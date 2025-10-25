5 Level Harga Bitcoin (BTC) Terpenting untuk Diperhatikan pada Akhir Pekan

Harga Bitcoin telah menetap di kisaran $111.000, tetapi menjelang akhir pekan dan likuiditas diprediksi akan berkurang, volatilitas mungkin meningkat secara signifikan. Bitcoin dapat dengan mudah berfluktuasi di antara level likuidasi kritis ini selama jam-jam volume rendah, jadi trader harus memantaunya dengan cermat, menurut data dari CoinGlass.
Zona kunci untuk diperhatikan
Lima zona harga utama yang dapat berfungsi sebagai magnet volatilitas disorot pada peta panas likuidasi.
-
Kumpulan Likuiditas Sisi Bawah Utama bernilai antara $108.000 dan $108.500. Ini adalah klaster likuidasi long paling menonjol. Serangkaian likuidasi panjang dapat dengan cepat mendorong Bitcoin menuju $108.000 jika jatuh di bawah level tersebut. Ini adalah area dukungan penting yang baru-baru ini melindungi Bitcoin beberapa kali. Penembusan bersih di bawahnya dapat menyebabkan kecemasan sementara.
-
$110.000 (Pivot Akhir Pekan/Zona Netral): Level ini telah digunakan sebagai zona penyeimbang likuiditas dan titik tengah. Jika Bitcoin tetap di atas $110.000, stabilitas terindikasi. Tetapi jika jatuh di bawah level tersebut, bisa terjadi sapuan likuiditas ke kisaran $108.000.
-
Zona likuidasi short berada di antara $111.500 dan $112.000. Posisi short cukup terkonsentrasi tepat di atas level ini. Lonjakan likuidasi short dapat mendorong harga Bitcoin menuju level resistensi signifikan berikutnya jika menembus $112.000 lagi.
-
$113.000 hingga $113.500 (Area Resistensi untuk Ditargetkan): Kantong likuiditas berikutnya di atas harga saat ini ditunjukkan oleh kisaran ini. Di sinilah Anda harus mengantisipasi kemungkinan pengambilan keuntungan atau tekanan short yang signifikan, terutama jika volatilitas akhir pekan melonjak dengan cepat.
-
$114.500-$115.000 (Klaster Short Berisiko Tinggi): Zona likuidasi short terpanjang yang terlihat. Likuidasi paksa dapat mendorong kenaikan tajam harga menuju $118.000 hingga $120.000 jika Bitcoin mampu menembus kisaran ini.
Mengingat Bitcoin diperdagangkan dekat di antara rata-rata bergerak, dan pasar umumnya berhati-hati, trader harus mengantisipasi sumbu yang curam dan didorong likuiditas selama akhir pekan. Karena sesi Sabtu dan Minggu biasanya memiliki buku pesanan yang tipis, area-area ini bisa menjadi titik api untuk short squeeze dan kaskade likuidasi, yang berarti pergerakan berikutnya bisa lebih keras dan lebih cepat dari yang diperkirakan.
Sumber: https://u.today/5-most-important-bitcoin-btc-price-levels-to-watch-on-weekend