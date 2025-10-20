BursaDEX+
Bitcoin Merebut Kembali Dukungan Kunci saat Pasar Menunggu Perkembangan

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/20 17:35
Poin Kunci:
  • Bitcoin merebut kembali rentang patokan biaya 0,85.
  • Level dukungan sangat penting untuk momentum pasar.
  • Aktivitas institusional dan arus masuk ETF tetap lambat.

Pada 20 Oktober, Glassnode melaporkan Bitcoin berhasil merebut kembali rentang patokan biaya 0,85, area dukungan kritis untuk momentum pasar, setelah fluktuasi baru-baru ini.

Kekuatan pasar pada level ini sangat penting; kehilangannya dapat mendorong Bitcoin untuk menguji ulang level yang lebih rendah, mempengaruhi kepercayaan investor dan minat institusional.

Bitcoin Melonjak Melewati Patokan 0,85 Di Tengah Spekulasi Dukungan

Glassnode menyatakan bahwa Bitcoin telah merebut kembali 0,85 rentang patokan biaya. Sinyal ini memberikan pandangan optimis karena mengubah level risiko utama menjadi dukungan. Jika dipertahankan, momentum pasar bisa kembali, namun ketidakpastian tetap ada karena kerugian dapat menyebabkan pengujian ulang.

Dalam dampak langsung, peserta pasar sedang mengevaluasi apakah stabilitas harga dapat dipertahankan. Aktivitas institusional tetap lambat pasca-FOMC. Sementara arus masuk ETF telah melambat, derivatif terus mendorong likuiditas.

Reaksi penting dalam industri telah diredam, dengan KOL yang fokus pada faktor makroekonomi yang lebih luas di tempat lain.

menekankan pentingnya mempertahankan ambang basis biaya.

Rafael Schultze-Kraft, Co-founder dan CTO, Glassnode, mencatat, "Distribusi basis biaya Bitcoin menyoroti dukungan padat sekitar $110k–$114k, di mana sebagian besar pasokan diperoleh. Zona pasokan utama berikutnya berada di dekat $117k, yang dapat memberikan resistensi jika harga menguji level ini."

Stabilitas Pasar Dipertanyakan saat Bitcoin Mencapai $110.863

Tahukah Anda? Secara historis, merebut kembali rentang patokan biaya 0,85-0,95 telah menjadi pertanda untuk stabilitas yang diperoleh kembali setelah fluktuasi pasar yang signifikan, terutama terlihat setelah rekor tertinggi sepanjang masa.

Per 20 Oktober 2025, harga Bitcoin berdiri di $110.863,15 dengan kapitalisasi pasar formatNumber(2,21 triliun), menurut CoinMarketCap. Volume perdagangan 24 jamnya melonjak sebesar formatNumber(103,07%), dengan total formatNumber(61,09 miliar). Kinerja terbaru menunjukkan kenaikan 4,36% dalam 24 jam tetapi penurunan selama tiga bulan terakhir.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 09:26 UTC pada 20 Oktober 2025. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari penelitian Coincu menunjukkan bahwa stabilitas pasar tetap rapuh. Analis memprediksi bahwa dukungan berkelanjutan mungkin membuka jalan untuk pertumbuhan potensial, tetapi berhati-hati terhadap pengujian harga yang lebih rendah.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan penelitian sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-key-support-market-update/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

