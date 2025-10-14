4 Altcoin yang dapat mencapai puncak baru pada minggu ketiga Oktober meskipun pasar runtuh

Meskipun pasar kripto global baru saja mengalami penurunan tajam, beberapa altcoin masih menunjukkan kekuatan yang mengesankan dan mendekati level tertinggi sepanjang masa (ATH). Investor melihat ini sebagai kesempatan untuk mengakumulasi sebelum pemulihan berikutnya.

Berikut adalah 4 altcoin yang dinilai oleh para analis memiliki potensi terobosan dalam minggu depan: USELESS, Mantle, Ethereum dan Bitcoin Hyper.

USELESS adalah salah satu dari sedikit meme coin yang tetap diperdagangkan mendekati level tertingginya meskipun terjadi penurunan pasar pada hari Jumat. Saat ini, koin ini hanya berjarak sekitar 19,7% dari ATH $0,444, menunjukkan kekuatan beli yang kuat dibandingkan dengan sebagian besar altcoin lainnya.

Dalam 24 jam terakhir, USELESS telah naik 67%, diperdagangkan sekitar $0,368, berusaha mempertahankan zona dukungan $0,364. Garis rata-rata EMA 50 hari terus memperkuat tren naik, membuka kemungkinan pengujian kembali puncak sebelumnya dalam jangka pendek.

Jika tekanan jual muncul lebih awal, USELESS bisa terkoreksi di bawah zona $0,292, bahkan turun ke $0,230, menghilangkan sinyal kenaikan saat ini.

Mantle muncul sebagai kandidat menjanjikan dalam kelompok altcoin potensial yang bisa mencapai puncak baru. Saat ini token ini diperdagangkan sekitar $2,15, sekitar 33% dari ATH $2,87.

Meskipun kenaikan ini cukup tinggi, momentum 32% dalam 24 jam terakhir menunjukkan MNT benar-benar bisa mencapainya. Jika harga menembus resistensi $2,29 dan mengubahnya menjadi dukungan, MNT dapat terus naik menuju $2,87, membuat rekor baru.

Namun, jika pasar melemah atau tekanan jual meningkat, penurunan di bawah $1,92 bisa mengembalikan harga ke zona $1,77, menghilangkan momentum kenaikan.

Ethereum saat ini diperdagangkan pada level $4.162, tepat di bawah zona resistensi penting $4.222. Setelah rebound kuat dari $3.742, ETH telah naik 10% hanya dalam 24 jam, menunjukkan kepercayaan investor masih kuat.

Menurut model Ichimoku Cloud, tren jangka pendek ETH tetap positif. Jika ETH berhasil mengubah $4.222 menjadi dukungan, harga bisa naik ke $4.500, bahkan menguji level resistensi berikutnya di $4.956.

Sebaliknya, jika tidak dapat mempertahankan zona ini, ETH berisiko terkoreksi ke $4.000 atau lebih rendah, menghapus sebagian besar keuntungan terbaru.

Selain tiga koin di atas, Bitcoin Hyper (HYPER) menarik perhatian berkat pendekatan berbeda — memberikan skalabilitas dan kecepatan tinggi untuk jaringan Bitcoin.

HYPER sedang mengembangkan solusi Layer-2 untuk Bitcoin, menggunakan Solana Virtual Machine (SVM) untuk mencapai kecepatan transaksi kurang dari satu detik dan hampir tanpa biaya. Model ini memungkinkan Bitcoin mendukung dApp, DeFi dan meme coin, sesuatu yang jaringan utama (Layer-1) tidak mampu lakukan.

Presale HYPER telah mengumpulkan lebih dari 22,7 juta USD, mencerminkan kepercayaan investor pada visi proyek. Banyak ahli percaya HYPER bisa menjadi salah satu altcoin terdepan dalam gelombang kenaikan harga Q4/2025 ketika teknologi Layer-2 untuk Bitcoin memasuki fase komersialisasi.

USELESS, Mantle, Ethereum dan Bitcoin Hyper mewakili empat arah pengembangan berbeda dalam dunia altcoin — dari meme coin komunitas hingga platform blockchain tingkat perusahaan. Meskipun pasar sedang di bawah tekanan, gelombang pemulihan baru bisa dimulai pada bulan Oktober, dan altcoin ini berpotensi berada di kelompok terdepan.