BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Aplikasi layanan pesan milik Meta Platform, WhatsApp, dilaporkan masih memberikan akses kepada penyedia AI terhadap pengguna dengan nomor Brasil meskipun negara tersebut telah memerintahkan perusahaan tersebutAplikasi layanan pesan milik Meta Platform, WhatsApp, dilaporkan masih memberikan akses kepada penyedia AI terhadap pengguna dengan nomor Brasil meskipun negara tersebut telah memerintahkan perusahaan tersebut

WhatsApp menghentikan sementara pembatasan chatbot untuk pengguna Brasil setelah penolakan regulator

Penulis: CryptopolitanSumber: Cryptopolitan
2026/01/16 01:33
RWAX
APP$0.000241+9.49%
Effect AI
EFFECT$0.005342--%

Aplikasi layanan pesan Meta Platform, WhatsApp, dilaporkan masih memberikan akses kepada penyedia AI ke pengguna dengan nomor Brasil setelah negara tersebut memerintahkan perusahaan untuk menghentikan penerapan pembatasan yang diberlakukan dalam kebijakan barunya.

Otoritas regulasi Brasil meminta WhatsApp untuk menangguhkan kebijakan baru yang mulai berlaku pada Kamis, 15 Januari, yang menghentikan chatbot tujuan umum pihak ketiga dari ditawarkan di platform melalui API bisnisnya. Italia juga telah dikecualikan dari larangan tersebut setelah regulator di negara itu menyampaikan kekhawatiran atas kebijakan baru tersebut.

WhatsApp memberikan masa tenggang 90 hari mulai Kamis, 15 Januari, kepada penyedia dan pengembang AI, menginstruksikan mereka untuk berhenti menanggapi pertanyaan pengguna di aplikasi chat, serta memberi tahu pengguna bahwa chatbot mereka tidak akan lagi berfungsi di WhatsApp.

WhatsApp menghentikan penerapan kebijakan di Brasil

Namun, menurut TechCrunch, perusahaan induk WhatsApp, Meta, telah memberi tahu pengembang bahwa mereka tidak perlu memberi tahu pengguna dengan kontak Brasil dengan kode +55 tentang perubahan apa pun atau menghentikan layanan mereka sesuai pemberitahuan kepada penyedia AI.

"Persyaratan untuk berhenti menanggapi pertanyaan pengguna dan menerapkan bahasa balasan otomatis yang telah disetujui sebelumnya (disebutkan di bawah) sebelum 15 Januari 2026, tidak lagi berlaku saat mengirim pesan kepada orang dengan kode negara Brasil (+55)," demikian bunyi pemberitahuan yang dilihat oleh TechCrunch.

Chatbot tujuan umum seperti ChatGPT dan Grok akan terpengaruh oleh kebijakan baru di platform WhatsApp. Kebijakan tersebut tidak melarang bisnis memberikan layanan pelanggan melalui bot dalam platform kepada pelanggan mereka.

Namun, badan antimonopoli Brasil CADE mengindikasikan bahwa mereka akan menyelidiki ketentuan Meta dan menilai apakah hal tersebut tidak menghambat persaingan dan menguntungkan Meta AI-nya, yang ditawarkan di WhatsApp.

Pada hari Senin, lembaga tersebut mengungkapkan telah membuka penyelidikan terhadap masalah ini dan juga akan menangguhkan ketentuan baru alat WhatsApp Business Meta di negara tersebut saat mengevaluasi kasus tersebut.

CADE menyampaikan kekhawatiran bahwa terdapat potensi praktik anti-persaingan dalam kebijakan baru terkait akses dan penawaran oleh penyedia alat AI atas teknologi mereka kepada pengguna WhatsApp.

Ini bukan pertama kalinya raksasa media sosial tersebut menghadapi hambatan atas kebijakan barunya. Meta sebelumnya telah memberikan pengecualian serupa di Italia setelah otoritas regulasi negara tersebut mempermasalahkan kebijakan baru tersebut akhir tahun lalu.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Cryptopolitan, regulator UE juga mengintensifkan penyelidikan mereka terhadap penggunaan AI oleh raksasa media sosial tersebut di WhatsApp akhir tahun lalu, yang berfokus terutama pada sistem "Meta AI", yang diluncurkan lebih awal pada bulan Maret.

Meta, bagaimanapun, mempertahankan bahwa chatbot AI membebani sistemnya, yang dikembangkan untuk penggunaan berbeda dari API bisnisnya. Menurut TechCrunch, perusahaan tersebut sebelumnya telah mengindikasikan bahwa orang-orang yang ingin menggunakan chatbot berbeda dapat melakukannya di luar platform WhatsApp-nya.

"Klaim ini pada dasarnya cacat," kata juru bicara WhatsApp menanggapi penyelidikan CADE pada hari Selasa.

"Kemunculan chatbot AI pada Business API kami memberikan beban pada sistem kami yang tidak dirancang untuk mendukungnya," kata juru bicara tersebut, lebih lanjut mengindikasikan bahwa rute ke pasar untuk perusahaan AI seharusnya adalah toko aplikasi itu sendiri, situs web, dan kemitraan industri, dan "bukan Platform Bisnis WhatsApp."

Asah strategi Anda dengan bimbingan + ide harian - akses gratis 30 hari ke program trading kami

Peluang Pasar
Logo RWAX
Harga RWAX(APP)
$0.000241
$0.000241$0.000241
+0.75%
USD
Grafik Harga Live RWAX (APP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30