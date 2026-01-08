Dompet Kripto Tidak Dibangun untuk Risiko Kuantum – BMIC Berpikir Sudah Waktunya untuk Mengubahnya

Kripto memiliki kebiasaan menyelesaikan masalah kemarin dengan sangat baik.

Cold storage menyelesaikan risiko exchange. Hardware wallet menyelesaikan eksploitasi hot wallet. Multisig membantu kontrol internal. Setiap langkah masuk akal pada saat kemunculannya. Masalahnya adalah sebagian besar solusi ini dirancang di era ketika model ancaman relatif sempit.

Risiko kuantum tidak termasuk dalam gambaran itu.

Untuk sebagian besar desain wallet, asumsinya selalu sederhana: kriptografi saat ini cukup kuat, dan masalah masa depan dapat ditangani nanti. Asumsi itu bertahan lama. Sekarang mulai terasa kurang nyaman.

Titik Awal BMIC Berbeda

BMIC ($BMIC) ingin menjawab pertanyaan ini: Apa yang terjadi jika wallet kriptografi yang kita andalkan hari ini tidak cukup besok?

Proyek ini baru saja meluncurkan presale kripto untuk token aslinya – $BMIC.

BMIC tidak berasumsi bahwa standar keamanan hari ini akan cukup selamanya. Sebaliknya, tim sedang membangun wallet dengan perubahan dalam pikiran sejak awal. Idenya adalah memungkinkan pendekatan kriptografi yang berbeda bekerja berdampingan, sehingga perlindungan baru dapat ditambahkan seiring standar berkembang, daripada memaksa perubahan bersih setiap beberapa tahun.