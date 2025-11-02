BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Kenal Seseorang Yang Menggunakan SNAP? Berikut 3 Tempat Untuk Mencari Dukungan Hingga Pembayaran Dilanjutkan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bisakah keputusan hakim menyelamatkan jutaan warga Amerika dari kerawanan pangan? Saat penutupan pemerintah AS berlanjut hingga November, sekitar 42 juta warga Amerika —sekitar 1 dari setiap 10— akan kehilangan akses ke kupon makanan. Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP), yang umumnya dikenal sebagai kupon makanan, telah kehabisan dana. USDA, yang mengawasi SNAP, telah menginformasikan negara-negara bagian bahwa, tanpa tindakan kongres baru atau pendanaan darurat, manfaat penuh tidak akan dikeluarkan bulan ini—dan dengan Thanksgiving yang mendekat dan harga makanan naik, keluarga sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Namun pada hari Jumat, seorang hakim federal memerintahkan administrasi untuk melanjutkan pendanaan program selama penutupan —kemenangan hukum bagi sebagian orang tetapi tanpa jadwal yang jelas kapan manfaat akan dipulihkan bagi mereka yang membutuhkan. AMERIKA SERIKAT – 7 MEI: Pendukung mendengarkan saat Rep. Donald McEachin, D-Va., mengadakan konferensi pers dengan pemimpin agama untuk "mendesak pembuat undang-undang menolak usulan pemotongan Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP) dalam RUU Pertanian" pada Senin, 7 Mei 2018. (Foto Oleh Sarah Silbiger /CQ Roll Call) CQ-Roll Call, Inc via Getty Images Masalah Matematika & Konsekuensi Kemanusiaan Penerima SNAP rata-rata menerima sekitar $188 per orang per bulan. Dana kontingensi darurat SNAP saat ini memegang sekitar $6 miliar, tetapi program tersebut membutuhkan $8,1 miliar untuk menutupi manfaat November. Tanpa pendanaan baru, USDA mengatakan harus menangguhkan semua pembayaran sepenuhnya. Tujuh belas negara bagian telah berhenti menerima aplikasi baru. Di Pennsylvania, bersama dengan negara bagian lain, pejabat negara mengumumkan minggu ini bahwa pembayaran SNAP November mungkin tidak dikeluarkan, menciptakan kecemasan di antara rumah tangga berpenghasilan rendah yang mengandalkan setoran bulanan mereka untuk makanan. Program jaring pengaman sosial lainnya, seperti WIC, penyedia makanan utama untuk wanita hamil dan bayi, nyaris menghindari keruntuhan awal bulan ini tetapi...Postingan Kenal Seseorang Yang Menggunakan SNAP? Berikut 3 Tempat Untuk Mencari Dukungan Hingga Pembayaran Dilanjutkan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bisakah keputusan hakim menyelamatkan jutaan warga Amerika dari kerawanan pangan? Saat penutupan pemerintah AS berlanjut hingga November, sekitar 42 juta warga Amerika —sekitar 1 dari setiap 10— akan kehilangan akses ke kupon makanan. Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP), yang umumnya dikenal sebagai kupon makanan, telah kehabisan dana. USDA, yang mengawasi SNAP, telah menginformasikan negara-negara bagian bahwa, tanpa tindakan kongres baru atau pendanaan darurat, manfaat penuh tidak akan dikeluarkan bulan ini—dan dengan Thanksgiving yang mendekat dan harga makanan naik, keluarga sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Namun pada hari Jumat, seorang hakim federal memerintahkan administrasi untuk melanjutkan pendanaan program selama penutupan —kemenangan hukum bagi sebagian orang tetapi tanpa jadwal yang jelas kapan manfaat akan dipulihkan bagi mereka yang membutuhkan. AMERIKA SERIKAT – 7 MEI: Pendukung mendengarkan saat Rep. Donald McEachin, D-Va., mengadakan konferensi pers dengan pemimpin agama untuk "mendesak pembuat undang-undang menolak usulan pemotongan Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP) dalam RUU Pertanian" pada Senin, 7 Mei 2018. (Foto Oleh Sarah Silbiger /CQ Roll Call) CQ-Roll Call, Inc via Getty Images Masalah Matematika & Konsekuensi Kemanusiaan Penerima SNAP rata-rata menerima sekitar $188 per orang per bulan. Dana kontingensi darurat SNAP saat ini memegang sekitar $6 miliar, tetapi program tersebut membutuhkan $8,1 miliar untuk menutupi manfaat November. Tanpa pendanaan baru, USDA mengatakan harus menangguhkan semua pembayaran sepenuhnya. Tujuh belas negara bagian telah berhenti menerima aplikasi baru. Di Pennsylvania, bersama dengan negara bagian lain, pejabat negara mengumumkan minggu ini bahwa pembayaran SNAP November mungkin tidak dikeluarkan, menciptakan kecemasan di antara rumah tangga berpenghasilan rendah yang mengandalkan setoran bulanan mereka untuk makanan. Program jaring pengaman sosial lainnya, seperti WIC, penyedia makanan utama untuk wanita hamil dan bayi, nyaris menghindari keruntuhan awal bulan ini tetapi...

Kenal Seseorang yang Menggunakan SNAP? Berikut 3 Tempat untuk Mencari Dukungan Hingga Pembayaran Dilanjutkan

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/02 10:28
ANyONe Protocol
ANYONE$0.4626-5.84%
SNAP
SNAP$0.000003218-1.59%
SphereX
HERE$0.000119--%
Semantic Layer
42$0.08513+0.98%
Threshold
T$0.01262-2.39%

Bisakah keputusan hakim menyelamatkan jutaan warga Amerika dari kerawanan pangan?

