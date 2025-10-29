BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Apakah Anda siap untuk kegilaan Uptober, atau apakah Fed baru saja membuat portofolio kripto Anda berkeringat? Trader di seluruh dunia sedang mencari [...] Postingan Berita Kripto: Ethereum Mendingin, Stellar Bersinar, dan BullZilla Memimpin Perolehan $980K dalam Presale Kripto Terbaik untuk Bergabung Sekarang muncul pertama kali di Coindoo.Apakah Anda siap untuk kegilaan Uptober, atau apakah Fed baru saja membuat portofolio kripto Anda berkeringat? Trader di seluruh dunia sedang mencari [...] Postingan Berita Kripto: Ethereum Mendingin, Stellar Bersinar, dan BullZilla Memimpin Perolehan $980K dalam Presale Kripto Terbaik untuk Bergabung Sekarang muncul pertama kali di Coindoo.

Berita Kripto: Ethereum Mendingin, Stellar Bersinar, dan BullZilla Memimpin Perolehan $980K dalam Presale Kripto Terbaik untuk Diikuti Sekarang

Oleh: Coindoo
2025/10/29 11:45
Nowchain
NOW$0.00207--%
READY
READY$0.016629+7.09%
Sweat Economy
SWEAT$0.001383-1.77%

Apakah Anda siap untuk kegilaan Uptober, atau apakah Fed baru saja membuat portofolio kripto Anda berkeringat? Trader di seluruh dunia sedang mencari presale kripto terbaik untuk diikuti sekarang karena pasar bereaksi terhadap berita ETF Bitcoin dan Ethereum. Altcoin di bawah satu dolar bersinar karena keterjangkauannya, potensi, dan hype komunitas. Investor sedang berburu koin dengan utilitas nyata, tokenomics yang kuat, dan mekanisme kelangkaan. Saat momentum kembali ke ekosistem DeFi, waktu menjadi segalanya. Proyek yang menggabungkan narasi, staking, dan desain deflasi menarik perhatian paling banyak dalam perburuan peluang kripto awal yang diperbarui pada tahun 2025.

BullZilla mencontohkan apa yang dicari setiap investor dalam presale kripto terbaik untuk diikuti sekarang. Dibangun di atas Ethereum, ia menggabungkan 24 bab cerita dengan Roar Burns langsung yang terus mengurangi pasokan, meningkatkan kelangkaan. Sistem stakingnya, HODL Furnace, memberi penghargaan kepada diamond hands dengan APY 70 persen, sementara program referral memberikan bonus 10 persen untuk setiap pembelian $50+ dan pembelian teman yang direferensikan. Dengan lebih dari $980.000 terkumpul, 31 miliar token terjual, dan lebih dari 3.300 pemegang, BullZilla mengubah kepercayaan dan momentum komunitas menjadi salah satu peluang presale terpanas saat ini.

Hitungan Mundur Terakhir, Dapatkan BullZilla di $0,00019906 Sebelum Lonjakan 3,35 Persen Berikutnya Menyala.

Ethereum ($ETH) Turun 1,9% ke $4.121,77 Di Tengah Reaksi Pasar

Ethereum turun 1,9 persen menjadi $4.121,77 karena trader menimbang berita makroekonomi dan optimisme terkait ETF. Meskipun penurunan kecil ini, Ethereum tetap menjadi aset DeFi inti dengan likuiditas tinggi dan dukungan institusional. Pengembang terus membangun solusi layer-2, aplikasi kontrak pintar, dan integrasi NFT, mempertahankan relevansi Ethereum. Data on-chain menunjukkan volume transaksi yang stabil, menunjukkan aktivitas jaringan dan keterlibatan pengguna yang berkelanjutan. Analis menganggap penurunan ini sementara, dengan fundamental jaringan yang tetap kuat, menyoroti Ethereum sebagai pilar bagi investor yang mencari stabilitas di samping presale yang muncul dan token yang didorong komunitas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan Tentang Ethereum

Mengapa harga Ethereum turun 1,9 persen?

Ethereum turun 1,9 persen karena reaksi pasar jangka pendek, pengambilan keuntungan, dan perkembangan makroekonomi. Meskipun ada kemunduran ini, fundamental-nya tetap kuat dengan adopsi Layer-2 yang berkelanjutan, aktivitas jaringan, dan pertumbuhan ekosistem, menjadikannya aset kunci untuk dilacak bersama presale kripto yang sedang berkembang.

