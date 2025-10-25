Postingan 5 Level Harga Bitcoin (BTC) Terpenting untuk Diperhatikan pada Akhir Pekan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Bitcoin telah menetap di kisaran $111.000, tetapi menjelang akhir pekan dan likuiditas diprediksi akan berkurang, volatilitas mungkin meningkat secara signifikan. Bitcoin dapat dengan mudah berfluktuasi di antara level likuidasi penting ini selama jam-jam volume rendah, jadi trader harus memantaunya dengan cermat, menurut data dari CoinGlass. Zona kunci untuk dilacak Lima zona harga utama yang dapat berfungsi sebagai magnet volatilitas disorot pada peta panas likuidasi. Pool Likuiditas Sisi Bawah Utama bernilai antara $108.000 dan $108.500. Ini adalah klaster likuidasi panjang yang paling menonjol. Serangkaian likuidasi panjang dapat dengan cepat mendorong Bitcoin menuju $108.000 jika jatuh di bawah level tersebut. Ini adalah area dukungan penting yang baru-baru ini melindungi Bitcoin beberapa kali. Penembusan bersih di bawahnya dapat menyebabkan kecemasan sementara. $110.000 (Pivot Akhir Pekan/Zona Netral): Level ini telah digunakan sebagai zona penyeimbang likuiditas dan titik tengah. Jika Bitcoin tetap di atas $110.000, stabilitas terindikasi. Tetapi jika jatuh di bawah level tersebut, bisa terjadi sapuan likuiditas ke kisaran $108.000. Sumber: Coinglass Zona likuidasi pendek berada di antara $111.500 dan $112.000. Posisi pendek terkonsentrasi secara moderat tepat di atas level ini. Lonjakan likuidasi pendek dapat mendorong harga Bitcoin menuju level resistensi signifikan berikutnya jika menembus $112.000 lagi. $113.000 hingga $113.500 (Area Resistensi untuk Ditargetkan): Kantong likuiditas berikutnya di atas harga saat ini ditunjukkan oleh kisaran ini. Di sinilah Anda harus mengantisipasi kemungkinan pengambilan keuntungan atau tekanan pendek yang signifikan, terutama jika volatilitas akhir pekan melonjak dengan cepat. $114.500-$115.000 (Klaster Pendek dengan Risiko Tinggi): Zona likuidasi pendek terpanjang yang terlihat. Likuidasi paksa dapat mendorong kenaikan tajam harga menuju $118.000 hingga $120.000 jika Bitcoin mampu menembus kisaran ini. Mengingat bahwa Bitcoin diperdagangkan dekat di antara rata-rata bergerak, dan... Postingan 5 Level Harga Bitcoin (BTC) Terpenting untuk Diperhatikan pada Akhir Pekan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Bitcoin telah menetap di kisaran $111.000, tetapi menjelang akhir pekan dan likuiditas diprediksi akan berkurang, volatilitas mungkin meningkat secara signifikan. Bitcoin dapat dengan mudah berfluktuasi di antara level likuidasi penting ini selama jam-jam volume rendah, jadi trader harus memantaunya dengan cermat, menurut data dari CoinGlass. Zona kunci untuk dilacak Lima zona harga utama yang dapat berfungsi sebagai magnet volatilitas disorot pada peta panas likuidasi. Pool Likuiditas Sisi Bawah Utama bernilai antara $108.000 dan $108.500. Ini adalah klaster likuidasi panjang yang paling menonjol. Serangkaian likuidasi panjang dapat dengan cepat mendorong Bitcoin menuju $108.000 jika jatuh di bawah level tersebut. Ini adalah area dukungan penting yang baru-baru ini melindungi Bitcoin beberapa kali. Penembusan bersih di bawahnya dapat menyebabkan kecemasan sementara. $110.000 (Pivot Akhir Pekan/Zona Netral): Level ini telah digunakan sebagai zona penyeimbang likuiditas dan titik tengah. Jika Bitcoin tetap di atas $110.000, stabilitas terindikasi. Tetapi jika jatuh di bawah level tersebut, bisa terjadi sapuan likuiditas ke kisaran $108.000. Sumber: Coinglass Zona likuidasi pendek berada di antara $111.500 dan $112.000. Posisi pendek terkonsentrasi secara moderat tepat di atas level ini. Lonjakan likuidasi pendek dapat mendorong harga Bitcoin menuju level resistensi signifikan berikutnya jika menembus $112.000 lagi. $113.000 hingga $113.500 (Area Resistensi untuk Ditargetkan): Kantong likuiditas berikutnya di atas harga saat ini ditunjukkan oleh kisaran ini. Di sinilah Anda harus mengantisipasi kemungkinan pengambilan keuntungan atau tekanan pendek yang signifikan, terutama jika volatilitas akhir pekan melonjak dengan cepat. $114.500-$115.000 (Klaster Pendek dengan Risiko Tinggi): Zona likuidasi pendek terpanjang yang terlihat. Likuidasi paksa dapat mendorong kenaikan tajam harga menuju $118.000 hingga $120.000 jika Bitcoin mampu menembus kisaran ini. Mengingat bahwa Bitcoin diperdagangkan dekat di antara rata-rata bergerak, dan...