Harga Ethereum akan melampaui $10.000 pada tahun 2030, kata Bitwise

Harga Ethereum adalah permainan pemulihan — dan itu tidak selalu menjadi hal yang buruk.

Sementara harga Solana mendominasi berita dengan momentum dan peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa yang "mengesankan", Ethereum menghadapi narasi yang berbeda: pemulihan dari depresi. Tetapi menurut Matt Hougan, kepala investasi Bitwise, hal itu menciptakan peluang.

"Ethereum sangat mungkin mencapai $5.000 pada akhir tahun dan berlipat ganda atau lebih pada akhir dekade," kata Hougan kepada DL News.

Untuk mencapai hal itu memerlukan pemahaman tentang apa yang salah — dan apa yang berubah.

Depresi

Untuk beberapa waktu, komunitas Ethereum telah terpuruk.

Blockchain yang mempelopori kontrak pintar dan meletakkan dasar untuk keuangan terdesentralisasi telah menghadapi pertanyaan eksistensial tentang relevansinya.

Awal tahun ini, banyak pengikut setia Ethereum khawatir bahwa suasananya tidak baik, sebagian besar karena berita buruk selama berbulan-bulan.

Aktivitas di Ethereum melemah, tanpa pemicu yang jelas untuk memulai pertumbuhan. Para pengkritik mengatakan bahwa ide untuk menskalakan melalui jaringan layer-2 terpisah telah gagal, yang berdampak pada ekonomi token jaringan dan menguras nilai dari rantai utama.

Yang lain bahkan mengatakan bahwa jaringan tersebut terlalu tinggi nilainya dan tidak layak investasi.

Tesis stablecoin

Tetapi Hougan melihat keuntungan struktural yang tidak disadari oleh para pesimis Ethereum: stablecoin.

"Semua pembayaran akan menggunakan stablecoin," katanya. Dan di mana sebagian besar stablecoin berada? Ethereum.

USDT dan USDC — yang menyumbang lebih dari dua pertiga sektor stablecoin — sebagian besar diterbitkan di blockchain Ethereum.

Lebih dari 53% dari $307 miliar stablecoin yang beredar berjalan di Ethereum, menurut data dari DefiLlama. Solana, sebagai perbandingan, hanya menyumbang sedikit lebih dari 4% dari total pasokan.

Ketika keuangan tradisional mengadopsi stablecoin untuk pembayaran, penyelesaian, dan manajemen kas, Ethereum menjadi lapisan infrastruktur.

Banyak aktivitas mulai dari JPMorgan menerima kripto sebagai jaminan, dan Ripple menghabiskan $1 miliar untuk membawa stablecoin ke kas perusahaan hingga dana kas tokenisasi BlackRock yang tumbuh menjadi $2,5 miliar — semuanya menghasilkan biaya untuk Ethereum.

Semakin banyak stablecoin bergerak, semakin banyak Ethereum menghasilkan. Dan volume stablecoin semakin meningkat, bukan melambat.

Tokoh-tokoh Wall Street lainnya juga melihat stablecoin sebagai kasus penggunaan utama untuk Ethereum.

"Stablecoin adalah 'ChatGPT' dari kripto karena adopsinya yang viral," kata Tom Lee, ahli strategi Wall Street dan ketua perusahaan kas Ethereum terbesar, kepada CNBC pada 30 Juni.

"Di bawah industri stablecoin adalah Ethereum — tulang punggung dan arsitekturnya."

Lee juga membuktikan ucapannya dengan tindakan. Perusahaannya, Bitmine, kini memegang $12 miliar dalam Ether.

Infrastruktur institusional

Keuntungan lain Ethereum: masih menjadi pilihan default untuk institusi yang membangun infrastruktur blockchain.

Jaringan kripto dengan nilai kedua tertinggi ini memiliki likuiditas yang lebih dalam, lebih banyak talenta pengembang, dan kerangka regulasi yang mapan. Ini adalah pilihan konservatif untuk perusahaan yang memasuki kripto.

Itu penting bagi pemegang jangka panjang — Ethereum memiliki daya tahan. Ketika keuangan tradisional mentokenisasi aset senilai triliunan dolar dalam dekade berikutnya, sebagian besar akan terjadi di Ethereum terlebih dahulu.

Hougan membingkainya sebagai pemulihan klasik: sentimen tertekan, keuntungan struktural utuh, dan katalis yang jelas — adopsi stablecoin — yang sudah berlangsung.

Perdagangan kas

Selain membangun di Ethereum, institusi juga tertarik pada mata uang kripto itu sendiri.

Dalam beberapa bulan terakhir, kas Ethereum — perusahaan yang memegang Ether di neraca mereka — telah meledak di pasar.

Menurut strategicethreserve.xyz, 70 perusahaan memegang lebih dari 6 juta Ether senilai sekitar $23 miliar. Kas Ethereum telah melampaui perusahaan Bitcoin dalam hal total pasokan yang dipegang, sekarang sekitar 4,7% dibandingkan dengan 3,5% Bitcoin.

Tetapi meskipun harga saham mereka tidak naik bersamaan dengan pembelian mereka, itu tidak berarti harga Ethereum tidak naik.

Mencapai $10.000 dari $4.000 membutuhkan Ethereum untuk memenuhi narasi staking, penskalaan, stablecoin, dan permintaan institusional yang berkelanjutan.

Tetapi jika semua bagian itu terpasang dengan baik, berlipat ganda dari level saat ini pada 2030 "sangat" dapat dicapai, menurut Hougan.