Saat penutupan pemerintah AS berlanjut hingga November, sekitar 42 juta warga Amerika —sekitar satu dari setiap 10— akan kehilangan akses ke kupon makanan. Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP), yang umumnya dikenal sebagai kupon makanan, telah kehabisan dana. USDA, yang mengawasi SNAP, telah menginformasikan kepada negara-negara bagian bahwa, tanpa tindakan kongres baru atau pendanaan darurat, manfaat penuh tidak akan dikeluarkan bulan ini—dan dengan Thanksgiving yang semakin dekat dan harga makanan yang naik, keluarga sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan.

Namun pada hari Jumat, seorang hakim federal memerintahkan administrasi untuk melanjutkan pendanaan program tersebut selama penutupan —sebuah kemenangan hukum bagi sebagian orang tetapi tanpa jadwal yang jelas kapan manfaat akan dipulihkan bagi mereka yang membutuhkan.

AMERIKA SERIKAT – 7 MEI: Para pendukung mendengarkan saat Rep. Donald McEachin, D-Va., mengadakan konferensi pers dengan para pemimpin agama untuk "mendesak para pembuat undang-undang menolak usulan pemotongan Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP) dalam RUU Pertanian" pada Senin, 7 Mei 2018. (Foto Oleh Sarah Silbiger /CQ Roll Call)

CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Masalah Matematika & Konsekuensi Kemanusiaan

Penerima SNAP rata-rata menerima sekitar $188 per orang per bulan.

Dana kontingensi darurat SNAP saat ini memegang sekitar $6 miliar, tetapi program tersebut membutuhkan $8,1 miliar untuk menutupi manfaat November. Tanpa pendanaan baru, USDA mengatakan harus menghentikan semua pembayaran sepenuhnya. Tujuh belas negara bagian telah berhenti menerima aplikasi baru. Di Pennsylvania, bersama dengan negara bagian lain, pejabat negara bagian mengumumkan minggu ini bahwa pembayaran SNAP November mungkin tidak akan dikeluarkan, menciptakan kecemasan di antara rumah tangga berpenghasilan rendah yang mengandalkan setoran bulanan mereka untuk makanan.

Program jaring pengaman sosial lainnya, seperti WIC, penyedia makanan utama untuk wanita hamil dan bayi, nyaris menghindari keruntuhan awal bulan ini tetapi dialihkan $300 juta dalam pendapatan tarif. SNAP mendukung enam kali lebih banyak orang.

Setelah krisis pendanaan teratasi, SNAP, yang mendukung enam kali lebih banyak orang daripada WIC, akan datang dengan pembatasan baru. Orang dewasa antara 18 dan 64 tanpa anak kecil harus bekerja, menjadi sukarelawan, atau berpartisipasi dalam setidaknya 20 jam program pendidikan atau pelatihan per minggu atau berisiko kehilangan manfaat setelah tiga bulan. Aturan baru juga mengakhiri pengecualian untuk veteran.

NEW YORK – 07 OKTOBER: Sebuah tanda di jendela pasar mengiklankan penerimaan kupon makanan (Foto oleh Spencer Platt/Getty Images)

Getty Images

Sekarang Apa? Tiga Hal yang Harus Dilakukan Penerima SNAP

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengandalkan SNAP, berikut adalah tiga langkah kunci:

  1. Cari Dukungan Lokal Segera – Identifikasi dan hubungi semua bank makanan lokal dan organisasi masyarakat lebih cepat daripada nanti. Banyak negara bagian memiliki hotline 211 atau direktori lain yang dapat menghubungkan Anda dengan sumber daya terdekat. Jaringan ini bisa menjadi penyelamat untuk makanan sampai manfaat federal dilanjutkan.
  2. Jaga Informasi Anda Tetap Diperbarui – Negara bagian mengharuskan penerima SNAP untuk menyelesaikan pembaruan dan melaporkan perubahan apa pun dalam pendapatan atau status rumah tangga – bahkan selama penutupan. Melewatkan tenggat waktu bisa berarti dikeluarkan dari program sepenuhnya.
  3. Jelajahi Bantuan Negara Bagian dan Berbasis Agama – Pemerintah lokal, organisasi nirlaba, kelompok berbasis agama, dapur umum lingkungan, dan jaringan bantuan timbal balik mungkin menawarkan bantuan jangka pendek. Periksa papan komunitas lokal dan grup media sosial untuk acara.

SNAP telah ada sejak 1961, dan telah lama menjadi salah satu program anti-kemiskinan yang paling efisien dan efektif di Amerika, dengan hampir setengah dari semua penerima di bawah 18 tahun, dan lebih dari 70% manfaat diberikan kepada rumah tangga dengan lansia atau orang dengan disabilitas.

Sumber: https://www.forbes.com/sites/dougmelville/2025/11/01/know-anyone-on-snap-here-are-3-places-to-seek-support-until-payments-resume/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+1.93%
Bitcoin
BTC$102,966.58+1.01%
Major
MAJOR$0.10139+3.40%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002918-15.73%
Union
U$0.006192-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,966.54
$102,966.54$102,966.54

+1.23%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,463.63
$3,463.63$3,463.63

+2.57%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.32
$160.32$160.32

+2.32%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2831
$2.2831$2.2831

+1.18%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$597.33
$597.33$597.33

+16.87%