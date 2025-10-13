BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Setelah kejatuhan Bitcoin, tiga proyek menonjol sebagai pilihan comeback: game Web3 dari Tapzi, hadiah dunia nyata dari LivLive, dan platform multi-rantai yang aman dari Best Wallet.Setelah kejatuhan Bitcoin, tiga proyek menonjol sebagai pilihan comeback: game Web3 dari Tapzi, hadiah dunia nyata dari LivLive, dan platform multi-rantai yang aman dari Best Wallet.

Crash Bitcoin Memicu Perburuan Crypto Terbaik untuk Dibeli Sekarang — 3 Proyek yang Siap untuk Comeback Besar

Oleh: Blockchainreporter
2025/10/13 22:55
Nowchain
NOW$0.00209+2.95%
RealLink
REAL$0.06769+1.51%
Ambire Wallet
WALLET$0.01951+2.09%
Multichain
MULTI$0.04487-0.08%
Tapzi

Crash Bitcoin terakhir berdampak keras. Satu menit, grafik terlihat solid. Berikutnya, harga langsung anjlok. Orang-orang panik, bursa melambat, dan perasaan lama itu kembali, yang mengatakan, "Mungkin era crypto sudah berakhir."

Anda tahu bagaimana ini berjalan. Crash selalu terasa seperti akhir sampai ternyata bukan. Jika Anda telah mengalami beberapa siklus ini, Anda mulai mengenali ritmenya: harga terjun, kepanikan melanda, dan kemudian kebisingan mereda. Yang tersisa adalah orang-orang yang masih membangun.
Dan sementara sebagian besar trader sedang menjilati luka mereka, segelintir tim baru terus maju, diam-diam mengumpulkan kecepatan. Itulah cerita yang biasanya penting ketika pasar menemukan pijakannya kembali.

Jadi jika Anda bertanya-tanya apa crypto terbaik untuk dibeli sekarang, Anda tidak sendirian. Setelah melihat puluhan peluncuran, tiga proyek menonjol karena alasan yang tepat: Tapzi, LivLive, dan Best Wallet Token.

Tidak satupun dari mereka adalah koin hype. Mereka mencoba memperbaiki masalah nyata, pembayaran, streaming, dan keamanan. Mari kita uraikan.

1. Tapzi (TAPZI) — Platform Gaming Web3 Dimana Keterampilan Menentukan Pemenang

Tapzi tidak mencoba menemukan kembali pembayaran crypto, tetapi membangun sesuatu yang lebih luas. Proyek ini menggambarkan dirinya sebagai platform gaming Web3 pertama di dunia dimana keterampilan menentukan pemenang, memadukan kompetisi, komunitas, dan hadiah nyata. Pemain dapat memulai secara gratis dan beralih ke turnamen berbayar seiring berkembangnya keterampilan mereka. Token $TAPZI mendukung seluruh ekosistem, dari staking dan biaya turnamen hingga hadiah untuk pemain dan pengembang. Ini adalah ekonomi gaming berbasis keterampilan, bukan perjudian.

Tapzi24642 1

Tim Tapzi telah menyelesaikan audit dengan Coinsult dan SolidProof, mendapatkan peringkat keamanan yang kuat. Mereka juga menyatakan bahwa audit CertiK sedang berlangsung, langkah besar untuk kepercayaan dan transparansi.

Tidak seperti proyek yang kolaps ketika pasar memerah, fokus komunitas Tapzi memberinya daya tahan. Orang-orang akan terus bermain game terlepas dari harga Bitcoin. Itulah mengapa Tapzi telah menarik perhatian sebagai salah satu crypto terbaik untuk dibeli sekarang di pasar pasca-crash, menggabungkan kesenangan, kompetisi, dan tokenomics solid dalam ruang yang tidak pernah benar-benar tidur.

2. LivLive (LIVE) — Kesepakatan Lebih Baik untuk Kreator

LivLive bukan hanya tentang menonton atau streaming, tapi tentang melakukan. Platform ini memadukan augmented reality dan aksi dunia nyata dengan hadiah blockchain. Pergi ke kafe, memindai lokasi, check in, dan Anda bisa mendapatkan token $LIVE untuk aktivitas Anda.

