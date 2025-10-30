Mastercard memperluas jangkauan kripto dengan akuisisi Zerohash senilai $2B

Mastercard dilaporkan sedang dalam pembicaraan serius tentang pembelian startup kripto dan stablecoin Zerohash, yang dinilai antara $1,5 miliar dan $2 miliar. Langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan pembayaran tersebut sedang mempertimbangkan akuisisi perusahaan kripto lainnya.

Lima sumber dekat dengan pembicaraan tersebut menyatakan bahwa, meskipun ada kemungkinan kesepakatan itu mungkin tidak terwujud, ini akan menjadi salah satu investasi terbesar Mastercard dalam stablecoin jika terjadi. ZeroHash sebelumnya telah mengumpulkan lebih dari $100 juta dalam pendanaan, menilai perusahaan lebih dari $1 miliar.

Analis industri mengatakan langkah ini sejalan dengan rencana Mastercard untuk meningkatkan kemampuan kriptonya dan bersaing dengan perusahaan pembayaran besar lainnya, seperti Visa dan PayPal, yang juga mendukung infrastruktur pembayaran berbasis blockchain.

Akuisisi ini juga dapat memiliki implikasi bagi pasar berkembang, di mana integrasi rel kripto dan stablecoin dapat meningkatkan pembayaran lintas batas, mengurangi biaya, dan menawarkan opsi baru bagi fintech dan konsumen.

Mastercard menunjukkan minat yang berkembang dalam akuisisi startup stablecoin

Didirikan pada 2017, Zerohash adalah penyedia terkemuka infrastruktur kripto dan stablecoin, memungkinkan bank dan perusahaan fintech untuk menawarkan produk berbasis blockchain di tiga area utama: stablecoin, tokenisasi, dan perdagangan cryptocurrency.

Mengenai langkah Mastercard untuk membeli Zerohash, enam sumber yang mengetahui masalah tersebut menyebutkan bahwa pengumuman akuisisi potensial ini datang setelah pembicaraan sebelumnya dari perusahaan pembayaran dengan startup stablecoin lain, BVNK. Mastercard dan Coinbase hampir mengakuisisi BVNK seharga sekitar $2 miliar selama periode negosiasi ini.

Namun, sumber-sumber menunjukkan bahwa Coinbase tampaknya telah menyelesaikan kesepakatan dan saat ini dalam kemitraan eksklusif dengan BVNK. Ini berarti mereka tidak dapat mempertimbangkan tawaran dari pembeli potensial lainnya, menurut sumber-sumber tersebut.

Sementara itu, perlu dicatat bahwa seiring industri kripto telah tumbuh dalam nilai selama tahun lalu, perusahaan, terutama yang terlibat dengan stablecoin, telah mendapatkan popularitas yang meningkat. Untuk mendukung klaim ini, analis telah menemukan bahwa setelah akuisisi Stripe terhadap startup stablecoin Bridge sekitar $1,1 miliar, banyak perjanjian investasi dan diskusi akuisisi lainnya telah menyusul.

Contoh-contoh terbaru dari akuisisi startup stablecoin ini menunjukkan bahwa investor sangat percaya bahwa stablecoin dan pasar cryptocurrency yang lebih luas akan menjadi masa depan pembayaran.

Selain itu, para pendukung ikut menimbang topik diskusi, mengklaim bahwa stablecoin memiliki manfaat dibandingkan dengan metode tradisional seperti SWIFT, transfer, dan transfer kawat. Berdasarkan argumen mereka, teknologi blockchain dapat memfasilitasi transaksi dengan lebih efisien dan dengan biaya lebih rendah.

Namun, sumber mencatat bahwa infrastruktur penting yang diperlukan untuk mendukung visi ini sedang dikembangkan, mendorong perusahaan besar seperti Coinbase, Mastercard, dan Stripe untuk mencari startup untuk meningkatkan produk baru mereka.

Analis khawatir bahwa stablecoin mungkin mengancam model bisnis Mastercard

Bridge dan BVNK berfokus pada stablecoin, memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan cryptocurrency seperti USDC dan Tether untuk tujuan seperti penggajian global dan manajemen treasury.

Di sisi lain, Zerohash menyediakan cakupan layanan yang lebih luas. Ini termasuk membantu perusahaan mendirikan platform perdagangan kripto mereka sendiri dan menawarkan API untuk tokenisasi, yang melibatkan penempatan aset keuangan tradisional ke dalam format blockchain.

Pada September, Zerohash mengumpulkan sekitar $104 juta dalam pendanaan, didukung oleh sistem dukungan yang kuat dari beberapa investor, termasuk Apollo, Point72 Ventures, Interactive Brokers, dan Nyca. Pada saat ini, startup stablecoin tersebut mengamankan valuasi $1 miliar.

Sementara analis telah mengangkat kekhawatiran bahwa stablecoin mungkin mengancam model bisnis Mastercard, yang bergantung pada mendapatkan pembayaran kecil untuk setiap transaksi, perusahaan mencatat bahwa mereka telah berpartisipasi dalam ekosistem cryptocurrency untuk beberapa waktu.



Para ahli menyarankan akuisisi ini dapat memiliki implikasi signifikan bagi pasar berkembang, termasuk Afrika. Dengan Mastercard berpotensi menanamkan infrastruktur ZeroHash ke dalam jaringan globalnya, bank dan fintech di wilayah ini dapat memperoleh akses lebih cepat dan berbiaya lebih rendah ke rel pembayaran stablecoin dan kripto. Ini dapat meningkatkan pengiriman uang lintas batas, mengurangi biaya transaksi, dan memungkinkan model bisnis baru untuk pembayaran digital.

