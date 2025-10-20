Pengembang Memperingatkan Peran Paradigm Dapat Meningkatkan Risiko Sentralisasi Ethereum

Ekosistem Ethereum menghadapi pengawasan yang meningkat karena kekhawatiran atas pengaruh yang semakin besar dari perusahaan ventura seperti Paradigm. Pengembang ternama Federico Carrone memperingatkan bahwa entitas seperti itu, yang didorong oleh motif keuntungan, dapat menimbulkan "risiko ekor" terhadap visi terdesentralisasi yang mendasari Ethereum. Dengan peran mereka yang semakin besar dalam pendanaan dan pengembangan, pertanyaan tentang menjaga integritas filosofis komunitas telah menjadi fokus utama.

Pengembang Ethereum Federico Carrone, yang dikenal sebagai "Fede's intern" di platform sosial, telah menyuarakan kekhawatiran yang semakin besar tentang peran dana ventura besar seperti Paradigm dalam membentuk masa depan jaringan. Dalam postingan terbaru, Carrone berpendapat bahwa meskipun Paradigm telah berkontribusi secara signifikan melalui investasi dan proyek sumber terbuka, pengaruhnya yang semakin meningkat dapat memperkenalkan risiko sistemik terhadap etos terdesentralisasi Ethereum.

Carrone lebih lanjut menjelaskan bahwa meskipun perekrutan peneliti Ethereum utama oleh Paradigm dan pendanaan perpustakaan sumber terbuka vital tampak positif di permukaan, hal ini berisiko merusak tujuan filosofis yang lebih luas dari Ethereum—yang memperjuangkan desentralisasi dan inovasi berbasis komunitas. Di antara inisiatif Paradigm yang patut dicatat adalah proyek Ethereum seperti perangkat lunak pengembangan berbasis Rust Reth, serta investasi di berbagai startup blockchain dan infrastruktur.

Salah satu usaha terbaru Paradigm adalah inkubasi Tempo, blockchain layer-1 yang berfokus pada pembayaran dan stablecoin, yang dikembangkan bermitra dengan raksasa fintech Stripe. Tidak seperti arsitektur terdesentralisasi Ethereum, Tempo adalah jaringan yang dikendalikan perusahaan, menimbulkan pertanyaan tentang implikasi jangka panjang dari proyek terpusat seperti itu pada ekosistem yang lebih luas.

Pada akhirnya, Carrone menekankan pentingnya keterlibatan yang hati-hati dengan pendana terpusat. Dia memperingatkan bahwa "ketika perusahaan mendapatkan terlalu banyak pengaruh atas proyek sumber terbuka, prioritas bergeser dari visi jangka panjang komunitas, yang menyebabkan ketidakselarasan." Saat Ethereum terus berkembang, memupuk hubungan yang seimbang antara dukungan institusional dan prinsip-prinsip terdesentralisasi tetap sangat penting.

Cointelegraph menghubungi Paradigm untuk mendapatkan komentar tetapi tidak menerima tanggapan pada saat publikasi.

Peran Paradigm dalam Investasi dan Inovasi Kripto

Carrone mengadvokasi pengaruh yang seimbang dari aktor institusional dalam pengembangan Ethereum. Sumber: Federico Carrone

Didirikan pada 2018 oleh mantan partner Sequoia Capital Matt Huang dan co-founder Coinbase Fred Ehrsam, Paradigm telah memantapkan dirinya sebagai pemain utama dalam investasi kripto dan AI. Portofolio perusahaan mencakup berbagai proyek, dari protokol DeFi dan platform NFT hingga startup keamanan blockchain dan infrastruktur.

Beberapa investasi Paradigm. Sumber: Paradigm

Pada September, Paradigm mengumumkan proyek terbarunya, Tempo, menekankan fokusnya pada memajukan adopsi kripto melalui investasi strategis dan penelitian inovatif. Misi yang lebih luas dari perusahaan termasuk membangun hubungan yang lebih erat antara industri dan komunitas, mendukung kejelasan hukum, dan memupuk ekosistem yang sehat. Patut dicatat, Paradigm juga telah mengambil sikap mendukung tokoh kontroversial seperti co-founder Tornado Cash Roman Storm, dan membawa pakar keamanan blockchain ZachXBT sebagai penasihat, menggarisbawahi komitmennya untuk melindungi privasi dan transparansi di pasar kripto.

Saat Ethereum menavigasi keseimbangan antara pertumbuhan dan desentralisasi, suara-suara seperti Carrone menyoroti perdebatan yang sedang berlangsung mengenai pengaruh, kontrol, dan arah masa depan teknologi blockchain. Mempertahankan fokus pada pengembangan yang berpusat pada komunitas tetap penting untuk melestarikan nilai-nilai inti Ethereum di tengah keterlibatan institusional yang meningkat.