Ini lebih "move-to-earn bertemu gaming berbasis lokasi" daripada live streaming tradisional. Idenya adalah bahwa interaksi sehari-hari, menjelajahi lingkungan, mengunjungi toko, menyelesaikan misi, menjadi bermakna dalam ekosistem.

Karena modelnya terkait dengan perilaku dunia nyata, bukan hanya sentimen pasar, LivLive memiliki ketahanan bawaan. Bahkan ketika harga jatuh, orang-orang masih berjalan-jalan, berpetualang ke luar, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Konsistensi itu memberi LIV kesempatan untuk tumbuh bahkan saat token lain goyah.

Singkatnya: ini bukan hanya tentang kreator dan penggemar; ini tentang mengubah kehidupan menjadi peluang. Dan jika itu berhasil, $LIVE menjadi token dengan penggunaan nyata.

3. Best Wallet Token (BWT) — Membuat Crypto Terasa Aman Kembali

Setiap kali pasar crash, cerita mulai bermunculan, orang kehilangan dana, penipuan, atau dompet yang tidak dapat dipulihkan. Best Wallet Token ingin membuat hal-hal itu menjadi masa lalu.

Ini mendukung dompet multi-chain yang cukup mudah untuk pemula tetapi tetap aman untuk investor serius. Tidak ada antarmuka yang membingungkan, tidak ada kepanikan setiap kali Anda mengklik "kirim." Hanya desain bersih dan fitur cerdas, staking, akses multi-chain, dan cadangan terenkripsi.

Crypto seharusnya memberi orang kendali atas uang mereka, tetapi jujur saja, ini telah menakuti banyak pendatang baru. Best Wallet Token terasa seperti langkah menuju perbaikan itu. Jika gelombang adopsi berikutnya adalah tentang kepercayaan, proyek ini berada di posisi yang baik.

Setelah Crash Datanglah Pembangunan

Crash Bitcoin mungkin terlihat buruk di grafik, tetapi ini adalah momen yang mereset permainan.
Pasar memangkas lemak, dan yang tersisa adalah proyek yang benar-benar penting.

Itulah yang membuat Tapzi, LivLive, dan Best Wallet Token layak diperhatikan.

  • Tapzi membawa kompetisi dan hadiah ke gaming.
  • LivLive membantu kreator mengambil kendali.
  • Best Wallet Token menjaga crypto tetap aman dan dapat digunakan.

Mereka bukan koin hype. Mereka adalah pembangun, dan pembangun bertahan. Ketika Bitcoin stabil, inilah jenis nama yang sering bergerak lebih dulu.

Tapzi24642 2

Pemikiran Akhir

Crash bukanlah akhir dari crypto. Mereka hanya bagian dari cerita. Langkah cerdas bukanlah lari, melainkan mencari proyek yang masih beroperasi, masih berkembang, dan masih berbicara tentang utilitas nyata ketika semua orang lain telah diam.

Saat ini, itu adalah Tapzi, LivLive, dan Best Wallet Token. Mereka kecil, tetapi mereka memecahkan masalah nyata. Jika Anda telah menunggu crypto terbaik untuk dibeli sekarang setelah kekacauan, ketiga ini mungkin adalah awal baru yang menjadi dasar bull run berikutnya. Karena setiap siklus dimulai dengan cara yang sama, diam-diam, ketika kebanyakan orang berhenti memperhatikan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+1.95%
Bitcoin
BTC$103,383.27+1.31%
Major
MAJOR$0.10068+3.02%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.000299-13.08%
Union
U$0.006183-2.43%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,275.72
$103,275.72$103,275.72

+1.53%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,523.44
$3,523.44$3,523.44

+4.34%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$161.20
$161.20$161.20

+2.89%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3022
$2.3022$2.3022

+2.02%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$635.00
$635.00$635.00

+24.24%