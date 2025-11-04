HIVE memperoleh 32,5 acre lahan di Kanada seharga $1,7 juta untuk memperluas pusat data AI-nya.

PANews melaporkan pada 4 November bahwa, menurut The Block, HIVE Digital Technologies yang terdaftar di Nasdaq mengumumkan pembelian 32,5 acre lahan di Grand Falls, New Brunswick, Kanada, dengan harga sekitar $ 1,7 juta untuk membangun kampus pusat data yang digerakkan oleh energi terbarukan. Rencananya adalah untuk mengerahkan lebih dari 25.000 GPU dan menciptakan pusat data keandalan tinggi Tier III+ pertamanya di Kanada Atlantik. HIVE menyatakan bahwa mereka beralih dari penambangan Bitcoin ke hosting AI/HPC, memanfaatkan tenaga hidroelektrik dan fasilitas yang ada untuk melayani "hyperscalers."
