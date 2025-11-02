Kenal Seseorang yang Menggunakan SNAP? Berikut 3 Tempat untuk Mencari Dukungan Hingga Pembayaran Dilanjutkan

Bisakah keputusan hakim menyelamatkan jutaan warga Amerika dari kerawanan pangan?

Saat penutupan pemerintah AS berlanjut hingga November, sekitar 42 juta warga Amerika —sekitar satu dari setiap 10— akan kehilangan akses ke kupon makanan. Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP), yang umumnya dikenal sebagai kupon makanan, telah kehabisan dana. USDA, yang mengawasi SNAP, telah menginformasikan kepada negara-negara bagian bahwa, tanpa tindakan kongres baru atau pendanaan darurat, manfaat penuh tidak akan dikeluarkan bulan ini—dan dengan Thanksgiving yang semakin dekat dan harga makanan yang naik, keluarga sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan.

Namun pada hari Jumat, seorang hakim federal memerintahkan administrasi untuk melanjutkan pendanaan program tersebut selama penutupan —sebuah kemenangan hukum bagi sebagian orang tetapi tanpa jadwal yang jelas kapan manfaat akan dipulihkan bagi mereka yang membutuhkan.

AMERIKA SERIKAT – 7 MEI: Para pendukung mendengarkan saat Rep. Donald McEachin, D-Va., mengadakan konferensi pers dengan para pemimpin agama untuk "mendesak para pembuat undang-undang menolak usulan pemotongan Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP) dalam RUU Pertanian" pada Senin, 7 Mei 2018. (Foto Oleh Sarah Silbiger /CQ Roll Call) CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Masalah Matematika & Konsekuensi Kemanusiaan

Penerima SNAP rata-rata menerima sekitar $188 per orang per bulan.

Dana kontingensi darurat SNAP saat ini memegang sekitar $6 miliar, tetapi program tersebut membutuhkan $8,1 miliar untuk menutupi manfaat November. Tanpa pendanaan baru, USDA mengatakan harus menghentikan semua pembayaran sepenuhnya. Tujuh belas negara bagian telah berhenti menerima aplikasi baru. Di Pennsylvania, bersama dengan negara bagian lain, pejabat negara bagian mengumumkan minggu ini bahwa pembayaran SNAP November mungkin tidak akan dikeluarkan, menciptakan kecemasan di antara rumah tangga berpenghasilan rendah yang mengandalkan setoran bulanan mereka untuk makanan.

Program jaring pengaman sosial lainnya, seperti WIC, penyedia makanan utama untuk wanita hamil dan bayi, nyaris menghindari keruntuhan awal bulan ini tetapi dialihkan $300 juta dalam pendapatan tarif. SNAP mendukung enam kali lebih banyak orang.

Setelah krisis pendanaan teratasi, SNAP, yang mendukung enam kali lebih banyak orang daripada WIC, akan datang dengan pembatasan baru. Orang dewasa antara 18 dan 64 tanpa anak kecil harus bekerja, menjadi sukarelawan, atau berpartisipasi dalam setidaknya 20 jam program pendidikan atau pelatihan per minggu atau berisiko kehilangan manfaat setelah tiga bulan. Aturan baru juga mengakhiri pengecualian untuk veteran.

NEW YORK – 07 OKTOBER: Sebuah tanda di jendela pasar mengiklankan penerimaan kupon makanan (Foto oleh Spencer Platt/Getty Images) Getty Images

Sekarang Apa? Tiga Hal yang Harus Dilakukan Penerima SNAP

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengandalkan SNAP, berikut adalah tiga langkah kunci:

Cari Dukungan Lokal Segera – Identifikasi dan hubungi semua bank makanan lokal dan organisasi masyarakat lebih cepat daripada nanti. Banyak negara bagian memiliki hotline 211 atau direktori lain yang dapat menghubungkan Anda dengan sumber daya terdekat. Jaringan ini bisa menjadi penyelamat untuk makanan sampai manfaat federal dilanjutkan. Jaga Informasi Anda Tetap Diperbarui – Negara bagian mengharuskan penerima SNAP untuk menyelesaikan pembaruan dan melaporkan perubahan apa pun dalam pendapatan atau status rumah tangga – bahkan selama penutupan. Melewatkan tenggat waktu bisa berarti dikeluarkan dari program sepenuhnya. Jelajahi Bantuan Negara Bagian dan Berbasis Agama – Pemerintah lokal, organisasi nirlaba, kelompok berbasis agama, dapur umum lingkungan, dan jaringan bantuan timbal balik mungkin menawarkan bantuan jangka pendek. Periksa papan komunitas lokal dan grup media sosial untuk acara.

SNAP telah ada sejak 1961, dan telah lama menjadi salah satu program anti-kemiskinan yang paling efisien dan efektif di Amerika, dengan hampir setengah dari semua penerima di bawah 18 tahun, dan lebih dari 70% manfaat diberikan kepada rumah tangga dengan lansia atau orang dengan disabilitas.