningkatnya ketegangan antara AS dan Venezuela dapat meredam sentimen pasar.

BTC mengakhiri akhir pekan sebelumnya di $88,639, mencatat kenaikan tipis. Harga mencapai level tertinggi intraday di $90,541 pada hari Senin tetapi kehilangan momentum dan menetap di $88,556. Tekanan jual meningkat pada hari Selasa karena BTC turun 1,27% ke $87,429. Meskipun ada tekanan jual, harga pulih pada hari Rabu, naik 0,21% ke $87,609. Namun, tekanan jual kembali pada hari Kamis karena BTC turun 0,50% ke $87,171. BTC mencapai level tertinggi intraday di $89,496 pada hari Jumat tetapi gagal mempertahankan momentum dan menetap di $87,296.

Sumber: TradingView

Aksi harga tetap positif selama akhir pekan, dengan BTC naik 0,59% pada hari Sabtu dan 0,08% pada hari Minggu ke $87,877. Harga mencapai level tertinggi intraday di $90,325 pada hari Senin. Namun, tekanan jual memaksa BTC mundur di bawah $90,000 dan menetap di $87,110. Harga pulih pada hari Selasa, naik 1,48% ke $88,397. Namun, tekanan jual kembali pada hari Rabu karena BTC turun 1,02% ke $87,497. Harga pulih pada hari Kamis, naik 1,42% untuk merebut kembali $88,000 dan menetap di $88,738. Pembeli mempertahankan kontrol pada hari Jumat dengan BTC naik 1,37%, melewati $89,000 ke $89,957. Harga turun tipis selama sesi yang sedang berlangsung, diperdagangkan sekitar $89,700.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.