Dompet Kripto Tidak Dibangun untuk Risiko Kuantum – BMIC Berpikir Sudah Waktunya untuk Mengubahnya

Kripto memiliki kebiasaan menyelesaikan masalah kemarin dengan sangat baik.
Cold storage menyelesaikan risiko exchange. Hardware wallet menyelesaikan eksploitasi hot wallet. Multisig membantu kontrol internal. Setiap langkah masuk akal pada saat kemunculannya. Masalahnya adalah sebagian besar solusi ini dirancang di era ketika model ancaman relatif sempit.
Risiko kuantum tidak termasuk dalam gambaran itu.
Untuk sebagian besar desain wallet, asumsinya selalu sederhana: kriptografi saat ini cukup kuat, dan masalah masa depan dapat ditangani nanti. Asumsi itu bertahan lama. Sekarang mulai terasa kurang nyaman.
BMIC ($BMIC) ingin menjawab pertanyaan ini: Apa yang terjadi jika wallet kriptografi yang kita andalkan hari ini tidak cukup besok?
Proyek ini baru saja meluncurkan presale kripto untuk token aslinya – $BMIC.
BMIC tidak berasumsi bahwa standar keamanan hari ini akan cukup selamanya. Sebaliknya, tim sedang membangun wallet dengan perubahan dalam pikiran sejak awal. Idenya adalah memungkinkan pendekatan kriptografi yang berbeda bekerja berdampingan, sehingga perlindungan baru dapat ditambahkan seiring standar berkembang, daripada memaksa perubahan bersih setiap beberapa tahun.
Ini adalah pola pikir praktis. Daripada meruntuhkan segalanya ketika asumsi berubah, BMIC bertujuan memberikan pengguna sistem yang dapat menyesuaikan di tempat, tanpa mengubah upgrade menjadi momen stres yang serba atau tidak sama sekali.
Salah satu ide yang lebih tenang di balik BMIC adalah bahwa keamanan yang lebih baik tidak seharusnya berarti lebih banyak upaya bagi pengguna. Perlindungan canggih cenderung gagal ketika menghalangi perilaku normal.
Di situlah pemantauan berbantuan AI berperan. Daripada memaksa pengguna untuk terus memikirkan ancaman, sistem dirancang untuk mengawasi pola dan risiko yang tidak biasa di latar belakang, campur tangan hanya bila diperlukan.
Keamanan, dalam model ini, berperilaku lebih seperti infrastruktur daripada fitur – selalu hadir, jarang diperhatikan.
Risiko kuantum bukan satu-satunya masalah yang ditanggapi BMIC. Ini juga menanggapi realitas sederhana bahwa aset kripto sekarang lebih tahan lama daripada sebagian besar alat yang dibangun untuk melindunginya.
Perangkat diganti. Dukungan berakhir. Asumsi perangkat lunak berubah. Tetapi private key tidak kedaluwarsa, dan blockchain tidak direset. Dalam jangka waktu yang panjang, titik terlemah biasanya bukan volatilitas harga — tetapi model keamanan yang ketinggalan zaman yang bertahan terlalu lama.
Taruhan BMIC adalah bahwa wallet perlu dirancang dengan jangka waktu itu dalam pikiran.
Pada saat penulisan, proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $300.000, dengan $BMIC dihargai $0,048881.
Total pasokan dibatasi pada 1,5 miliar token, dengan setengahnya dialokasikan untuk presale publik. Pasokan yang tersisa didistribusikan di seluruh staking dan hadiah, likuiditas dan listing exchange, cadangan ekosistem, pemasaran, dan alokasi tim kecil.
Token itu sendiri diposisikan sebagai bagian dari ekosistem keamanan, mendukung akses ke fitur canggih, partisipasi staking, dan layanan terkait keamanan masa depan. Jika Anda ingin tahu cara membeli $BMIC, kunjungi situs web resmi dan ikuti langkah-langkah mudahnya.
BMIC tidak menawarkan jalan pintas, dan tidak berpura-pura tahu persis bagaimana masa depan akan terungkap. Yang dilakukannya adalah mengakui sesuatu yang dihindari sebagian besar proyek: bahwa keamanan kripto tidak akan berdiam diri, dan ancaman di sekitarnya juga tidak.
Mendukung proyek seperti BMIC kurang tentang mengejar keuntungan dan lebih tentang menyelaraskan dengan pandangan jangka panjang tentang bagaimana custody perlu berkembang. Itu tidak akan menarik bagi semua orang — dan mungkin memang seharusnya tidak. Tetapi bagi mereka yang percaya fase berikutnya kripto akan didefinisikan oleh ketahanan daripada kebaruan, ini adalah taruhan yang berakar pada persiapan, bukan prediksi.
Artikel ini telah disediakan oleh salah satu mitra komersial kami dan tidak mencerminkan pendapat Cryptonomist. Harap diketahui mitra komersial kami mungkin menggunakan program afiliasi untuk menghasilkan pendapatan melalui tautan di artikel ini.