Don Mattingly Kembali ke Sorotan Dengan Kesempatan Lain Untuk Masuk Hall of Fame

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/04 14:28
Pelatih bangku Toronto Blue Jays Don Mattingly berbicara selama hari media baseball World Series, Kamis, 23 Oktober 2025, di Toronto. Toronto Blue Jays akan menghadapi Los Angeles Dodgers di Game 1 pada hari Jumat. (Foto AP/David J. Phillip)

Hak Cipta 2025 The Associated Press. Semua hak dilindungi undang-undang

Peringatan 30 tahun pertandingan terakhir Don Mattingly bermain di posisi base pertama menjadi momen besar karena dia mencapai World Series untuk pertama kalinya, dalam kapasitasnya sebagai pelatih bangku John Schneider bersama Toronto Blue Jays.

Dia hanya berjarak dua out dari memenangkan gelar yang selalu luput darinya selama lebih dari satu dekade bersama Yankees, yang memenangkan empat gelar dalam lima musim pertama setelah pensiunnya, setelah karir yang berakhir dengan kekalahan telak Yankees di Division Series di Kingdome melawan Seattle Mariners.

Dua hari setelah impian gelar Mattingly hancur oleh Los Angeles Dodgers yang menyamakan kedudukan di Game 7 World Series dengan satu out di inning kesembilan dan memenangkannya melalui home run oleh Will Smith dan double play penutup seri oleh Alejandro Kirk, dia dimasukkan dalam delapan kandidat pemain untuk dipertimbangkan oleh Contemporary Baseball Era Committee untuk kemungkinan dimasukkan ke dalam Hall of Fame.

Mattingly akan membutuhkan 75 persen suara dari panel 16 orang, yang akan mengumumkan hasilnya pada 7 Desember – kebetulan bertepatan dengan peringatan 30 tahun Yankees mendapatkan Tino Martinez dari Mariners untuk menggantikan Mattingly di base pertama.

Mattingly masuk dalam daftar ini untuk kedua kalinya setelah mendapatkan delapan suara pada 2022 ketika Fred McGriff terpilih. Pencalonannya dengan metode ini terjadi setelah hasil Hall of Fame-nya pada pemungutan suara BBWAA mencapai puncak di 28,2 persen.

Pencapaian tertinggi Mattingly dalam pemungutan suara BBWAA terjadi pada tahun pertama kelayakannya pada 2001 ketika Yankees baru saja memenangkan empat gelar dalam lima tahun dan gagal meraih gelar kelima dalam enam musim karena Mariano Rivera mengizinkan pukulan walk-off single Luis Gonzalez di Arizona.

Selalu ada sentimen untuk Mattingly, yang memukul .307 dengan 222 home run dengan 2.153 hit. Mattingly saat ini berada di peringkat ke-208 dalam daftar hit sepanjang masa bersama Victor Martinez. Di antara mereka yang berada di bawahnya dengan minimal 2.000 hit di Hall of Fame adalah Yogi Berra (2.150), Mike Piazza (2.127), Joe Mauer (2.127), Duke Snider (2.116), Minnie Minoso (2.113), John Ward (2.107), Arky Vaughn (2.103), Gary Carter (2.092), Harmon Killebrew (2.086), Scott Rolen (2.077), Chuck Klein (2.076), Deacon White (2.067), George Kell (2.054), Johnny Bench (2.048), Bobby Doerr (2.042), Earl Averill (2.019), Bill Mazeroski (2.016), Johnny Mize (2.011) dan Dave Bancroft (2.004).

Hampir semua pemain tersebut memiliki karir yang lebih panjang daripada Mattingly. Mattingly memukul .323 selama 1.015 pertandingan pertamanya dan mencapai 1.300 hit hingga musim 1989.

Pada 1990, masalah punggung mengakibatkan dia hanya bermain dalam 102 pertandingan untuk tim yang mengalami 95 kekalahan dan rata-rata karirnya turun menjadi .317. Dia hanya memiliki satu musim .300 lagi ketika dia memukul .304 di musim 1994 yang dipersingkat karena pemogokan dan tiga musim lainnya melihatnya memukul setidaknya .288.

Baseball: Playoff ALDS. Don Mattingly (23) New York Yankees beraksi setelah memukul home run melawan Seattle Mariners. Game 2. Wilayah Bronx di Kota New York 10/4/1995 KREDIT: Chuck Solomon (Foto oleh Chuck Solomon /Sports Illustrated melalui Getty Images) (Nomor Set: X49303)

Sports Illustrated melalui Getty Images

Tahun ini akan menjadi tahun yang tepat bagi Mattingly untuk masuk ke Hall of Fame karena bertepatan dengan peringatan 30 tahun berakhirnya karir bermainnya.

Bagi mereka yang percaya pada simbolisme, ada banyak hal yang bisa dikaitkan dengan Mattingly. Dia maju ke ALCS keduanya dalam kapasitas apa pun dengan merayakan di Yankee Stadium. Kemudian dia mengalahkan Mariners saat melatih Toronto dan melakukannya di kota yang sama di mana Yankees memastikan tempat playoff pertama mereka sejak 1981 pada akhir pekan terakhir musim 1995.

Kemudian dia membantu John Schneider mengelola World Series melawan Dodgers, tim yang dia latih dari 2008 hingga 2010 bersama Joe Torre dan kemudian dikelolanya dari 2011 hingga 2015 sebelum Dave Roberts mengambil alih.

Pada 2008, Mattingly gagal tiga kemenangan untuk mencapai World Series dengan Dodgers yang kehilangan keunggulan dua run di inning keenam di Game 1 dan melakukan hal yang sama di Game 4.

Dia tidak kembali ke NLCS sampai kalah dalam seri enam pertandingan melawan St. Louis Cardinals pada 2013. Dalam seri itu, Dodgers kalah di pembuka karena pukulan single Carlos Beltran di inning ke-13 dan dua kali mengalami shutout.

Fall Classic yang baru saja selesai dengan menegangkan adalah kesempatan terdekat Mattingly sebagai bagian dari tim yang benar-benar peduli satu sama lain, hal yang dibuktikan oleh Bo Bichette yang sekilas memeluknya di dugout setelah out terakhir dan dari komentar yang dibuat oleh beberapa pemain seperti Ernie Clement dan Chris Bassitt.

Kasus Mattingly selalu menjadi topik diskusi yang menarik dan masuknya dia akan menjadi simbolis karena terjadi pada tahun yang sama dengan kesempatan World Series pertamanya dan peringatan 30 tahun pertandingan terakhirnya sebagai pemain.

Sumber: https://www.forbes.com/sites/larryfleisher/2025/11/04/don-mattingly-re-enters-the-spotlight-with-another-shot-at-hall-of-fame-induction/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

