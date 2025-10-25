Bank of England Menyelidiki Penambangan Data dalam Pinjaman untuk Meningkatkan Investasi AI

BursaDEX+
Bank of England Menyelidiki Penambahan Data dalam Pinjaman untuk Meningkatkan Investasi AI

Oleh: Crypto Breaking News
2025/10/25 12:08
Bank Of England Investigates Data Mining In Lending To Boost Ai Investments

Dalam langkah yang menyoroti kekhawatiran yang berkembang tentang sifat spekulatif investasi AI, Bank of England sedang meneliti tren yang meningkat dari para finansier yang mendanai pusat data sebagai taruhan pada masa depan kecerdasan buatan. Investigasi ini muncul di tengah peringatan tentang potensi risiko keuangan terkait dengan valuasi tinggi di sektor AI, mencerminkan ledakan gelembung dot-com di awal tahun 2000-an. Seiring dengan meningkatnya permintaan infrastruktur AI, bank sentral memantau dengan ketat bagaimana taruhan di luar neraca ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan yang lebih luas.

  • Bank of England sedang memeriksa lonjakan pembiayaan pusat data yang terkait dengan spekulasi AI di tengah risiko pasar yang meningkat.
  • Pada tahun 2030, diperkirakan $6,7 triliun akan dibutuhkan untuk memperluas infrastruktur komputasi AI, memicu minat pada pinjaman pusat data.
  • Investigasi ini dipicu oleh peningkatan pergeseran modal dari staf ke investasi besar dalam pembangunan pusat data.
  • Pendekatan hati-hati regulator dapat memberlakukan batasan di masa depan pada jenis pembiayaan terkait AI ini, mempengaruhi dinamika pasar.
  • Meskipun ada pembatasan di bidang lain seperti stablecoin, sektor perbankan Inggris menghadapi tantangan dalam menavigasi investasi terkait kripto dan AI.

Penyelidikan terbaru Bank of England menyoroti segmen pasar keuangan yang khusus namun semakin penting: pendanaan untuk pusat data yang mendukung teknologi AI. Meskipun masih dalam tahap awal, ceruk ini siap untuk pertumbuhan eksponensial, dengan perkiraan menunjukkan kebutuhan lebih dari $6,7 triliun pada tahun 2030 untuk memenuhi permintaan yang melonjak. Dana tersebut disalurkan untuk membangun pusat data, yang dianggap sebagai komponen infrastruktur kunci untuk pengembangan AI, karena investasi dalam saham AI yang ada tetap terbatas, dan tokenisasi perusahaan AI swasta belum menjadi arus utama.

Bloomberg melaporkan bahwa penyelidikan Bank of England dipicu oleh pergeseran yang mencolok dalam alokasi modal, dengan dana yang semakin dialihkan dari staf dan biaya operasional menuju miliaran dolar yang dihabiskan untuk membangun pusat data. Pergeseran ini menunjukkan komitmen serius dari investor yang berusaha memanfaatkan booming AI, meskipun menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan regulasi investasi berskala besar tersebut.

Ragu dengan AI, keras dengan kripto

Regulator keuangan Inggris, termasuk BOE, secara historis berhati-hati tentang aset kripto tetapi sekarang menunjukkan tanda-tanda memperketat kendali pada aktivitas keuangan terkait AI juga. Penyelidikan BOE mungkin mengarah pada batasan regulasi di masa depan pada pinjaman pusat data, berpotensi mempengaruhi pengembalian dan memperlambat inovasi dalam sektor AI.

Sementara itu, kelompok kripto Inggris telah mengkritik proposal terbaru Bank of England untuk membatasi kepemilikan stablecoin individu, menganggapnya terlalu ketat dan sulit untuk diterapkan. Terlepas dari protes ini, bank-bank Inggris telah mengadopsi tindakan mereka sendiri, memblokir atau menunda pembayaran kripto dalam sekitar 40% kasus, menyoroti ambiguitas regulasi yang sedang berlangsung di ruang aset digital.

Potensi risiko terhadap stabilitas keuangan

Bank sentral memperingatkan bahwa jika tingkat investasi infrastruktur AI yang dibiayai utang saat ini terus bertumbuh, mereka dapat menimbulkan risiko sistemik terhadap stabilitas keuangan. Bank menekankan bahwa eksposur bisa langsung—melalui pinjaman ke perusahaan AI—atau tidak langsung, melalui fasilitas kredit yang diberikan kepada lembaga keuangan yang terlibat dalam aset terkait AI.

Seiring dengan percepatan industri AI dan pusat data menjadi tulang punggung baru pertumbuhan teknologi, kewaspadaan regulator sangat penting untuk mencegah gelembung serupa dengan keruntuhan sektor teknologi di masa lalu sambil mendukung inovasi secara bertanggung jawab.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Bank of England Investigates Data Mining in Lending to Boost AI Investments di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

