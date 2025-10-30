Tangan yang stabil diantisipasi dari BoJ dan ECB

Dolar AS (USD) secara tajam membalikkan kelemahan terbarunya saat pelaku pasar menilai penurunan suku bunga yang telah diantisipasi secara luas oleh Federal Reserve (Fed), sementara harapan kesepakatan dagang AS-China terus beredar di latar belakang.
Berikut yang perlu diperhatikan pada Kamis, 30 Oktober:
Indeks Dolar AS (DXY) naik ke level tertinggi dalam dua minggu, jauh di atas batas 99,00, dibantu oleh lonjakan kuat dalam imbal hasil Obligasi AS dan pesan Ketua Jerome Powell setelah Fed memberikan pemotongan suku bunga. Bowman dan Logan dari Fed dijadwalkan untuk berbicara.
EUR/USD menghentikan rentetan positifnya dan kembali merosot ke zona 1,1580, atau level terendah dalam dua minggu. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam kalender domestik adalah keputusan suku bunga ECB dan rilis CPI flash Jerman, Tingkat Pertumbuhan PDB Q3 yang diperbarui, dan laporan pasar tenaga kerja. Untuk Euroland secara lebih luas, Tingkat Pertumbuhan PDB flash Q3 juga akan dirilis bersamaan dengan pengukur Kepercayaan Konsumen final, Tingkat Pengangguran, dan Sentimen Ekonomi.
GBP/USD mundur ke level terendah multi-bulan mendekati 1,3140 setelah pembalikan yang jelas dalam Greenback dan taruhan pemotongan suku bunga BoE. Harga Perumahan Nationwide adalah yang berikutnya dalam agenda Inggris pada 31 Oktober.
USD/JPY melanjutkan tren naik terbarunya, sebentar menembus hambatan 153,00 dan membalikkan penarikan kembali hari Selasa. BoJ diperkirakan akan mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah, sementara angka Investasi Obligasi Asing mingguan juga akan masuk dalam agenda.
AUD/USD melepaskan sebagian kenaikan terbarunya yang melewati batas 0,6600 setelah kenaikan akhir dalam Dolar AS. Harga Ekspor dan Impor Australia akan menyusul.
WTI meraih keuntungan marjinal, mengunjungi kembali level $61,00 per barel, karena pedagang tetap waspada terhadap perkembangan di bidang perdagangan, sementara penurunan persediaan minyak mentah AS yang lebih besar dari yang diperkirakan menambah sentimen.
Emas memperpanjang penurunannya untuk hari keempat berturut-turut setelah Greenback yang lebih kuat, imbal hasil AS yang lebih tinggi, dan berkurangnya taruhan pemotongan suku bunga Fed pada Desember. Harga perak menambah pemulihan hari Selasa, merebut kembali level $48,00 per ons dan lebih.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/fx-today-a-steady-hand-is-anticipated-from-the-boj-and-the-ecb-202510292008