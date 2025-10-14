Bitcoin Mendominasi Arus Dana Dengan Masuknya $2,67B, Namun Masih Tertinggal dari Puncak 2024

Meskipun harga kripto turun setelah ketegangan tarif AS-China yang baru, investor menyuntikkan $3,17 miliar ke dalam dana aset digital minggu lalu. Minggu tersebut ditutup dengan tenang dengan hanya $159 juta arus keluar pada hari Jumat. Dengan ini, arus masuk tahun berjalan 2025 telah meningkat menjadi $48,7 miliar, sudah melebihi total rekor tahun lalu.

Produk yang diperdagangkan di bursa aset digital (ETPs) mengalami perdagangan eksplosif minggu lalu, karena mereka mencatat rekor volume mingguan sebesar $53 miliar. Angka ini hampir dua kali lipat dari rata-rata 2025. Omset hari Jumat sebesar $15,3 miliar menandai angka tertinggi dalam sehari yang pernah tercatat. Setelah penurunan pasar yang didorong oleh tarif, total aset yang dikelola turun 7% dari puncak minggu sebelumnya menjadi $242 miliar.

Arus Altcoin Tetap Tangguh

Investor menyuntikkan $2,67 miliar ke Bitcoin selama minggu lalu, yang mendorong arus masuk kumulatif 2025 menjadi $30,2 miliar. Meskipun kuat, angka tersebut masih di bawah tolok ukur $41,7 miliar tahun 2024, menurut edisi terbaru Laporan Mingguan Arus Dana Aset Digital CoinShares. Penjualan pasar hari Jumat menghasilkan volume perdagangan rekor sebesar $10,4 miliar; namun, arus bersih harian sebenarnya moderat, hanya sebesar $0,39 juta.

Sementara itu, Ethereum menarik $338 juta arus masuk minggu lalu tetapi menghadapi arus keluar signifikan sebesar $172 juta pada hari Jumat, yang merupakan yang terbesar di antara semua aset digital. Ini menunjukkan bahwa investor memandangnya sangat terekspos selama koreksi. Sementara itu, antusiasme seputar ETF AS yang akan datang untuk Solana dan XRP tampaknya memudar, karena arus masuk menurun masing-masing menjadi $93,3 juta dan $61,6 juta.

Arus investasi ke produk berbasis altcoin moderat tetapi stabil. Misalnya, Chainlink menarik $3,2 juta sementara Sui mencatat $2,3 juta arus masuk. Cardano dan Litecoin menambahkan jumlah yang lebih kecil, masing-masing menerima $0,8 juta dan $0,2 juta. Produk multi-aset, di sisi lain, menyimpang dari sentimen positif yang lebih luas, mencatat arus keluar signifikan lebih dari $35 juta untuk periode tersebut.

Dalam hal regional, Amerika Serikat sangat mendominasi arus masuk, menarik lebih dari $3 miliar investasi baru. Swiss berada di posisi berikutnya dengan $132 juta, diikuti oleh Jerman dengan $53,5 juta dan Australia dengan $9,9 juta. Kanada mencatat arus masuk lebih kecil sebesar $3,8 juta. Sementara itu, Swedia memimpin arus keluar dengan $22 juta, sementara Brasil dan Hong Kong melaporkan penurunan masing-masing $10,1 juta dan $9,3 juta.

Pasar Masih di Tanah yang Goyah

Pasar keuangan terguncang semalam setelah ketegangan antara AS dan China meningkat secara tak terduga. Penjualan dimulai ketika Presiden Trump menuduh China "menahan dunia sebagai tawanan" melalui pembatasan ekspor yang luas pada elemen tanah jarang. Investor dengan cepat melarikan diri dari aset berisiko, yang mendorong Nasdaq turun 3,5% dan S&P 500 turun 2,7%.

Bitcoin juga tidak luput, karena sempat anjlok ke $102K sebelum pulih ke $115K di tengah rekor $19 miliar likuidasi. Menurut QCP Capital, dengan likuiditas global yang semakin ketat dan risiko kebijakan yang melonjak, "posisi pasar tetap defensif di seluruh aset berisiko menjelang minggu baru."

