Peretasan Kripto Turun 85% pada Oktober saat Pasar Menghadapi Crash Historis Senilai $20 Miliar

Oktober 2025 ternyata menjadi bulan yang lebih tenang untuk pelanggaran keamanan kripto — namun tidak tanpa drama. Menurut data yang dibagikan oleh perusahaan keamanan blockchain PeckShield, sekitar 15 eksploitasi besar menguras hampir $18,18 juta secara total. Meskipun angka ini terdengar mengkhawatirkan, sebenarnya menandai penurunan besar 85,7% dibandingkan dengan kerugian September yang mencengangkan sebesar $127 juta.

$20 Miliar Lenyap dalam Hitungan Jam

Sementara jumlah peretasan turun tajam, 10 Oktober menjadi salah satu hari tergelap dalam sejarah kripto. Crash pasar yang tiba-tiba menghapus lebih dari $20 miliar dalam perdagangan leverage dalam hitungan jam, menandai peristiwa likuidasi terbesar yang pernah tercatat.

Kekacauan tersebut bahkan mengalahkan eksploitasi terbesar bulan ini, membuktikan sekali lagi betapa tidak terduganya ruang kripto.

Garden Finance Memimpin Daftar Peretasan

Meskipun crash pasar menjadi headline, para peretas tidak sepenuhnya beristirahat.

Garden Finance menjadi korban terbesar, kehilangan $11 juta.



Typus Finance menyusul dengan $3,4 juta yang dicuri.



Abracadabra.Money (MIM_Spell) berada di posisi ketiga, melaporkan kerugian $1,8 juta.

PeckShield juga melacak dana yang dicuri, menunjukkan lebih dari 8.600 ETH berpindah melalui dompet mencurigakan, membuktikan bahwa penjahat siber masih aktif di balik layar.

Apakah Keamanan Kripto Akhirnya Membaik — atau Hanya Beristirahat?

Penurunan tajam dalam eksploitasi mungkin menunjukkan bahwa pertahanan dan audit yang lebih baik sedang bekerja. Tetapi para ahli memperingatkan ketenangan ini bisa bersifat sementara. Banyak yang percaya crash pasar hanya memperlambat aktivitas peretas dan transaksi on-chain.

Untuk saat ini, data Oktober menawarkan sedikit kelegaan — tetapi dalam kripto, kedamaian jarang bertahan lama.