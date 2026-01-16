Harga Dogecoin Terkompresi di Bawah Resistance di Tengah Setup Bullish

TLDR

Harga DOGE membentuk titik terendah yang lebih tinggi di bawah resistance, menandakan tekanan jual yang melemah.

Pola inverse head and shoulders menunjukkan akumulasi di berbagai timeframe.

Penembusan berkelanjutan di atas $0,152 dapat memicu pergerakan menuju $0,178–$0,186.

Ekspansi volume tetap menjadi kunci untuk mengonfirmasi breakout harga Dogecoin yang bullish.

Harga Dogecoin (DOGE) sedang mengalami konsolidasi di bawah zona resistance yang terdefinisi dengan baik saat analis memantau tanda-tanda perubahan teknis. Berbagai perspektif grafik menyoroti kompresi yang sering mendahului ekspansi arah. Target harga antara $0,178 dan $0,186 muncul jika level kunci diklaim kembali.

Harga DOGE Membentuk Titik Terendah Lebih Tinggi di Bawah Resistance

Menurut analis Trader Tardigrade, grafik harian menguraikan struktur inverse head and shoulders. Tiga palung menandai bahu kiri, kepala yang lebih dalam, dan bahu kanan yang lebih tinggi. Setiap penurunan mencetak titik terendah yang lebih tinggi, menandakan tekanan jual yang melemah. Simetri ini menunjukkan pergeseran dari distribusi menuju akumulasi.

Garis leher horizontal terus membatasi kenaikan. Pengujian berulang belum menghasilkan penutupan harian yang tegas di atas pita tersebut. Kompresi di bawah resistance sering mendahului ekspansi volatilitas. Proyeksi ini menyiratkan kelanjutan setelah garis leher diklaim kembali, bukan sekadar rebound singkat.

Setup ini tetap bersyarat hingga konfirmasi muncul. Kegagalan mempertahankan titik terendah bahu kanan akan membatalkan pola tersebut. Namun, titik terendah yang lebih tinggi menunjukkan permintaan yang membaik. Struktur ini membingkai prospek konstruktif untuk harga Dogecoin jika resistance berbalik.

Analis Menunjuk $0,152 sebagai Pemicu Breakout Harga Dogecoin

Sementara itu, analis Ali menyajikan inverse head and shoulders serupa dengan level validasi yang tepat. Garis leher berada di antara $0,148 dan $0,152 setelah beberapa penolakan sebelumnya. Bahu kanan terbentuk pada basis yang lebih tinggi daripada kepala. Penempatan ini memperkuat kasus untuk akumulasi yang sedang berlangsung.

Menurut Ali, $0,152 adalah pemicu penting. Penutupan berkelanjutan di atasnya akan mengubah resistance menjadi support. Menggunakan analisis measured-move, grafik memproyeksikan kenaikan menuju $0,178–$0,186. Target tersebut selaras dengan kemacetan sebelumnya, memberikan kredibilitas teknis.

Manajemen risiko tetap menjadi inti dari tesis ini. Penurunan di bawah support bahu kanan akan melemahkan pola secara material. Volume harus berkembang untuk mengonfirmasi breakout apa pun. Tanpa konfirmasi tersebut, pergerakan berisiko menjadi sinyal palsu. Namun, geometri mendukung peristiwa volatilitas untuk harga Dogecoin setelah garis leher diklaim kembali.

Harga DOGE Mengalami Konsolidasi di Dekat Demand

Selain itu, analis TraderSZ memperluas lensa ke timeframe yang lebih tinggi. Grafik menunjukkan retracement dari puncak utama, diikuti oleh konsolidasi dalam struktur menurun. Harga stabil di dekat support horizontal kunci. Zona yang disorot menunjukkan basis potensial yang terbentuk pada permintaan historis.

Lebih jauh lagi, analisis menekankan risk-reward dibanding simetri pola. Zona yang ditandai menguraikan eksposur long yang menguntungkan jika support bertahan dan resistance sebelumnya diklaim kembali. Kerangka kerja ini menyiratkan transisi dari koreksi ke rentang akumulasi yang mungkin. Volatilitas biasanya berkontraksi sebelum pergerakan arah yang lebih besar.

Dari perspektif makro, konfirmasi tetap penting. Pasar masih diperdagangkan di bawah level resistance utama. Kegagalan mempertahankan basis akan membuka kembali skenario penurunan yang lebih dalam. Sebaliknya, klaim kembali mid-range akan memvalidasi sinyal bullish yang terlihat pada timeframe lebih rendah. Ini mendukung optimisme untuk harga Dogecoin, asalkan level kunci bertahan.

