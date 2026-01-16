Aktivitas Trading XRP Melonjak Sementara Harga Berjuang Mempertahankan Keuntungan Pasca-Rally

XRP telah menjadi salah satu cryptocurrency yang paling aktif diperdagangkan dalam beberapa minggu terakhir, meskipun harganya terus menghadapi resistensi setelah reli singkat.

Sementara volume perdagangan di beberapa pasar meningkat, token ini kesulitan mempertahankan level di atas zona support utama, mencerminkan kesenjangan yang semakin besar antara aktivitas investor dan kinerja harga.

Data dari berbagai bursa menunjukkan bahwa minat terhadap XRP tetap kuat, terutama di wilayah seperti Australia, di mana XRP baru-baru ini melampaui Bitcoin sebagai aset digital yang paling banyak diperdagangkan di BTC Markets. Namun, lonjakan perdagangan ini tidak diterjemahkan menjadi momentum harga naik yang berkelanjutan.

Volume Perdagangan XRP Meningkat Saat Perilaku Investor Berubah

Menurut Laporan Studi Investor 2025 BTC Markets, XRP melampaui Bitcoin dalam aktivitas perdagangan untuk pertama kalinya dalam empat tahun. Bursa tersebut menyebutkan keterlibatan komunitas yang kuat dan perannya sebagai mitra Ripple On-Demand Liquidity (ODL) sebagai pendorong utama di balik perubahan tersebut.

Meskipun Bitcoin mencatat kenaikan harga 70% pada tahun 2025 dan mencapai rekor tertinggi baru, trader Australia semakin fokus pada XRP selama tahun keuangan tersebut. XRP sendiri mengalami pergerakan harga yang signifikan, mencapai $3,34 pada Januari 2025 dan memuncak mendekati $3,66 pada bulan Juli sebelum turun sekitar 50% menjadi sekitar $1,80 pada akhir tahun.

Laporan tersebut juga memproyeksikan basis investor yang semakin matang. Ukuran perdagangan rata-rata naik 25%, volume perdagangan harian meningkat 17%, dan partisipasi meluas di antara investor yang lebih tua, wanita, dan dana pensiun yang dikelola sendiri. Ini menunjukkan bahwa aktivitas crypto menjadi lebih terstruktur daripada sekadar spekulatif.

Penarikan Harga Mengikuti Reli Singkat

Sementara aktivitas perdagangan tetap tinggi, harga XRP kesulitan mempertahankan keuntungan terbaru.

Setelah sempat diperdagangkan mendekati level $2,20, token ini turun di bawah $2,10, mencatat penurunan harian lebih dari 2%. Analis mengaitkan penarikan tersebut dengan ketidakpastian regulasi, distribusi whale, dan berkurangnya optimisme setelah penundaan legislasi struktur pasar crypto AS.

Pengamat pasar mencatat bahwa XRP saat ini berkonsolidasi antara $2,00 dan $2,15, dengan $2,08 bertindak sebagai zona support utama. Indikator teknis menunjukkan bahwa token tersebut diperdagangkan di atas rata-rata bergerak 50 hari tetapi di bawah rata-rata 200 hari, menunjukkan momentum yang beragam dalam jangka pendek.

Beberapa analis memandang fase saat ini sebagai periode konsolidasi daripada pembalikan tren penuh. Namun, resistensi mendekati $2,20 tetap menjadi hambatan bagi kenaikan yang diperbaharui.

Ripple terus memposisikan dirinya di pasar institusional, baru-baru ini menyoroti lengan prime brokerage-nya, Ripple Prime, di halaman depannya. Perusahaan juga mengamankan lisensi Electronic Money Institution (EMI) di Luksemburg, memungkinkannya memperluas layanan pembayaran yang diatur di seluruh Uni Eropa di bawah aturan MiCA.

Setelah berita perizinan tersebut, XRP sempat naik menjadi sekitar $2,14, didukung oleh lonjakan volume perdagangan 74%. Meskipun demikian, harga belum berhasil membentuk breakout yang stabil di atas level resistensi yang lebih tinggi.

Diskusi jangka panjang seputar dinamika pasokan XRP dan mekanisme pembakaran transaksi juga muncul kembali, dengan analis mencatat bahwa lebih dari 2,5 juta XRP telah dihapus secara permanen dari peredaran dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar sampul dari ChatGPT, grafik XRPUSD dari Tradingview