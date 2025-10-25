Postingan Trader Kripto James Wynn Bertaruh $25K pada XRP, Mencari Saran Komunitas pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

XRP telah menjadi sorotan setelah Ripple baru saja mengumumkan penyelesaian tonggak penting, memicu kegembiraan di komunitas kripto. Para trader sedang ramai membicarakannya dan para analis memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya.

Bisakah XRP menjadi game-changer untuk keuangan institusional? Langkah-langkah terbaru menunjukkan kemungkinan itu.

Ripple Menyelesaikan Akuisisi Hidden Road

Ripple secara resmi telah menyelesaikan akuisisi Hidden Road, yang sekarang akan beroperasi sebagai Ripple Prime. Ini menjadikan Ripple perusahaan kripto pertama yang menjalankan prime brokerage multi-aset global, membawa aset digital kepada klien institusional dalam skala besar.

Ini membawa XRP lebih dekat ke penggunaan mainstream dalam pembayaran global.

James Wynn Mengambil Taruhan Besar pada XRP

Di tengah kegembiraan pasar, trader kripto James Wynn telah membuat langkah berani, mengalokasikan lebih dari $25.000 untuk posisi long di XRP.

"Saya telah menghabiskan 24 jam terakhir menyelami dunia XRP. Saya telah memutuskan untuk menginvestasikan porsi SIGNIFIKAN ke XRP ($25k+)," kata Wynn.

Wynn melihat XRP memiliki potensi untuk secara signifikan mempengaruhi atau meningkatkan perbankan dan pembayaran global. Meskipun dia mengakui ada ketidakpastian seputar masa depannya, dia tetap optimis tentang prospek jangka panjangnya. Dia juga menyambut pendapat dari semua orang, mencari wawasan yang jelas tentang keunggulan dan risiko XRP.

Komunitas Menimbang Kekuatan dan Potensi XRP

Ini memicu respons yang semarak dari komunitas kripto. Pengacara Bill Morgan mencatat bahwa selama 13 tahun terakhir, XRP secara konsisten tetap berada di 10 besar berdasarkan kapitalisasi pasar, sering menempati peringkat 3 atau 5 besar.

Yang lain menunjuk pada kekuatan teknis dan dukungan komunitas. Vet, validator XRPL dUNL, memuji model konsensus uniknya, statusnya sebagai rantai tertua kedua di 10 besar, dan "XRP Army" yang bersemangat. Dia juga menyoroti fitur layer 1 seperti AMM, CLOB, token, dan NFT, menjadikannya tempat di mana para pengembang memiliki ruang untuk berkembang dan membawa likuiditas.

Influencer kripto Crypto Eri memposting pengingat untuk membedakan antara Ripple perusahaan dan XRP Ledger (XRPL), blockchain open-source terdesentralisasi di mana XRP adalah aset aslinya.

Sementara WrathofKahneman, tokoh XRP terkemuka, menyoroti kekuatan XRPL. Dia menjelaskan bahwa itu dirancang untuk memindahkan nilai, likuiditas, dan tokenisasi, dengan XRP berfungsi sebagai token istimewa jaringan, tanpa counterparty. Ini dapat mengumpulkan likuiditas lebih efisien daripada token lain yang diterbitkan di ledger. Tidak seperti jaringan lain, ini adalah instrumen pembawa.

Beberapa keterbatasan juga dicatat. Sementara kontrak pintar masih dalam pengembangan, adopsi ritel tetap terbatas, yang dapat membuat investor frustrasi. Selain itu, beberapa pengguna mengkritik eksekutif top Ripple karena menjual XRP setiap kali harga naik.

Namun, sebagian besar dari mereka tampaknya mendukung langkah Wynn, mengakui kekuatan teknis dan potensi pertumbuhannya.

Apa Selanjutnya untuk XRP?

XRP saat ini diperdagangkan pada $2,53, naik 3,5% dalam 24 jam terakhir. Analis tetap optimis tentang XRP, memprediksi bahwa harganya bisa naik hingga $10 dan lebih tinggi lagi. Aktivitas pasar juga memanas karena volume perdagangan harian telah melonjak lebih dari 30% menjadi lebih dari $4 miliar.