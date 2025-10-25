BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDR JPMorgan meningkatkan saham Coinbase menjadi "Overweight" dengan target harga $404, mengutip peluang pendapatan baru dari jaringan Base dan perubahan reward USDC Bank tersebut memperkirakan token Base potensial dapat menciptakan nilai pasar sebesar $12-34 miliar, dengan Coinbase mempertahankan nilai $4-12 miliar Coinbase mungkin membatasi reward bunga USDC hanya untuk pelanggan berbayar, berpotensi [...] Artikel JPMorgan Meningkatkan Saham Coinbase berdasarkan Token Base dan Strategi USDC pertama kali muncul di CoinCentral.TLDR JPMorgan meningkatkan saham Coinbase menjadi "Overweight" dengan target harga $404, mengutip peluang pendapatan baru dari jaringan Base dan perubahan reward USDC Bank tersebut memperkirakan token Base potensial dapat menciptakan nilai pasar sebesar $12-34 miliar, dengan Coinbase mempertahankan nilai $4-12 miliar Coinbase mungkin membatasi reward bunga USDC hanya untuk pelanggan berbayar, berpotensi [...] Artikel JPMorgan Meningkatkan Saham Coinbase berdasarkan Token Base dan Strategi USDC pertama kali muncul di CoinCentral.

JPMorgan Meningkatkan Saham Coinbase Berdasarkan Strategi Token Base dan USDC

Oleh: Coincentral
2025/10/25 15:37
TokenFi
TOKEN$0.007103-0.26%
USDCoin
USDC$1-0.03%
Lorenzo Protocol
BANK$0.07042+0.41%
4
4$0.0625+2.00%
MAY
MAY$0.02745+4.61%

TLDR

  • JPMorgan meningkatkan saham Coinbase menjadi "Overweight" dengan target harga $404, mengutip peluang pendapatan baru dari jaringan Base dan perubahan reward USDC
  • Bank tersebut memperkirakan token Base potensial dapat menciptakan nilai pasar sebesar $12-34 miliar, dengan Coinbase mempertahankan nilai $4-12 miliar
  • Coinbase mungkin membatasi reward bunga USDC hanya untuk pelanggan berbayar, berpotensi menambah $374 juta dalam pendapatan tahunan
  • Saham Coinbase melonjak lebih dari 9% ke $353 setelah peningkatan, membawa keuntungan year-to-date menjadi 42%
  • Perusahaan melaporkan pendapatan kuartal ketiga pada 30 Oktober, dengan analis memperkirakan $1,06 per saham dengan pendapatan $1,74 miliar

JPMorgan Chase meningkatkan saham Coinbase Global Inc. pada hari Jumat, menaikkan peringkatnya menjadi "Overweight" dari "Neutral." Bank investasi tersebut menetapkan target harga baru sebesar $404 per saham.

Peningkatan ini berfokus pada dua peluang pendapatan utama untuk bursa cryptocurrency tersebut. Ini termasuk token potensial untuk jaringan Base dan perubahan pada program reward stablecoin USDC.

Saham Coinbase naik lebih dari 9% setelah pengumuman, mencapai sekitar $353 per saham. Kapitalisasi pasar perusahaan kini berdiri pada sekitar $90,6 miliar.


COIN Stock Card
Coinbase Global, Inc., COIN

Saham tersebut telah mendapatkan 42% year-to-date. Sebelumnya mencapai rekor tertinggi mendekati $430 pada bulan Juli.

Valuasi Token Base

Analis JPMorgan memperkirakan token jaringan Base dapat mewakili antara $12 miliar dan $34 miliar dalam total nilai pasar. Coinbase kemungkinan akan mempertahankan sekitar 40% dari pasokan token.

Retensi ini dapat diterjemahkan menjadi $4 miliar hingga $12 miliar dalam nilai ekuitas bagi perusahaan. Distribusi token akan memprioritaskan pengembang, validator, dan komunitas Base.

Base diluncurkan pada Agustus 2023 sebagai jaringan layer-2 Ethereum. Platform ini sekarang memproses lebih dari 9 juta transaksi harian dan menyimpan lebih dari $5 miliar dalam total nilai terkunci.

CEO Coinbase Brian Armstrong menyatakan perusahaan sedang mengeksplorasi token Base tetapi tidak memiliki rencana definitif. Pencipta Base Jesse Pollak mengatakan token dapat mempercepat desentralisasi pada konferensi BaseCamp di Vermont bulan lalu.

Perubahan Reward USDC

JPMorgan mengidentifikasi potensi ekspansi margin melalui modifikasi program reward USDC Coinbase. Perusahaan saat ini mendistribusikan sekitar $400 juta per tahun dalam reward bunga kepada pelanggan.

Analis mengatakan Coinbase mungkin membatasi reward ini hanya untuk pelanggan Coinbase One. Perubahan ini mencerminkan model bertingkat yang digunakan oleh Robinhood Gold.

Jika diterapkan, Coinbase dapat mempertahankan sekitar $374 juta per tahun pada imbal hasil USDC dan suku bunga saat ini. Bank tersebut memandang ini sebagai cara untuk meningkatkan profitabilitas.

Laporan tersebut juga menyebutkan integrasi Coinbase dari agregator pertukaran terdesentralisasi dalam aplikasi Base. Fitur ini membantu perusahaan bersaing karena pertukaran terdesentralisasi kini menyumbang sekitar 25% dari total volume perdagangan crypto spot.

Coinbase akan melaporkan pendapatan kuartal ketiga pada 30 Oktober. Analis memperkirakan pendapatan sebesar $1,06 per saham dengan pendapatan $1,74 miliar, mewakili peningkatan year-over-year sebesar 71% dan 44,1% secara berturut-turut.

Segmen langganan dan layanan diproyeksikan akan berkontribusi antara $665 juta dan $745 juta pada kuartal ketiga.

Postingan JPMorgan Meningkatkan Saham Coinbase pada Strategi Token Base dan USDC pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+0.48%
Bitcoin
BTC$102,741.85+0.58%
Major
MAJOR$0.10223+4.35%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.062-2.23%
Starpower
STAR$0.12363+1.12%
Ambire Wallet
WALLET$0.01889-1.61%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Para trader mengawasi grafik, tetapi keyakinan belum sepenuhnya ada. Diskusi seputar prediksi harga Ethereum belum [...] Artikel Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Karena Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M pertama kali muncul di Coindoo.
Ethereum
ETH$3,452+1.25%
Threshold
T$0.01261-2.55%
Bagikan
Coindoo2025/11/09 20:35

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,938.38
$102,938.38$102,938.38

+1.20%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,461.46
$3,461.46$3,461.46

+2.50%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.39
$160.39$160.39

+2.37%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2845
$2.2845$2.2845

+1.24%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$597.78
$597.78$597.78

+16.96%