Presale Kripto Terbaik 2025 & Seterusnya: Ecoyield, BlockDAG, Bitcoin Hyper

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/04 10:39
Disclaimer: Artikel ini adalah postingan bersponsor yang disediakan oleh pihak ketiga. Ini bukan bagian dari konten editorial dan tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan.

Pusat perburuan harta karun di dunia kripto adalah pasar presale. Di sinilah ide-ide baru mencari modal. Namun, untuk setiap proyek yang benar-benar inovatif, ada juga jebakan berisiko tinggi. Kecermatan sangat penting untuk bertahan hidup.

Saat ini pasar dipenuhi dengan berbagai narasi yang bersaing. Kita memiliki pemain besar Layer-1 seperti BDAG, pemain baru Bitcoin Layer-2 seperti HYPER, dan proyek Aset Dunia Nyata seperti EYE. Di antara mereka, EcoYield menonjol sebagai satu-satunya pemain infrastruktur nyata, itulah mengapa ia memimpin sebagai presale kripto terbaik tahun 2025.

Ecoyield ($EYE): Pilihan Terbaik Untuk Nilai Dunia Nyata

EcoYield adalah proyek Aset Dunia Nyata dan DePIN yang berfokus pada nilai nyata.

Model Bisnis, Bukan Hanya Token

Proyek ini dipimpin oleh tim publik dan sudah memiliki pembangunan pilot konkret yang sedang berlangsung di lokasi seperti Leeds dan Dubai. Hal ini membawa akuntabilitas dan bukti nyata kemajuan. Proposisi EcoYield adalah membangun dan mengoperasikan infrastruktur fisik penghasil pendapatan.

Singkatnya, pusat data modular yang dilengkapi dengan GPU NVIDIA yang sangat diinginkan untuk memenuhi permintaan komputasi AI yang tak terpuaskan. Fasilitas ini didukung oleh sumber energi terbarukan yang berlokasi bersama seperti ladang surya.

Bagaimana Trader Menghasilkan: Struktur Real-Yield

Kekuatan nyata EcoYield adalah ekonominya. Ia menghasilkan pendapatan dari dua sumber nyata dan mendistribusikan pendapatan tersebut kepada peserta. Ekosistem ini menggunakan desain dua token. Token $EYE, yang tersedia dalam presale, digunakan untuk tata kelola platform dan, yang penting, untuk staking untuk meningkatkan pengembalian.

Kuncinya, bagaimanapun, adalah Yield Tokens. Ketika trader menyumbangkan modal ke vault proyek tertentu, misalnya, pusat data Dubai, mereka menerima Yield Tokens. Hasil arus kas dibayarkan dalam aset kripto, tetapi bukan dalam token inflasi. Proyek ini menargetkan APY hingga 30%.

Sepanjang siklus, gerbang lebih penting daripada hype, dan tonggak yang jelas mengalahkan peta jalan yang megah.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Kasus Pemasaran Berisiko

Pada pandangan pertama, Bitcoin Hyper menawarkan pitch yang sangat menarik. Ia mengklaim sebagai Bitcoin Layer-2 yang mengintegrasikan Solana Virtual Machine. Janjinya adalah menggabungkan keamanan Bitcoin dengan kecepatan tingkat Solana, dengan target 65.000 TPS dan membuka likuiditas Bitcoin senilai $2,2 triliun untuk DeFi dan dApps. Dengan klaim telah mengumpulkan lebih dari $25 juta dan APY staking yang menarik perhatian, mudah untuk melihat mengapa ia mendapat perhatian.

Bendera Merah Kritis

Pandangan lebih dalam mengungkapkan apa yang tampaknya menjadi vaporware teknis yang dipenuhi dengan bendera merah fatal. Yang paling mencolok adalah tim yang sepenuhnya anonim. Tidak ada pendiri, pengembang, atau penasihat publik, yang menghilangkan semua akuntabilitas.

Dari sisi teknis, klaimnya berantakan. Proyek ini secara bersamaan mempromosikan penggunaan SVM dan ZK-rollups. Kontradiksi itu menunjukkan bahwa operator mengisi pemasaran dengan kata kunci tren untuk menarik modal, tanpa rencana teknik yang koheren.

BlockDAG (BDAG): Taruhan Berisiko Tinggi

Berbeda tajam dengan Bitcoin Hyper, BlockDAG menampilkan kredibilitas permukaan yang sangat besar. Ia mengklaim telah mengumpulkan lebih dari $430 juta, menjadikannya salah satu presale paling sukses yang tercatat. Kepemimpinannya bersifat publik dan sangat berkredensial, termasuk CEO Antony Turner, dengan pengalaman di keuangan teregulasi, dan penasihat Dr. Maurice Herlihy, pemenang Hadiah Gödel dalam komputasi terdistribusi.

Mesin Hype $430 Juta

Pitch teknologi BDAG ambisius: Layer-1 hybrid PoW-DAG yang bertujuan menyelesaikan trilema blockchain, mengklaim 15.000 TPS dan kompatibilitas EVM untuk menarik pengembang. Mesin pemasarannya sama beraninya, menyoroti kemitraan dengan tim Formula 1 BWT Alpine dan jaringan luas puluhan ribu penambang perangkat keras terdistribusi. Di permukaan, terlihat sebagai raksasa yang kredibel.

Dilema Trader: Dinding Jual yang Tak Terelakkan

Paradoksnya, kekuatan terbesar BlockDAG juga merupakan risiko terbesar bagi pendatang baru. Presale telah berjalan sejak akhir 2023, membangun komunitas besar dengan lebih dari 312.000 pemegang. Banyak peserta awal duduk di atas keuntungan belum terealisasi yang substansial, beberapa di atas 1.400%.

Analis pasar secara luas mengharapkan tekanan jual yang signifikan dari investor awal saat peluncuran. Membeli $BDAG sekarang, atau pada debut bursa, bukanlah taruhan pada teknologi; ini adalah taruhan melawan tsunami tekanan jual senilai $430 juta. Ini adalah permainan waktu pasar berisiko tinggi di mana pendatang terlambat kemungkinan akan menyediakan likuiditas keluar bagi peserta awal.

Kesimpulan

Secara bersama-sama, ketiga proyek ini adalah mikrokosmos pasar presale: jebakan, taruhan hype, dan peluang bisnis. Bitcoin Hyper adalah penolakan keras. Analisis menunjukkan bahwa itu bukan perdagangan spekulatif melainkan kemungkinan jebakan yang dijalankan oleh tim anonim. BlockDAG adalah permainan momentum berisiko tinggi. Meskipun tim dan pemasarannya kelas atas, pembeli terlambat menghadapi dinding jual yang mengancam dari peserta awal pasca-peluncuran.

EcoYield menawarkan pembangunan yang lebih profesional dan didorong strategi. Ini bukan taruhan hype tetapi alokasi untuk model bisnis nyata. Nilai dijangkarkan dalam infrastruktur dunia nyata di dua sektor permintaan tinggi, energi dan AI. Bergabunglah dengan presale kripto terbaik sekarang dengan kode bonus GLOBAL40 untuk tambahan 40% dalam $EYE.

Tautan Resmi:

EcoYield

X

Telegram

Disclaimer: Teks di atas adalah artikel iklan yang bukan bagian dari konten editorial Coincu.com.

Sumber: https://coincu.com/press-release/best-crypto-presales-of-2025-beyond-ecoyield-blockdag-bitcoin-hyper/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