Apakah Ethereum masih investasi yang baik di tengah penurunan baru-baru ini?

Ya. Ethereum mempertahankan adopsi di seluruh DeFi, NFT, dan kontrak pintar. Aktivitas jaringannya, peningkatan skalabilitas, dan dukungan institusional memposisikannya sebagai opsi yang stabil, melengkapi peluang presale seperti BullZilla bagi investor yang mencari keamanan dan potensi pertumbuhan tinggi.

BullZilla: Presale Kripto Terbaik untuk Diikuti Sekarang dengan Momentum Eksplosif

BullZilla adalah salah satu presale kripto terbaik untuk diikuti sekarang, menggabungkan storytelling sinematik, tokenomics deflasi, dan staking hasil tinggi. Setiap bab cerita memicu Roar Burns, secara permanen mengurangi pasokan dan memberi penghargaan kepada pemegang. HODL Furnace menawarkan APY 70%, sementara program referral mendorong pertumbuhan komunitas. Ekosistem multi-lapisnya mengubah partisipasi presale menjadi peluang strategis, memadukan kesenangan, kelangkaan, dan pertumbuhan terukur. Investor awal menikmati pengembalian nyata saat token berkembang melalui Tahap 8 (Echoes of the Bull), Fase 2, menunjukkan mengapa BullZilla menonjol di antara presale kripto berbasis meme baru pada tahun 2025.

Saat ini, BullZilla diperdagangkan pada $0,00019906. Lebih dari $980.000 telah terkumpul dengan 31 miliar token terjual dan lebih dari 3.300 pemegang. ROI Tahap 8B ke harga listing $0,00527 diproyeksikan pada 2.548,15 persen, dengan peserta awal menikmati pengembalian 3.361,91 persen. Setiap $100.000 yang terkumpul atau interval 48 jam memicu lonjakan harga; berikutnya adalah 3,35 persen ke $0,00020573. Bonus referral memberikan 10 persen token tambahan pada pembelian $50+, sementara hadiah terbuka setelah dua minggu. Investasi $1.000 mengamankan 5,023 juta token BZIL, membuat partisipasi sangat strategis.

Skenario Investasi $1.000: Naiki Auman Sebelum Meledak

Investasi $1.000 di BullZilla pada $0,00019906 akan menghasilkan 5,023 juta token. Jika token mencapai harga listing $0,00527, portofolio bisa tumbuh menjadi $26.500. Dikombinasikan dengan staking dan bonus referral, pengembalian dapat meningkat lebih jauh. Roar Burns mengurangi pasokan seiring waktu, memperkuat kelangkaan dan potensi nilai. Partisipasi awal memastikan keuntungan harga, sementara setiap tonggak mendorong momentum komunitas. Skenario ini mencontohkan bagaimana waktu, loyalitas, dan keyakinan dapat mengubah investasi sederhana menjadi pengembalian yang signifikan. Ini seperti mendapatkan Solana sebelum roda pelatihan dilepas, menawarkan keuntungan strategis bagi early believers dalam presale kripto.

Cara Bergabung dengan Presale BullZilla

Bergabung dengan presale BZIL memerlukan menghubungkan dompet yang kompatibel, memilih jumlah investasi, dan mengkonfirmasi sebelum pemicu harga berikutnya. Setiap pembelian $50+ mendapatkan bonus token 10 persen plus 10 persen penghasilan referral. Hadiah terbuka setelah dua minggu untuk menjaga stabilitas likuiditas. Harga meningkat setiap $100.000 terkumpul atau 48 jam, memerlukan tindakan tepat waktu untuk memaksimalkan ROI. Struktur presale ini memastikan kelangkaan, momentum, dan partisipasi komunitas, menjadikan BullZilla menonjol di antara presale kripto terbaik untuk diikuti sekarang sambil menyeimbangkan risiko dan penghargaan.

Program Referral | The Roarblood Vault (32B Token)

Roarblood Vault BullZilla mendukung program referralnya, memberi penghargaan kepada peserta dengan 10 persen token tambahan pada pembelian $50+ dan 10 persen dari pembelian teman. Didukung oleh 32 miliar token, sistem ini mendorong keterlibatan dan loyalitas sambil memastikan likuiditas. Ini melengkapi staking dan Roar Burns, menjaga keseimbangan ekosistem. Pendukung awal mendapat manfaat dari penghargaan yang bertambah seiring pertumbuhan partisipasi presale. Model referral mendorong ekspansi jaringan, menjadikan setiap peserta bagian dari momentum legendaris BullZilla. Bersama dengan staking dan mekanisme deflasi, ini memastikan bahwa BullZilla terus berada di antara presale kripto paling menarik untuk diikuti sekarang pada tahun 2025.

