Sebuah alamat whale membuka posisi short Bitcoin 10x, memegang 700 BTC dan menghasilkan keuntungan sekitar $455.000.

PANews melaporkan pada tanggal 20 Oktober bahwa, menurut Aunt Ai, seorang whale yang sebelumnya melakukan short Bitcoin sebelum flash crash 11 Oktober dan memperoleh keuntungan sekitar $160 juta telah kembali melakukan langkah untuk short Bitcoin. Whale ini membuka posisi short dengan leverage 10x empat jam yang lalu dan saat ini memegang sekitar 700 BTC (senilai sekitar $75,93 juta). Harga pembukaan adalah $109.133,1 dan harga likuidasi adalah $150.082,9, menghasilkan keuntungan saat ini sekitar $455.000.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.