El Salvador Melipatgandakan Komitmennya pada Bitcoin dengan Dokumen On-Chain dan Sebulan Penuh Acara Adopsi

El Salvador menjangkarkan dokumen resmi di Bitcoin menggunakan hash kriptografi untuk menjamin integritas dan mencegah manipulasi di masa depan.

Negara tersebut menyelenggarakan sebulan acara Bitcoin, berfokus pada adopsi, ekonomi sirkular, dan pengembangan komunitas.

Pemerintah El Salvador telah memulai proses untuk mencatat dokumen resmi di jaringan Bitcoin. Tindakan ini dilakukan bekerja sama dengan perusahaan Amerika Simple Proof. Arsip publik pertama yang dilindungi di bawah sistem ini adalah sertifikat dari program pendidikan CUBO+, yang dikelola oleh Kantor Bitcoin Nasional El Salvador (ONBTC).

Carlos Toriello, chief executive dari Simple Proof, mengkonfirmasi berita tersebut. Dia menjelaskan bahwa Bitcoin berfungsi tidak hanya sebagai uang terdesentralisasi tetapi juga sebagai server timestamp yang tidak dapat diubah.

Mekanisme Teknis untuk Pendaftaran Blockchain

Solusi yang diterapkan berbeda dari yang lain yang menyimpan informasi lengkap di blockchain. Simple Proof tidak mengunggah file asli atau data pribadi ke jaringan. Sebaliknya, sistem menghasilkan hash kriptografi, urutan alfanumerik unik yang bertindak sebagai sidik jari digital untuk dokumen tersebut.

Hash ini disertakan dalam satu transaksi Bitcoin, hanya menempati 32 byte ruang dalam satu blok. Jumlah ini mewakili kurang dari 0,01% dari total kapasitas blok. "Kami dapat melindungi jutaan dokumen dengan satu transaksi, tanpa menyumbat jaringan atau mengganggu fungsi moneternya," jelas Toriello.

Protokol inti yang memungkinkan proses ini adalah OpenTimestamps, alat open-source yang dibuat oleh pengembang Peter Todd. Protokol ini menggunakan Bitcoin sebagai notaris global. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tertentu ada pada titik waktu tertentu, tanpa perlu mengungkapkan konten file itu sendiri.

Mengenai sertifikat CUBO+, Toriello menunjukkan bahwa setiap lulusan dapat membuktikan keaslian ijazah mereka. Siapa pun dapat memverifikasi hash dokumen mereka secara publik, proses yang tidak memerlukan perantara.

Ekspansi yang Direncanakan dan Implikasi Jangka Panjangnya

Setelah proyek percontohan dengan sertifikat pendidikan ini, Simple Proof dan ONBTC sedang melangkah maju dengan mengembangkan pengujian yang melibatkan kementerian lain dari pemerintah Salvador. Tujuannya adalah untuk menerapkan sistem penjangkaran yang sama ke berbagai dokumen administratif dan hukum yang lebih luas.

Ekspansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada dokumen publik yang dapat dimanipulasi atau dipalsukan, menetapkan standar baru transparansi dan kepercayaan bagi warga. CEO Simple Proof menekankan bahwa inovasi ini melampaui aspek teknologi. Ini mewakili metodologi baru untuk pelestarian sejarah.

Penerapan teknologi Bitcoin untuk melindungi dokumen publik ini juga memposisikan dirinya sebagai alat pertahanan melawan misinformasi dan konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Bulan November Penuh dengan Kegiatan Terkait Bitcoin

Acara utama disebut "Bitcoin Histórico," diselenggarakan oleh Kantor Bitcoin Nasional pada 12 dan 13 November di Istana Nasional, yang terletak di Pusat Historis San Salvador. Festival ini menggabungkan ceramah, lokakarya interaktif, dan kegiatan keluarga, semuanya gratis. Daftar pembicara yang dikonfirmasi termasuk pengusaha Meksiko Ricardo Salinas Pliego, penulis Jeff Booth, pengembang Jack Mallers, dan komedian Russell Brand.

Stacy Herbert, direktur Kantor Bitcoin Nasional, berbicara tentang acara tersebut.

Topik utama yang akan dibahas termasuk regulasi, infrastruktur energi untuk penambangan kripto, dan inklusi keuangan populasi yang tidak memiliki rekening bank.

Selanjutnya, dari 14 hingga 15 November, San Salvador akan menjadi tuan rumah edisi kelima Adopting Bitcoin. Forum ini didedikasikan untuk menampilkan bagaimana setiap pengguna baru, proyek, atau pengembangan teknis memperkuat jaringan Bitcoin global.

Menuju zona pesisir, di Playa Punta Mango, dalam wilayah El Zonte, pertemuan tahunan Bitcoin Beach diharapkan akan berlangsung dari 18 hingga 20 November. Acara ini mengintegrasikan pendidikan komunitas dengan kegiatan rekreasi, seperti turnamen sepak bola dan selancar, bersama dengan demonstrasi praktis tentang penggunaan Bitcoin.

Akhirnya, konferensi "Economía Bitcoin" akan diadakan pada 22 dan 23 November di kota Berlin, di departemen Usulután. Ini adalah acara bergaya butik yang berfokus pada penciptaan ekonomi sirkular berbasis Bitcoin. Acara ini akan menawarkan panel diskusi tentang ekspansi jaringan pembayaran lokal dan proses integrasi komunitas.