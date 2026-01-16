Kemitraan pemerintah dengan sektor swasta dipandang dapat meningkatkan transparansi dalam proyek pekerjaan umum

Oleh Aubrey Rose A. Inosante, Reporter

MEMANFAATKAN mitra swasta dan pembangunan untuk proyek infrastruktur negara dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi saat pemerintah Filipina terus menangani dampak ekonomi dari skandal korupsi yang terkait dengan pekerjaan umum.

Direktur Eksekutif dan Wakil Menteri Pusat Kemitraan Publik-Swasta (PPP) Rizza Blanco-Latorre, yang menjabat pada 11 Desember, mengatakan bekerja sama dengan entitas swasta untuk proyek infrastruktur bisa menjadi opsi yang "layak" bagi pemerintah.

"Opsi PPP memungkinkan publik untuk memanfaatkan keahlian sektor swasta sambil pada saat yang sama memastikan bahwa penyampaian proyek berbasis kinerja, memiliki alokasi risiko yang optimal, dan membuat mitra swasta bertanggung jawab sepanjang siklus hidup proyek," katanya kepada BusinessWorld dalam pesan Viber pada 19 Desember.

Pemerintahan Marcos menghadapi kekhawatiran tata kelola karena kontroversi berskala luas yang melibatkan proyek pengendalian banjir dan infrastruktur negara yang tidak wajar yang terkait dengan pejabat Pekerjaan Umum, anggota parlemen, dan kontraktor telah menyoroti korupsi sistemik yang terus menghambat penyampaian layanan publik, membebani prospek ekonomi Filipina.

Pada kuartal ketiga 2025, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Filipina melambat ke level terendah lebih dari empat tahun sebesar 4% karena skandal korupsi menghambat belanja publik dan konsumen.

Analis mengatakan bahwa meminimalkan monopoli pemerintah atas proyek infrastruktur bisa menjadi kunci untuk membatasi korupsi.

Dalam model PPP, pemerintah dapat memberikan subsidi, keringanan pajak, pendapatan yang dijamin, atau transfer aset untuk menarik mitra sektor swasta untuk membantu mendanai, membangun, dan mengoperasikan proyek.

"Pusat PPP telah menetapkan intervensi pengembangan proyek dan manajemen proyek yang relevan, serta dukungan pembangunan kapasitas, untuk memungkinkan badan pelaksana terkait untuk mengejar opsi PPP tersebut," kata Ibu Blanco-Latorre.

Kode PPP memungkinkan proyek yang biasanya didanai oleh anggaran nasional untuk dilaksanakan melalui model tersebut dan juga memungkinkan proposal yang diminta maupun tidak diminta.

Proposal yang diminta mengacu pada proyek yang diidentifikasi oleh badan pelaksana dari daftar proyek prioritas mereka, di mana penawaran diundang dari publik, sementara proposal yang tidak diminta diajukan oleh pengusul sektor swasta tanpa permintaan resmi dari pemerintah.

"Kami menegaskan kembali, kebutuhan kritis untuk secara tekun menyusun proyek-proyek ini sebagai PPP untuk memastikan kelayakan partisipasi sektor swasta, mengelola risiko implementasi, dan benar-benar mengamankan kesepakatan terbaik untuk pemerintah dan publik," katanya.

Data Pusat PPP per 19 Desember menunjukkan bahwa jalur proyek terdiri dari 251 proyek senilai P2,81 triliun, sementara 290 proyek senilai P3,61 triliun sedang dalam tahap implementasi.

Pelaksana Tugas Menteri Anggaran Rolando U. Toledo mengatakan bahwa mitra swasta dan pembangunan dapat membantu pemerintah menutup kesenjangan infrastruktur, dengan belanja publik kini menjalani pengawasan yang lebih ketat.

"Penggunaan strategis PPP dan pembiayaan konsesional dapat membantu memulihkan kredibilitas dan mempercepat penyampaian mengingat lapisan tinjauan tambahan yang sedang dilakukan di sini oleh badan pengawas," katanya dalam pernyataan yang dikirim ke BusinessWorld melalui pesan Viber pada 20 Desember.

Proyek yang diusulkan ditinjau melalui musyawarah antar-lembaga untuk menilai kelayakan, sementara proyek yang sedang berlangsung dipantau secara teratur untuk kinerja, katanya.

"Mengingat penurunan belanja infrastruktur publik yang disebabkan oleh masalah pengendalian banjir, penting bagi konstruksi swasta untuk meningkat guna menutupi kesenjangan yang kini kita hadapi dalam pembangunan infrastruktur."

Bapak Toledo menambahkan bahwa PPP memiliki "potensi besar" karena minat sektor swasta dalam melaksanakan proyek telah meningkat sejak disahkannya Kode PPP. Namun, ini juga meningkatkan kebutuhan akan mekanisme persiapan, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih kuat di semua tahap penyampaian proyek.

RISIKO TATA KELOLA

Investasi infrastruktur adalah kontributor "kritis" terhadap PDB karena secara langsung berkontribusi pada output dan memiliki efek pengganda yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, kata Direktur Negara Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk Filipina Andrew Jeffries dalam pernyataan email pada 18 Desember.

