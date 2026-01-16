Kripto Hadir di Davos: Ripple Dan Hedera Melangkah Ke Pekan WEF

CEO Ripple Brad Garlinghouse dijadwalkan tampil dalam panel World Economic Forum (WEF) tentang tokenisasi selama Davos 2026, sementara Hedera mengatakan akan mensponsori dan berpartisipasi dalam serangkaian acara tingkat senior yang berlangsung bersamaan dengan pertemuan tahunan tersebut. Pertemuan Tahunan WEF 2026 dijadwalkan pada 19–23 Januari di Davos-Klosters.

Ripple Bergabung dengan Panel Tokenisasi WEF Davos

Garlinghouse sekali lagi terdaftar di antara pembicara publik untuk sesi WEF berjudul "Apakah Tokenisasi Adalah Masa Depan?" yang ditetapkan pada 21 Januari (10:15–11:00 CET). Panel ini juga mencantumkan CEO Coinbase Brian Armstrong, CEO Standard Chartered Bill Winters, Gubernur ECB François Villeroy de Galhau, CEO Eurazeo Valérie Urbain, dan moderator Karen Tso.

Kerangka sesi secara eksplisit berorientasi pada struktur pasar, memposisikan tokenisasi sebagai sesuatu yang bergerak melampaui proyek percontohan dan masuk ke dalam jalur keuangan arus utama. Dalam deskripsi WEF, penyelenggara menulis: "Tokenisasi aset semakin cepat, bergerak dari eksperimen awal ke penerapan penuh di seluruh kelas aset utama. Seiring adopsi meluas, ini menjanjikan cara-cara baru bagi individu untuk berinvestasi sambil menghadirkan dinamika baru yang kompleks bagi perusahaan tradisional dan inovator yang muncul."

Jalur terpisah dari kehadiran Ripple di Davos mungkin berjalan melalui "USA House," sebuah tempat yang diselenggarakan secara pribadi yang biasanya beroperasi secara paralel dengan perimeter resmi WEF. Materi tempat mencantumkan Ripple di antara sponsor USA House untuk Davos 2026.

Hedera Membawa EcoGuard Global ke Davos

Hedera, pada bagiannya, memanfaatkan minggu Davos sebagai kalender pertemuan daripada penampilan panggung tunggal. Dalam pernyataan melalui X, Hedera mengumumkan: "Hedera dengan bangga menjadi sponsor resmi USA House selama Pertemuan Tahunan WEF di Davos, dan akan berkontribusi pada diskusi tingkat senior tentang aset digital, AI, perbankan sentral, dan koordinasi G20."

Hedera juga mensponsori "Blockchain Central Davos" dari Global Blockchain Business Council, yang berlangsung 19–22 Januari bersamaan dengan pertemuan WEF, menurut materi Hedera dan GBBC.

Secara terpisah, inisiatif pasar karbon yang dibangun Hedera bernama EcoGuard Global dijadwalkan resmi diluncurkan di Davos pada 20 Januari di Turmhotel Victoria (15:00–18:00), menurut pengumuman EcoGuard.

Deskripsi EcoGuard menawarkan infrastruktur end-to-end seputar integritas dan akuntansi siklus hidup:

"EcoGuard Global adalah perusahaan siklus hidup karbon penuh yang membangun dan mengoperasikan infrastruktur digital dan pasar terkelola—sambil secara aktif berpartisipasi dalam pasar karbon sebagai pengembang, investor, dan penggerak pasar untuk proyek iklim berintegritas tinggi... Dibangun di jaringan Hedera oleh The Hashgraph Group, EcoGuard Global menggabungkan infrastruktur digital terpercaya dengan operasi pasar, modal, dan kemitraan untuk mendukung pasar karbon yang kredibel, dapat diinvestasikan, dan dapat diskalakan."

Pada saat berita ini ditulis, HBAR diperdagangkan pada $0,12134.