Pertanyaan yang Sering Diajukan Tentang Presale BullZilla

Apa yang membuat BullZilla unik di antara presale kripto?

BullZilla menonjol dengan menggabungkan storytelling sinematik, tokenomics deflasi, staking, dan sistem referral. Mekanisme presale progresifnya, kelangkaan melalui Roar Burns, dan keterlibatan komunitas yang kuat menjadikannya salah satu presale kripto terbaik untuk diikuti sekarang.

ROI apa yang dapat diharapkan investor dari presale BullZilla?

Investor Tahap 8B mungkin melihat ROI 2.548,15 persen hingga listing. Dengan staking dan bonus referral ditambahkan, peserta awal dapat melipatgandakan pengembalian secara substansial, mengkonfirmasi status BullZilla sebagai presale bermomentum tinggi, penghargaan tinggi di antara presale kripto terbaik untuk diikuti sekarang.

Kapan hadiah referral terbuka?

Bonus referral terbuka dua minggu setelah pembelian untuk menjaga stabilitas likuiditas. Pengaturan waktu terstruktur ini memastikan distribusi yang adil, memperkuat keterlibatan komunitas, dan memaksimalkan manfaat bagi investor yang berpartisipasi dalam ekosistem presale BullZilla.

Wawasan Edukatif: Mengapa Token Presale Mungkin Tidak Muncul di Dompet

Token presale mungkin tidak segera muncul karena pemrosesan blockchain, periode klaim, atau penundaan sinkronisasi dompet. Beberapa kontrak pintar memerlukan distribusi token setelah penyelesaian tonggak atau interval vesting. Investor harus memastikan kompatibilitas dompet, mengkonfirmasi alamat kontrak, dan memantau pengumuman resmi. Kesabaran dan uji tuntas sangat penting. Memahami mekanisme ini mencegah kepanikan yang tidak perlu dan memastikan peserta dapat melacak alokasi token dan kelayakan staking secara akurat. Pengetahuan ini membantu investor membuat keputusan yang terinformasi dan menyelaraskan harapan dengan realitas teknis distribusi presale. Kesadaran akan faktor-faktor ini sangat penting ketika bergabung dengan presale kripto terbaik untuk diikuti sekarang.

Peringatan Lonjakan Berikutnya: Kenaikan Harga BullZilla Akan Segera Terjadi. Bertindak Cepat untuk Mengamankan Saham Anda.

Stellar ($XLM) Naik 1,22% ke $0,3334

Stellar naik 1,22% untuk diperdagangkan pada $0,3334, didukung oleh adopsi jaringan dan kemitraan yang berkelanjutan. Fokusnya pada transaksi lintas batas yang cepat dan berbiaya rendah memperkuat utilitas dunia nyatanya. Aktivitas on-chain menunjukkan peningkatan transfer token, mencerminkan keterlibatan yang berkembang. Analis menyoroti skalabilitas Stellar sebagai pembeda kunci di pasar saat ini. Integrasinya dengan jaringan pembayaran dan minat institusional menjadikannya opsi menarik bagi investor yang mencari pertumbuhan. Faktor-faktor ini mendukung posisinya sebagai aset yang menjanjikan di samping presale kripto yang sedang berkembang seperti BullZilla.

Pertanyaan yang Sering Diajukan Tentang Stellar ($XLM)

Mengapa harga Stellar meningkat baru-baru ini?

Kenaikan Stellar sebesar 1,22% berasal dari peningkatan aktivitas jaringan, adopsi, dan integrasi institusional yang berkembang. Pembaruan efisiensi transaksi, kemitraan, dan ekspansi ekosistem berkontribusi pada sentimen positif, menjadikan Stellar pelengkap yang menarik untuk presale kripto yang sedang berkembang seperti BullZilla.

Apakah Stellar investasi yang baik di pasar saat ini?

Ya. Transaksi cepat Stellar, utilitas dunia nyata, dan kemitraan strategis membuatnya menarik. Investor yang mencari pertumbuhan bersama jaringan stabil dapat menggabungkan eksposur ke Stellar dengan presale berpotensi tinggi seperti BullZilla untuk mendiversifikasi dan memaksimalkan peluang.