"Masih ada kebutuhan untuk investasi publik dalam skala besar untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur kritis — khususnya dalam transportasi, energi, dan konektivitas digital — untuk memperkuat daya saing Filipina sebagai tujuan investasi swasta," katanya.

"Risiko terbesar dengan pengurangan pengeluaran publik yang berkelanjutan adalah jika kebutuhan investasi kritis tidak terpenuhi, yang pada gilirannya menekan daya saing dan produktivitas negara secara keseluruhan. Terlepas dari sumber dana, risiko eksekusi dan tata kelola perlu dikelola untuk memastikan kualitas belanja infrastruktur."

Bapak Jeffries mengatakan pemerintah harus memprioritaskan investasi dalam infrastruktur sosial di mana pengembalian komersial tidak menarik bagi pemain sektor swasta.

"Investasi sektor swasta dapat meningkatkan efisiensi dan membantu transfer teknologi yang efektif. Pembiayaan bank pembangunan multilateral dapat menjadi sumber pembiayaan stabil jangka panjang dan praktik terbaik, serta membantu memberikan tata kelola yang kuat," tambahnya. "Saat Filipina mendekati status negara berpenghasilan menengah atas, sektor swasta perlu memainkan peran yang semakin signifikan dalam mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan."

ADB siap mendukung pembangunan infrastruktur Filipina melalui pembiayaan dan dukungan kebijakan, kata Bapak Jeffries.

"Dukungan ini mencakup kemampuan untuk memberikan pembiayaan skala besar yang digabungkan dengan pengawasan kuat terhadap pengadaan, manajemen keuangan, dan implementasi proyek. Dukungan ADB melampaui pinjaman proyek infrastruktur, dan mencakup dukungan kebijakan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kerangka regulasi dan kemudahan berbisnis," katanya.

Meningkatkan lingkungan yang memungkinkan untuk investasi swasta dan PPP juga merupakan bagian dari area dukungan utama ADB untuk Filipina, tambahnya.

"Pada saat yang sama, masalah terkini juga menggarisbawahi bahwa PPP bukan pengganti perencanaan, tata kelola, dan pengawasan sektor publik yang kuat. Dalam praktiknya, kelayakan peran PPP yang diperluas akan sangat bergantung pada peningkatan berkelanjutan dalam persiapan proyek hulu, pengadaan yang transparan dan kompetitif, dan kerangka regulasi yang kredibel," katanya.

"Tanpa fondasi ini, mengalihkan lebih banyak tanggung jawab kepada perusahaan swasta dapat menggeser — daripada mengurangi — risiko dan biaya proyek."

Nigel Paul C. Villarete, penasihat senior untuk PPP di kelompok penasihat teknis Libra Konsult Inc., mengatakan bahwa perlu bagi ekonomi berkembang seperti Filipina, yang kebutuhan belanjanya jauh melebihi kapasitasnya untuk menghasilkan pendapatan, untuk membuka pintu bagi peningkatan partisipasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur sambil memiliki perlindungan yang tepat.

"Meskipun kami memiliki bagian investasi sektor swasta yang cukup besar dan terus meningkat, pengeluaran pembangunan tahunan kami masih sebagian besar publik. Tetapi kemungkinan untuk meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan bangsa tetap tersedia dan bahkan diperlukan," katanya dalam pesan Viber pada 20 Desember. "Kami tidak menempatkan atau mengubah prioritas dari satu ke yang lain — kami hanya memanfaatkan peluang pembiayaan yang tersedia untuk mendukung belanja fiskal publik utama, yang harus terus menjadi sumber utama."

Namun, pemerintah harus membangun kembali kepercayaan investor dengan menerapkan reformasi, katanya.

"Seperti biasa, kepercayaan investor adalah kunci. Tidak ada yang akan mengeluarkan uang ketika ketidakpastian tetap ada, terlebih lagi ketika ini termasuk kemungkinan masalah korupsi. Itulah mengapa aturan dan pedoman yang jelas dan tepat diperlukan, [dengan] ambiguitas diminimalkan atau bahkan dihapus sepenuhnya," kata Bapak Villarete.

"Kami juga perlu memahami bahwa pembiayaan sektor swasta akan menarik ketika sektor swasta diizinkan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang menarik. Di sinilah keseimbangan muncul. PPP harus menarik dan aman untuk semua sektor."

Bapak Toledo juga mengakui bahwa meningkatkan sentimen investor adalah kunci untuk memastikan pemulihan ekonomi di tengah kekacauan korupsi.

"Risiko utama adalah jika kepercayaan investor tetap rendah dan oleh karena itu, tidak akan memberikan dorongan yang diperlukan untuk pertumbuhan PDB," katanya.

"Dalam jangka pendek, hasil pertumbuhan masih akan bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menanamkan kepercayaan melalui belanjanya yang efisien dan kebijakan yang kredibel dalam menangani korupsi."