WhatsApp menghentikan sementara pembatasan chatbot untuk pengguna Brasil setelah penolakan regulator

Aplikasi layanan pesan Meta Platform, WhatsApp, dilaporkan masih memberikan akses kepada penyedia AI ke pengguna dengan nomor Brasil setelah negara tersebut memerintahkan perusahaan untuk menghentikan penerapan pembatasan yang diberlakukan dalam kebijakan barunya.

Otoritas regulasi Brasil meminta WhatsApp untuk menangguhkan kebijakan baru yang mulai berlaku pada Kamis, 15 Januari, yang menghentikan chatbot tujuan umum pihak ketiga dari ditawarkan di platform melalui API bisnisnya. Italia juga telah dikecualikan dari larangan tersebut setelah regulator di negara itu menyampaikan kekhawatiran atas kebijakan baru tersebut.

WhatsApp memberikan masa tenggang 90 hari mulai Kamis, 15 Januari, kepada penyedia dan pengembang AI, menginstruksikan mereka untuk berhenti menanggapi pertanyaan pengguna di aplikasi chat, serta memberi tahu pengguna bahwa chatbot mereka tidak akan lagi berfungsi di WhatsApp.

WhatsApp menghentikan penerapan kebijakan di Brasil

Namun, menurut TechCrunch, perusahaan induk WhatsApp, Meta, telah memberi tahu pengembang bahwa mereka tidak perlu memberi tahu pengguna dengan kontak Brasil dengan kode +55 tentang perubahan apa pun atau menghentikan layanan mereka sesuai pemberitahuan kepada penyedia AI.

"Persyaratan untuk berhenti menanggapi pertanyaan pengguna dan menerapkan bahasa balasan otomatis yang telah disetujui sebelumnya (disebutkan di bawah) sebelum 15 Januari 2026, tidak lagi berlaku saat mengirim pesan kepada orang dengan kode negara Brasil (+55)," demikian bunyi pemberitahuan yang dilihat oleh TechCrunch.

Chatbot tujuan umum seperti ChatGPT dan Grok akan terpengaruh oleh kebijakan baru di platform WhatsApp. Kebijakan tersebut tidak melarang bisnis memberikan layanan pelanggan melalui bot dalam platform kepada pelanggan mereka.

Namun, badan antimonopoli Brasil CADE mengindikasikan bahwa mereka akan menyelidiki ketentuan Meta dan menilai apakah hal tersebut tidak menghambat persaingan dan menguntungkan Meta AI-nya, yang ditawarkan di WhatsApp.

Pada hari Senin, lembaga tersebut mengungkapkan telah membuka penyelidikan terhadap masalah ini dan juga akan menangguhkan ketentuan baru alat WhatsApp Business Meta di negara tersebut saat mengevaluasi kasus tersebut.

CADE menyampaikan kekhawatiran bahwa terdapat potensi praktik anti-persaingan dalam kebijakan baru terkait akses dan penawaran oleh penyedia alat AI atas teknologi mereka kepada pengguna WhatsApp.

Ini bukan pertama kalinya raksasa media sosial tersebut menghadapi hambatan atas kebijakan barunya. Meta sebelumnya telah memberikan pengecualian serupa di Italia setelah otoritas regulasi negara tersebut mempermasalahkan kebijakan baru tersebut akhir tahun lalu.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Cryptopolitan, regulator UE juga mengintensifkan penyelidikan mereka terhadap penggunaan AI oleh raksasa media sosial tersebut di WhatsApp akhir tahun lalu, yang berfokus terutama pada sistem "Meta AI", yang diluncurkan lebih awal pada bulan Maret.

Meta, bagaimanapun, mempertahankan bahwa chatbot AI membebani sistemnya, yang dikembangkan untuk penggunaan berbeda dari API bisnisnya. Menurut TechCrunch, perusahaan tersebut sebelumnya telah mengindikasikan bahwa orang-orang yang ingin menggunakan chatbot berbeda dapat melakukannya di luar platform WhatsApp-nya.

"Klaim ini pada dasarnya cacat," kata juru bicara WhatsApp menanggapi penyelidikan CADE pada hari Selasa.

"Kemunculan chatbot AI pada Business API kami memberikan beban pada sistem kami yang tidak dirancang untuk mendukungnya," kata juru bicara tersebut, lebih lanjut mengindikasikan bahwa rute ke pasar untuk perusahaan AI seharusnya adalah toko aplikasi itu sendiri, situs web, dan kemitraan industri, dan "bukan Platform Bisnis WhatsApp."

