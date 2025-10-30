BlockDAG, Bitcoin Hyper, Snorter Token & BlockchainFX: Penjualan Awal Kripto Teratas yang Mendorong Lompatan Besar Berikutnya di 2025

Fase presale 2025 sedang membentuk kembali bagaimana proyek blockchain tahap awal mendapatkan daya tarik. Seiring meningkatnya minat global, peserta pasar beralih ke presale kripto terbaik yang menawarkan teknologi nyata, potensi adopsi, dan pertumbuhan terstruktur.

Gelombang ini memperkenalkan beberapa nama menjanjikan, seperti Bitcoin Hyper (HYPER), Snorter Token (SNORT), dan BlockchainFX (BFX), masing-masing berkontribusi pada area spesifik kripto dari otomatisasi perdagangan hingga integrasi keuangan. Namun, satu nama telah melebihi semuanya: BlockDAG (BDAG).

Dengan mengumpulkan lebih dari $434 juta, BDAG terus membuktikan bahwa mencapai valuasi $1 bukan sekadar spekulasi tetapi jalur yang diperhitungkan ke depan. Deretan presale kripto terbaik ini menunjukkan bagaimana inovasi dan struktur mendefinisikan proyek-proyek yang siap memimpin era pertumbuhan berikutnya.

BlockDAG (BDAG): Proyek yang Mendefinisikan Ulang Potensi Pasar

Sementara banyak proyek mengandalkan hype, BlockDAG (BDAG) membangun reputasinya melalui kinerja berbasis data, menjadikannya pemimpin di antara presale kripto terbaik tahun 2025. Saat ini dalam Batch 31 dengan harga $0,0015 per koin, BDAG telah melampaui $434 juta dalam dana yang terkumpul, menjual 27,1B+ koin, dan menarik basis besar 312.000 pemegang dan 3 juta penambang melalui aplikasi mobile X1-nya. Harga peluncuran yang dikonfirmasi sebesar $0,05 sudah menyiratkan ROI 3.233% bagi peserta awal, meskipun beberapa analis percaya potensinya jauh lebih tinggi.

Jika BDAG mencapai $1, kapitalisasi pasarnya diperkirakan akan mendekati $27 miliar, menempatkannya dalam peringkat 20 besar di CoinMarketCap, tepat di bawah proyek seperti Polygon dan Avalanche. Model hybrid DAG dan Proof-of-Work, kemampuan 1.400 TPS, dan kemitraan dengan Tim BWT Alpine F1 membuat proyeksi ini tampak berdasar daripada spekulatif.

Setiap batch presale terus terjual lebih cepat dari sebelumnya, mencerminkan permintaan yang kuat dan terus bertumbuh. Dengan skalabilitas, pengakuan merek, dan keterlibatan komunitas yang berkembang, BlockDAG tidak hanya mempersiapkan target $1, tetapi secara sistematis diposisikan untuk mencapainya. Di antara presale kripto terbaik, BlockDAG menonjol sebagai perpaduan unik antara presisi, kemajuan, dan momentum.

Bitcoin Hyper (HYPER): Pertumbuhan Pesat dengan Tantangan Nyata

Bitcoin Hyper (HYPER) telah mendapatkan perhatian signifikan setelah mengumpulkan $24,8 juta dalam presale-nya, memposisikannya di antara presale kripto terbaik berdasarkan total dana yang terkumpul. Proyek ini bertujuan untuk berfungsi sebagai jaringan penskalaan Layer-2 untuk Bitcoin, menggunakan arsitektur SVM untuk memungkinkan biaya hampir nol dan transaksi instan.

Namun, meskipun kinerja penggalangan dana yang kuat, para ahli tetap berhati-hati. Kekhawatiran tentang audit yang tidak lengkap, dokumentasi terbatas, dan detail teknis yang tidak jelas telah menimbulkan keraguan tentang eksekusinya. Sementara momentum presale menyoroti minat global dalam inovasi, kredibilitas jangka panjang HYPER akan bergantung pada peluncuran testnet dan pemenuhan janjinya. Posisinya di antara presale kripto terbaik pada akhirnya akan bergantung pada kemajuan dan transparansi, bukan hanya hype.

Snorter Token (SNORT): Mendefinisikan Ulang Perdagangan Melalui Telegram

Snorter Token (SNORT) telah melampaui $5,6 juta dalam pendanaan presale, membuat gelombang sebagai platform perdagangan berbasis Telegram yang dibangun di Solana. Bertindak sebagai proyek meme dan sistem berbasis utilitas, SNORT menggabungkan fitur sniping otomatis, perlindungan MEV, dan copy-trading untuk mendukung perdagangan ritel cepat. Langkah terbarunya untuk membakar 50% dari total pasokannya, sekitar 250 juta koin, menciptakan kelangkaan dan memicu perhatian pasar yang kuat.

Sementara teknologinya menjanjikan efisiensi dan desentralisasi, ujian sebenarnya akan mengikuti peluncurannya. Keseimbangan antara humor dan fungsionalitas memberikannya audiens yang luas, meskipun konsistensi kinerja akan menentukan posisi jangka panjangnya dalam kategori presale kripto terbaik.

BlockchainFX (BFX): Membangun Platform Multi-Pasar Terpadu

Dengan lebih dari $9,8 juta yang terkumpul, BlockchainFX (BFX) telah muncul sebagai nama kuat di antara presale kripto terbaik, mendeskripsikan dirinya sebagai "super app" multi-aset yang menyatukan perdagangan kripto, forex, saham, dan komoditas. Platform ini menawarkan hadiah staking dalam BFX dan USDT serta mencakup rencana untuk kartu Visa untuk memungkinkan pembayaran dunia nyata. Harga presale saat ini sebesar $0,028 menyoroti minat pasar yang berkembang, didukung lebih lanjut oleh rencana pembakaran koin yang tidak terjual untuk mempertahankan kelangkaan nilai.

Jika proyek ini berhasil membangun ekosistemnya, itu bisa menjadi contoh terkemuka inovasi, meskipun saat ini, tetap menjadi entri berisiko tinggi namun berpotensi hadiah tinggi di antara presale kripto terbaik.

Kesimpulan

Jajaran presale kripto terbaik 2025 mencerminkan betapa dinamisnya ruang blockchain telah menjadi. Bitcoin Hyper berfokus pada perluasan skalabilitas Bitcoin, Snorter Token memadukan perdagangan dan otomatisasi melalui Telegram, dan BlockchainFX menghubungkan pasar keuangan di bawah satu atap. Namun, BlockDAG terus mendominasi perhatian dengan pencapaian konsistennya, komunitas skala besar, dan struktur terbukti yang menggaungkan jalur awal proyek seperti Ethereum dan Solana.

Dengan mengumpulkan lebih dari $434 juta dan menjual lebih dari 27,1 miliar koin, BlockDAG menonjol sebagai proyek di mana kemajuan terukur mendukung potensi jangka panjang. Sementara sebagian besar proyek mengandalkan janji, kinerja stabil BlockDAG dalam presale kripto terbaik menunjukkan bahwa pada tahun 2025, data dan pengiriman masih mendefinisikan kepemimpinan.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

