Prediksi Harga SOL: Menargetkan $150-155 pada Februari 2026 saat Momentum Breakout Meningkat



Rebeca Moen



Prediksi harga SOL menunjukkan momentum bullish dengan indikator teknis mendukung pergerakan menuju $150-155 selama 4-6 minggu ke depan, bergantung pada mempertahankan level support $120.

Ringkasan Prediksi Harga SOL

• Target jangka pendek SOL (1 minggu): $142-146 (+8-11% dari harga saat ini $131,43)

• Prakiraan jangka menengah Solana (1 bulan): Kisaran $150-155 (+14-18%)

• Level kunci yang harus ditembus untuk kelanjutan bullish: Resistensi langsung $135,43

• Support kritis jika bearish: Zona permintaan $120-116,88

Prediksi Harga Solana Terbaru dari Analis

Prakiraan analis terbaru menunjukkan keselarasan luar biasa dalam pandangan prediksi harga SOL mereka. Target CoinCodex sebesar $149,73 pada 3 Januari 2026 tampak konservatif mengingat momentum saat ini, sementara target $150 TradingNEWS selaras dengan analisis teknis kami. Konsensus di sekitar $149-150 mencerminkan kepercayaan kuat terhadap prospek jangka pendek Solana.

Prakiraan jangka menengah Solana dari DigitalCoinPrice sebesar $146,08 untuk Desember 2026 menunjukkan ekspektasi pertumbuhan berkelanjutan, meskipun ini tampak terlalu hati-hati mengingat pengaturan teknis saat ini. Pembeda utama dalam prediksi ini terletak pada asumsi kerangka waktu, dengan target jangka pendek menunjukkan sentimen bullish yang lebih agresif dibandingkan prakiraan jangka panjang.

Sebagian besar analis setuju bahwa breakout dari tren turun multi-minggu memvalidasi tesis pemulihan, membuat siklus prediksi harga SOL ini sangat menarik bagi trader teknikal.

Analisis Teknis SOL: Bersiap untuk Kelanjutan Breakout

Analisis teknis Solana saat ini mengungkapkan cryptocurrency yang berada di titik belok kritis. Dengan SOL diperdagangkan di $131,43, token ini berada tepat di bawah resistensi langsung di $135,43 sambil mempertahankan posisinya di dekat batas atas Bollinger Bands (posisi 0,98). Konfigurasi ini biasanya menunjukkan tekanan yang sedang dibangun untuk breakout ke atas.

Pembacaan histogram MACD sebesar 1,5721 memberikan sinyal bullish terkuat dalam kerangka prediksi harga SOL kami. Divergensi momentum positif ini, dikombinasikan dengan Stochastic %K di 87,01, menunjukkan bahwa tekanan beli sedang berakselerasi meskipun pembacaan overbought. RSI di 54,19 tetap di wilayah netral, memberikan ruang untuk kenaikan lebih lanjut tanpa risiko pembalikan langsung.

Analisis volume dari Binance menunjukkan $294,46 juta dalam perdagangan 24 jam, menunjukkan minat institusional yang sehat mendukung level harga ini. ATR harian sebesar $6,32 menunjukkan bahwa breakout di atas $135,43 dapat dengan cepat menargetkan kisaran $142-146 dalam hitungan hari daripada minggu.

Target Harga Solana: Skenario Bull dan Bear

Skenario Bullish untuk SOL

Target harga SOL utama dalam skenario bullish kami mencapai $150-155 pada Februari 2026, mewakili potensi kenaikan 18%. Prediksi ini bergantung pada SOL menembus di atas resistensi langsung di $135,43, yang akan mengaktifkan pembelian algoritmik dan memicu strategi berbasis momentum.

Konfluensi teknis di $150 mencakup retracement Fibonacci 61,8% dari penurunan terbaru dan resistensi angka bulat psikologis. Penembusan bersih di atas $135,43 seharusnya memberikan momentum yang cukup untuk mencapai $146,91 (resistensi kuat) dalam 7-10 hari, dengan $150 menjadi dapat dicapai dalam 3-4 minggu.

Katalis bullish terkuat adalah SOL merebut kembali posisinya di atas moving average 200 hari di $172,91, meskipun ini tetap menjadi tujuan jangka panjang di luar kerangka waktu prakiraan Solana kami saat ini.

Risiko Bearish untuk Solana

Risiko penurunan berpusat pada zona support kritis $120-116,88 yang diidentifikasi oleh beberapa analis. Penurunan di bawah $120 akan membatalkan prediksi harga SOL saat ini dan menargetkan $100 sebagai level support utama berikutnya. Ini mewakili risiko penurunan 24% dari level saat ini.

Katalis bearish utama adalah kelemahan Bitcoin yang menyeret pasar cryptocurrency lebih luas lebih rendah, karena Solana biasanya menunjukkan korelasi tinggi dengan Bitcoin selama periode risk-off. Selain itu, masalah kemacetan jaringan atau ancaman kompetitif dari blockchain layer-1 lainnya dapat menekan SOL di bawah level teknis kunci.

Trader harus memantau moving average 50 hari di $131,31 dengan cermat, karena penembusan tegas di bawah level ini akan menunjukkan momentum bullish saat ini kehilangan tenaga.

Haruskah Anda Membeli SOL Sekarang? Strategi Entry

Berdasarkan analisis teknis Solana kami, keputusan beli atau jual SOL optimal mendukung akumulasi pada level saat ini dengan parameter manajemen risiko tertentu. Titik entry antara $130-133 menawarkan rasio risk-reward yang menguntungkan menargetkan kisaran $150-155.

Trader konservatif harus menunggu breakout terkonfirmasi di atas $135,43 sebelum membuat posisi, menerima harga entry yang sedikit lebih tinggi untuk konfirmasi tesis bullish. Trader agresif dapat mengakumulasi pada level saat ini dengan stop-loss ditempatkan di bawah $125, memberikan risiko penurunan maksimum 5%.

Ukuran posisi harus tetap konservatif mengingat volatilitas tinggi SOL (ATR $6,32), dengan rekomendasi tidak melebihi 3-5% dari alokasi portofolio. Target harga SOL sebesar $150 memberikan rasio risk-reward 2,5:1 dari level saat ini, membuat ini menjadi pengaturan teknis yang menarik.

Kesimpulan Prediksi Harga SOL

Analisis komprehensif kami mendukung prediksi harga SOL bullish dengan kepercayaan tinggi (75%) untuk mencapai $150-155 pada Februari 2026. Kombinasi momentum MACD positif, konsensus analis di sekitar target $150, dan support kuat bertahan di $120-130 menciptakan pengaturan teknis yang menarik.

Indikator kunci yang harus dipantau termasuk histogram MACD mempertahankan pembacaan positif, konfirmasi volume di atas $250 juta harian, dan SOL bertahan di atas moving average 50 hari di $131,31. Pembatalan prakiraan Solana ini akan terjadi pada penembusan tegas di bawah $120 dengan tekanan jual berkelanjutan.

Garis waktu untuk prediksi harga SOL ini mencakup 4-6 minggu, dengan target awal $142-146 dapat dicapai dalam 7-10 hari setelah breakout di atas $135,43. Manajemen risiko tetap krusial, tetapi konfigurasi teknis saat ini sangat mendukung bulls dalam siklus prediksi ini.

Sumber gambar: Shutterstock