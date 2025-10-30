Tangan yang stabil diantisipasi dari BoJ dan ECB

Postingan "Tindakan stabil diantisipasi dari BoJ dan ECB" muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dolar AS (USD) secara tajam membalikkan kelemahan terbarunya saat pelaku pasar menilai penurunan suku bunga yang telah diantisipasi secara luas oleh Federal Reserve (Fed), sementara harapan kesepakatan dagang AS-China terus beredar di latar belakang. Berikut yang perlu diperhatikan pada Kamis, 30 Oktober: Indeks Dolar AS (DXY) naik ke level tertinggi dalam dua minggu, jauh di atas batas 99,00, dibantu oleh lonjakan kuat dalam imbal hasil Obligasi Pemerintah AS dan pesan Ketua Jerome Powell setelah Fed memberikan pemotongan suku bunga. Bowman dan Logan dari Fed dijadwalkan untuk berbicara. EUR/USD menghentikan tren positifnya dan kembali ke zona 1,1580, atau level terendah dalam dua minggu. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam kalender domestik adalah keputusan suku bunga ECB dan rilis CPI flash Jerman, Tingkat Pertumbuhan PDB Q3 yang diperbarui, dan laporan pasar tenaga kerja. Untuk Euroland secara lebih luas, Tingkat Pertumbuhan PDB flash Q3 juga akan dirilis bersamaan dengan pengukuran Kepercayaan Konsumen final, Tingkat Pengangguran dan Sentimen Ekonomi. GBP/USD mundur ke level terendah multi-bulan mendekati 1,3140 setelah pembalikan yang jelas dalam Greenback dan taruhan pemotongan suku bunga BoE. Harga Perumahan Nationwide adalah yang berikutnya dalam agenda Inggris pada 31 Oktober. USD/JPY melanjutkan tren kenaikannya baru-baru ini, sesaat menembus hambatan 153,00 dan membalikkan penarikan kembali Selasa. BoJ diperkirakan akan mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah, sementara angka Investasi Obligasi Asing mingguan juga akan masuk dalam agenda. AUD/USD melepaskan sebagian dari kenaikan terbarunya melewati batas 0,6600 setelah kenaikan terlambat dalam Dolar AS. Harga Ekspor dan Impor Australia akan menyusul. WTI meraih keuntungan marjinal, mengunjungi kembali level $61,00 per barel, karena pedagang tetap waspada terhadap perkembangan di bidang perdagangan, sementara penurunan yang lebih besar dari perkiraan dalam persediaan minyak mentah AS menambah sentimen. Emas memperpanjang penurunannya... Postingan "Tindakan stabil diantisipasi dari BoJ dan ECB" muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dolar AS (USD) secara tajam membalikkan kelemahan terbarunya saat pelaku pasar menilai penurunan suku bunga yang telah diantisipasi secara luas oleh Federal Reserve (Fed), sementara harapan kesepakatan dagang AS-China terus beredar di latar belakang. Berikut yang perlu diperhatikan pada Kamis, 30 Oktober: Indeks Dolar AS (DXY) naik ke level tertinggi dalam dua minggu, jauh di atas batas 99,00, dibantu oleh lonjakan kuat dalam imbal hasil Obligasi Pemerintah AS dan pesan Ketua Jerome Powell setelah Fed memberikan pemotongan suku bunga. Bowman dan Logan dari Fed dijadwalkan untuk berbicara. EUR/USD menghentikan tren positifnya dan kembali ke zona 1,1580, atau level terendah dalam dua minggu. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam kalender domestik adalah keputusan suku bunga ECB dan rilis CPI flash Jerman, Tingkat Pertumbuhan PDB Q3 yang diperbarui, dan laporan pasar tenaga kerja. Untuk Euroland secara lebih luas, Tingkat Pertumbuhan PDB flash Q3 juga akan dirilis bersamaan dengan pengukuran Kepercayaan Konsumen final, Tingkat Pengangguran dan Sentimen Ekonomi. GBP/USD mundur ke level terendah multi-bulan mendekati 1,3140 setelah pembalikan yang jelas dalam Greenback dan taruhan pemotongan suku bunga BoE. Harga Perumahan Nationwide adalah yang berikutnya dalam agenda Inggris pada 31 Oktober. USD/JPY melanjutkan tren kenaikannya baru-baru ini, sesaat menembus hambatan 153,00 dan membalikkan penarikan kembali Selasa. BoJ diperkirakan akan mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah, sementara angka Investasi Obligasi Asing mingguan juga akan masuk dalam agenda. AUD/USD melepaskan sebagian dari kenaikan terbarunya melewati batas 0,6600 setelah kenaikan terlambat dalam Dolar AS. Harga Ekspor dan Impor Australia akan menyusul. WTI meraih keuntungan marjinal, mengunjungi kembali level $61,00 per barel, karena pedagang tetap waspada terhadap perkembangan di bidang perdagangan, sementara penurunan yang lebih besar dari perkiraan dalam persediaan minyak mentah AS menambah sentimen. Emas memperpanjang penurunannya...