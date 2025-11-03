BlackRock menyetor 1.198 Bitcoin dan 15.121 Ether ke Coinbase

Poin-Poin Penting

BlackRock memindahkan 1.198 Bitcoin dan 15.121 Ether ke Coinbase hari ini.

Transaksi tersebut merupakan bagian dari operasi kripto institusional BlackRock, menggunakan Coinbase Prime.

BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, menyetor 1.198 Bitcoin dan 15.121 Ether di Coinbase hari ini sebagai bagian dari operasi kripto institusionalnya yang berkelanjutan.

Per 31 Oktober, iShares Bitcoin Trust milik BlackRock memegang lebih dari 801.000 Bitcoin, sementara iShares Ethereum Trust mengelola hampir 4 juta Ethereum.

Transfer tersebut menyoroti penggunaan berkelanjutan Coinbase Prime oleh BlackRock untuk pergerakan aset digital skala besar. Manajer aset tersebut telah aktif merotasi modal antara Bitcoin dan Ethereum melalui deposit di platform pertukaran tersebut.