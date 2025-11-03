Protokol Balancer Menghadapi Eksploitasi Melebihi $128 Juta

$128,6 juta dalam aset digital ditarik dari dompet protokol.

Analis mengatribusikan kebocoran tersebut pada kesalahan validasi kontrak pintar.

Tim mengkonfirmasi potensi peretasan dan mengumumkan peluncuran investigasi.

Protokol Balancer mengalami eksploitasi yang mengakibatkan lebih dari $128 juta aset ditarik dari kumpulan likuiditasnya, analis PeckShield adalah yang pertama melaporkan, mencatat serangkaian transaksi mencurigakan.

Data Etherscan mencatat transfer besar dari alamat utama Balancer ke dompet eksternal. Di antara aset yang ditarik adalah sekitar 6.587 WETH ($24,5 juta), 6.851 osETH ($26,9 juta), dan 4.260 wstETH ($19,3 juta). Volume transaksi kumulatif menunjukkan bahwa penyimpanan protokol mungkin telah disusupi.

Tim Balancer telah mengkonfirmasi bahwa proyek tersebut berada di bawah potensi serangan. Menurut para pengembang, mereka sedang berusaha mengidentifikasi sumber ancaman.

CEO Trading Strategy Mikko Otamaa menyarankan bahwa penyebabnya mungkin adalah bug dalam logika pemeriksaan kontrak pintar. Dia mencatat bahwa kerentanan tersebut mungkin tidak mempengaruhi semua versi Balancer, tetapi jika masalah ini juga ada di fork V2 yang lebih lama, total kerugian bisa melebihi $110 juta.

PeckShield mengatakan serangan tersebut terus berlanjut di jaringan lain di mana Balancer digunakan. Analis mengatakan skala insiden tersebut telah melebihi perkiraan awal dan aliran dana terus berlanjut. Menurut angka terbaru, kerugian telah melampaui $128 juta.

Balancer adalah pertukaran terdesentralisasi dan manajer portofolio yang beroperasi sejak 2020. Protokol ini memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan token dan menyediakan likuiditas ke kumpulan dengan penyeimbangan otomatis.

Menurut analis, hanya di jaringan Ethereum, proyek Balancer memegang aset senilai lebih dari $350 juta. Terhadap latar belakang laporan eksploitasi, nilai token protokol (BAL) turun lebih dari 4%, mencerminkan reaksi pasar terhadap kemungkinan hilangnya likuiditas dan risiko keamanan.