Kesimpulan

Presale kripto terbaik untuk diikuti sekarang memerlukan analisis strategis tren pasar, tokenomics, dan adopsi. Ethereum tetap menjadi aset fundamental dengan aktivitas jaringan yang kuat, sementara Stellar menunjukkan utilitas yang berkembang dan integrasi institusional. Investor mencari stabilitas dan peluang presale berpotensi tinggi, menyeimbangkan jaringan mapan dengan token yang sedang berkembang. Waktu dan wawasan tetap penting untuk memaksimalkan keuntungan dalam lingkungan kripto yang dinamis, membuat partisipasi presale selektif penting bagi early mover yang mencari keuntungan substansial pada tahun 2025.

BullZilla mencontohkan pendekatan ini, menggabungkan presale progresif, Roar Burns, insentif staking, dan penghargaan referral yang didorong komunitas. Dengan kinerja presale Tahap 8, $980.000 terkumpul, 31 miliar token terjual, dan 3.300 pemegang, ia menawarkan kemungkinan ROI 2.548,15 persen hingga listing. Lonjakan harga 3,35 persen berikutnya, pengh

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06163-4.53%
Starpower
STAR$0.12265-0.64%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Postingan Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Lonjakan Seperti ZCash muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto telah tidak dapat diprediksi dalam beberapa minggu terakhir, sekarang menjadi tempat di mana raksasa yang dulunya stabil seperti Cardano (ADA) dan Shiba Inu (SHIB) kini menemukan diri mereka dikalahkan oleh pendatang baru yang gesit dan berbasis utilitas. Di tengah ketidakpastian, satu nama menarik perhatian serius dari para analis: Remittix (RTX). Diposisikan sebagai jembatan antara kripto dan keuangan tradisional, ini dipuji sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan potensi untuk meniru lonjakan tak terduga dari token seperti ZCash (ZEC). Pergerakan Lambat Cardano Menuju $1,60 Cardano telah memainkan permainan jangka panjang, berosilasi dalam saluran harga yang stabil, naik, turun dan kemudian naik lagi. Cardano telah naik langkah demi langkah. Setiap kali kembali pulih, harganya mencapai sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Jika momentum terus berlanjut, menembus $1 tampaknya realistis dan $1,60 mungkin menjadi tujuan berikutnya. Sumber: CoinMarketCap Namun, optimisme diimbangi oleh keraguan pasar yang lebih luas. Sementara struktur ADA terlihat secara teknis baik, koin berkapitalisasi besar lainnya gagal mengesankan, dengan banyak yang bergerak menyamping atau merosot lebih rendah. Perombakan Struktural Shiba Inu Di ekosistem Shiba Inu, fokus telah beralih dari pergerakan harga ke infrastruktur. Setelah insiden keamanan pada September, tim pengembangan Shibarium telah memulai migrasi jaringan RPC penuh. Ini adalah peningkatan penting yang mendesentralisasi saluran komunikasi pengguna dan memperkuat keamanan. Pembaruan ini bertujuan untuk: Meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem. Menghilangkan titik-titik kegagalan tunggal. Mempersiapkan jaringan untuk adopsi skala yang lebih besar. Meskipun harga SHIB turun 15,9% pada Oktober, prospek jangka panjang jaringan semakin membaik. Lapisan RPC terdesentralisasi baru bisa menjadi fondasi untuk Shibarium yang lebih kuat dan lebih skalabel, yang mengutamakan stabilitas daripada hype. Mengapa Remittix Menonjol Di pasar yang didominasi oleh volatilitas, Remittix memetakan jalur yang berbeda, yang berakar pada kegunaan dunia nyata dan kredibilitas terverifikasi. Para ahli mengatakan perpaduan inovasi ini...
Nowchain
NOW$0.00207+1.47%
BitShiba
SHIBA$0.000000000502+0.80%
Wink
LIKE$0.004803-0.29%
Bagikan
BitcoinEthereumNews2025/11/09 19:12
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
SecondLive
LIVE$0.00136-45.38%
Arweave
AR$5.522-22.22%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 19:41

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Mendukung Remittix Dibandingkan Cardano dan Shiba Inu Untuk Melakukan Pergerakan Seperti ZCash

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,515.46
$102,515.46$102,515.46

+0.78%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,449.73
$3,449.73$3,449.73

+2.16%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.68
$159.68$159.68

+1.92%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2800
$2.2800$2.2800

+1.04%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$607.81
$607.81$607.81

+18.92%