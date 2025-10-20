Postingan Bitcoin Merebut Kembali Dukungan Kunci saat Pasar Menunggu Perkembangan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Kunci: Bitcoin merebut kembali rentang patokan biaya 0,85. Tingkat dukungan sangat penting untuk momentum pasar. Aktivitas institusional dan arus masuk ETF tetap lambat. Pada 20 Oktober, Glassnode melaporkan Bitcoin berhasil merebut kembali rentang patokan biaya 0,85, area dukungan penting untuk momentum pasar, setelah fluktuasi baru-baru ini. Kekuatan pasar pada level ini sangat penting; kehilangannya dapat mendorong Bitcoin untuk menguji ulang level yang lebih rendah, mempengaruhi kepercayaan investor dan minat institusional. Bitcoin Melonjak Melewati Patokan 0,85 Di Tengah Spekulasi Dukungan Glassnode menyatakan bahwa Bitcoin telah merebut kembali rentang patokan biaya 0,85. Sinyal ini memberikan pandangan optimis karena mengubah level risiko kunci menjadi dukungan. Jika dipertahankan, momentum pasar bisa kembali, namun ketidakpastian tetap ada karena kerugian bisa menyebabkan pengujian ulang. Dalam dampak langsung, peserta pasar sedang mengevaluasi apakah stabilitas harga dapat dipertahankan. Aktivitas institusional tetap lambat pasca-FOMC. Sementara arus masuk ETF melambat, derivatif terus mendorong likuiditas. Reaksi penting dalam industri telah diredam, dengan KOL fokus pada faktor makroekonomi yang lebih luas di tempat lain. menekankan pentingnya mempertahankan ambang batas biaya. Rafael Schultze-Kraft, Co-founder dan CTO, Glassnode, mencatat, "Distribusi basis biaya Bitcoin menyoroti dukungan padat sekitar $110k–$114k, di mana sebagian besar pasokan diperoleh. Zona pasokan besar berikutnya berada di dekat $117k, yang dapat memberikan resistensi jika harga menguji level ini." Stabilitas Pasar Dipertanyakan saat Bitcoin Mencapai $110.863 Tahukah Anda? Secara historis, merebut kembali rentang patokan biaya 0,85–0,95 telah menjadi pertanda untuk stabilitas yang diperoleh kembali setelah fluktuasi pasar yang signifikan, terutama terlihat setelah harga tertinggi sepanjang masa. Per 20 Oktober 2025, harga Bitcoin berdiri di $110.863,15 dengan kapitalisasi pasar sebesar 2,21 triliun, menurut CoinMarketCap. Volume perdagangan 24 jamnya melonjak sebesar 103,07%, dengan total 61,09 miliar. Kinerja terbaru menunjukkan kenaikan 4,36% dalam 24 jam tetapi penurunan selama tiga bulan terakhir. Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap... Postingan Bitcoin Merebut Kembali Dukungan Kunci saat Pasar Menunggu Perkembangan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Kunci: Bitcoin merebut kembali rentang patokan biaya 0,85. Tingkat dukungan sangat penting untuk momentum pasar. Aktivitas institusional dan arus masuk ETF tetap lambat. Pada 20 Oktober, Glassnode melaporkan Bitcoin berhasil merebut kembali rentang patokan biaya 0,85, area dukungan penting untuk momentum pasar, setelah fluktuasi baru-baru ini. Kekuatan pasar pada level ini sangat penting; kehilangannya dapat mendorong Bitcoin untuk menguji ulang level yang lebih rendah, mempengaruhi kepercayaan investor dan minat institusional. Bitcoin Melonjak Melewati Patokan 0,85 Di Tengah Spekulasi Dukungan Glassnode menyatakan bahwa Bitcoin telah merebut kembali rentang patokan biaya 0,85. Sinyal ini memberikan pandangan optimis karena mengubah level risiko kunci menjadi dukungan. Jika dipertahankan, momentum pasar bisa kembali, namun ketidakpastian tetap ada karena kerugian bisa menyebabkan pengujian ulang. Dalam dampak langsung, peserta pasar sedang mengevaluasi apakah stabilitas harga dapat dipertahankan. Aktivitas institusional tetap lambat pasca-FOMC. Sementara arus masuk ETF melambat, derivatif terus mendorong likuiditas. Reaksi penting dalam industri telah diredam, dengan KOL fokus pada faktor makroekonomi yang lebih luas di tempat lain. menekankan pentingnya mempertahankan ambang batas biaya. Rafael Schultze-Kraft, Co-founder dan CTO, Glassnode, mencatat, "Distribusi basis biaya Bitcoin menyoroti dukungan padat sekitar $110k–$114k, di mana sebagian besar pasokan diperoleh. Zona pasokan besar berikutnya berada di dekat $117k, yang dapat memberikan resistensi jika harga menguji level ini." Stabilitas Pasar Dipertanyakan saat Bitcoin Mencapai $110.863 Tahukah Anda? Secara historis, merebut kembali rentang patokan biaya 0,85–0,95 telah menjadi pertanda untuk stabilitas yang diperoleh kembali setelah fluktuasi pasar yang signifikan, terutama terlihat setelah harga tertinggi sepanjang masa. Per 20 Oktober 2025, harga Bitcoin berdiri di $110.863,15 dengan kapitalisasi pasar sebesar 2,21 triliun, menurut CoinMarketCap. Volume perdagangan 24 jamnya melonjak sebesar 103,07%, dengan total 61,09 miliar. Kinerja terbaru menunjukkan kenaikan 4,36% dalam 24 jam tetapi penurunan selama tiga bulan terakhir. Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap...