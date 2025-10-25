JPMorgan Meningkatkan Saham Coinbase Berdasarkan Strategi Token Base dan USDC

TLDR

JPMorgan meningkatkan saham Coinbase menjadi "Overweight" dengan target harga $404, mengutip peluang pendapatan baru dari jaringan Base dan perubahan reward USDC

Bank tersebut memperkirakan token Base potensial dapat menciptakan nilai pasar sebesar $12-34 miliar, dengan Coinbase mempertahankan nilai $4-12 miliar

Coinbase mungkin membatasi reward bunga USDC hanya untuk pelanggan berbayar, berpotensi menambah $374 juta dalam pendapatan tahunan

Saham Coinbase melonjak lebih dari 9% ke $353 setelah peningkatan, membawa keuntungan year-to-date menjadi 42%

Perusahaan melaporkan pendapatan kuartal ketiga pada 30 Oktober, dengan analis memperkirakan $1,06 per saham dengan pendapatan $1,74 miliar

JPMorgan Chase meningkatkan saham Coinbase Global Inc. pada hari Jumat, menaikkan peringkatnya menjadi "Overweight" dari "Neutral." Bank investasi tersebut menetapkan target harga baru sebesar $404 per saham.

Peningkatan ini berfokus pada dua peluang pendapatan utama untuk bursa cryptocurrency tersebut. Ini termasuk token potensial untuk jaringan Base dan perubahan pada program reward stablecoin USDC.

Saham Coinbase naik lebih dari 9% setelah pengumuman, mencapai sekitar $353 per saham. Kapitalisasi pasar perusahaan kini berdiri pada sekitar $90,6 miliar.





Coinbase Global, Inc., COIN



Saham tersebut telah mendapatkan 42% year-to-date. Sebelumnya mencapai rekor tertinggi mendekati $430 pada bulan Juli.

Valuasi Token Base

Analis JPMorgan memperkirakan token jaringan Base dapat mewakili antara $12 miliar dan $34 miliar dalam total nilai pasar. Coinbase kemungkinan akan mempertahankan sekitar 40% dari pasokan token.

Retensi ini dapat diterjemahkan menjadi $4 miliar hingga $12 miliar dalam nilai ekuitas bagi perusahaan. Distribusi token akan memprioritaskan pengembang, validator, dan komunitas Base.

Base diluncurkan pada Agustus 2023 sebagai jaringan layer-2 Ethereum. Platform ini sekarang memproses lebih dari 9 juta transaksi harian dan menyimpan lebih dari $5 miliar dalam total nilai terkunci.

CEO Coinbase Brian Armstrong menyatakan perusahaan sedang mengeksplorasi token Base tetapi tidak memiliki rencana definitif. Pencipta Base Jesse Pollak mengatakan token dapat mempercepat desentralisasi pada konferensi BaseCamp di Vermont bulan lalu.

Perubahan Reward USDC

JPMorgan mengidentifikasi potensi ekspansi margin melalui modifikasi program reward USDC Coinbase. Perusahaan saat ini mendistribusikan sekitar $400 juta per tahun dalam reward bunga kepada pelanggan.

Analis mengatakan Coinbase mungkin membatasi reward ini hanya untuk pelanggan Coinbase One. Perubahan ini mencerminkan model bertingkat yang digunakan oleh Robinhood Gold.

Jika diterapkan, Coinbase dapat mempertahankan sekitar $374 juta per tahun pada imbal hasil USDC dan suku bunga saat ini. Bank tersebut memandang ini sebagai cara untuk meningkatkan profitabilitas.

Laporan tersebut juga menyebutkan integrasi Coinbase dari agregator pertukaran terdesentralisasi dalam aplikasi Base. Fitur ini membantu perusahaan bersaing karena pertukaran terdesentralisasi kini menyumbang sekitar 25% dari total volume perdagangan crypto spot.

Coinbase akan melaporkan pendapatan kuartal ketiga pada 30 Oktober. Analis memperkirakan pendapatan sebesar $1,06 per saham dengan pendapatan $1,74 miliar, mewakili peningkatan year-over-year sebesar 71% dan 44,1% secara berturut-turut.

Segmen langganan dan layanan diproyeksikan akan berkontribusi antara $665 juta dan $745 juta pada kuartal ketiga.

Postingan JPMorgan Meningkatkan Saham Coinbase pada Strategi Token Base dan USDC pertama kali muncul di CoinCentral.