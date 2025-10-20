Chainlink Mengamankan $100B Di Seluruh 2.500 Proyek — Tetapi Cerita Sebenarnya Adalah Apa yang Akan Datang Selanjutnya

Kematangan platform end-to-end Chainlink telah mendorongnya untuk mengamankan lebih dari $100 miliar dalam aset, menghubungkan 2.500+ proyek, dan memungkinkan nilai transaksi sebesar $20 triliun.

Aliansi TradFi Chainlink telah memperkuat posisinya sebagai oracle pilihan untuk tokenisasi, tanpa pesaing yang mendekati jangkauan institusionalnya.

Chainlink (LINK) telah memperkuat posisinya sebagai platform oracle standar industri. Tokenisasi dan integrasi aset dunia nyata semakin cepat, dan para ahli pasar mengatakan bahwa ini baru awal dari era tokenisasi, yang diproyeksikan mencapai 16 triliun pada 2030, sekitar 10% dari PDB global.

Dalam salah satu pencapaian jaringannya, Chainlink melaporkan bahwa jaringannya telah melampaui $100 miliar dalam Total Value Secured (TVS), mewakili pertumbuhan 163% year-over-year, sebuah ukuran dari total nilai aset digital yang bergantung pada infrastruktur oracle-nya untuk data yang andal dan interoperabilitas.

Jaringan ini sekarang mendukung lebih dari 2.500 proyek yang mencakup protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi), sistem aset-tokenisasi, integrasi institusional, dan aplikasi berbasis kontrak pintar lainnya. Mencerminkan skala ini, Crypto News Flash melaporkan bahwa Chainlink memegang sekitar 63% dari pasar oracle.

Menurut crypto condom, seorang magang, pendorong utama momentum Chainlink adalah kemitraan institusionalnya yang transformatif. "Dengan penerapan produksi SWIFT yang dijadwalkan pada November 2025 dan kemitraan perbankan besar dengan DTCC, Euroclear, JPMorgan, dan UBS yang beralih dari pilot ke produksi, Chainlink mewakili taruhan infrastruktur pada adopsi DeFi institusional," katanya.

Pendorong Pertumbuhan CRE Chainlink

Dengan meluncurkan Chainlink Runtime Environment (CRE) pada Oktober 2024, Chainlink memposisikan dirinya tidak hanya sebagai jaringan oracle tetapi sebagai lapisan orkestrasi penuh untuk Web3. Magang tersebut menggambarkan pergeseran ini secara ringkas: "Pergeseran paradigma ini memposisikan Chainlink sebagai Java Runtime Environment untuk blockchain."

Mereka menjelaskan lebih lanjut, bahwa:

Untuk menggambarkan dampak dari ini, magang tersebut menyoroti bukti konsep profil tinggi: demonstrasi bersama September 2025 antara Swift, UBS, dan Chainlink. Dalam demo ini, pesan ISO 20022 memicu alur kerja dana tokenisasi melalui CRE, memperluas solusi dengan memungkinkan institusi menggunakan pesan Swift untuk memicu peristiwa on-chain secara lebih umum.

Ini bukan eksperimen terisolasi. Chainlink telah bekerja bersama 24 institusi keuangan dan infrastruktur pasar terbesar di dunia, termasuk SWIFT, DTCC, Euroclear, SIX, UBS, dan Wellington Management, untuk memodernisasi pemrosesan tindakan korporasi.

Dalam alur kerja ini, CRE bertindak sebagai lapisan orkestrasi, mengotomatisasi ekstraksi, validasi, dan koordinasi peristiwa antara sistem tradisional dan jaringan blockchain.

Empat Standar Chainlink

Terutama, arsitektur teknis Chainlink sudah menyatukan empat standar terbuka. Lebih dari 2.000 feed harga mendukung Standar Data dan telah mencapai peningkatan throughput 777% melalui protokol OCR3 dan arsitektur Multistream, memastikan pengiriman data yang lebih cepat dan lebih andal.

Standar Interoperabilitas, yang dimungkinkan oleh Chainlink CCIP, sekarang menghubungkan lebih dari 60 blockchain dan telah memfasilitasi lebih dari $2,2 miliar dalam transfer lintas rantai.

Di sisi regulasi, Standar Kepatuhan ditopang oleh Automated Compliance Engine (ACE) Chainlink, yang memungkinkan penegakan kebijakan di seluruh blockchain publik dan privat. Terutama, standar token ERC-3643, yang didukung oleh U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) untuk tokenisasi aset dunia nyata, memanfaatkan ACE untuk mengotomatisasi kepatuhan di tingkat protokol.

Menambah tumpukan kelas institusional ini adalah sertifikasi keamanan eksklusif Chainlink. Kami menyebutkan dalam cerita sebelumnya bahwa Chainlink memperoleh International Organization for Standardization ISO 27001, tolok ukur yang diakui secara global untuk sistem manajemen keamanan informasi, dan American Institute of Certified Public Accountants SOC 2 Type 1, yang memvalidasi kontrol jaringan seputar keamanan, ketersediaan, integritas pemrosesan, kerahasiaan, dan privasi.

Dengan Donald Trump kembali menjabat, pembalikan SAB 121, pembuatan Crypto Task Force khusus, dan U.S. Department of Labor yang melonggarkan pembatasan alokasi kripto 401(k), laju adopsi institusional untuk Chainlink siap dipercepat.

Dia menyimpulkan,