Melewatkan Kenaikan Ethereum? BlockchainFX Menjadi Crypto Presale Terbaik Di Bawah $1 pada 2025

Oleh: Coindoo
2025/11/01 21:35
RISE
RISE$0.008329+0.64%

Apakah Anda melewatkan presale BlockchainFX dan bertanya-tanya apakah potensi kenaikannya sudah hilang? Jawabannya singkat: tidak. Ini masih bisa menjadi presale crypto 100x teratas di 2025 berkat daya tarik produk, imbalan biaya, dan listing yang terkonfirmasi. Inilah yang penting bagi pembeli yang menginginkan kejelasan, nilai, dan waktu yang tepat.

BlockchainFX adalah super app trading dengan pengguna berbayar dan kode yang telah diaudit. Pemegang token menerima imbalan USDT dari biaya platform, plus kartu Visa untuk pengeluaran nyata. Dibandingkan dengan kepemimpinan Ethereum di chart, $BFX menawarkan eksposur crypto terbaik di bawah $1, akses ke presale crypto yang sedang tren, dan jalur untuk investasi crypto jangka panjang.

Beli $BFX sekarang dalam presale crypto terbaik 2025 sebelum kenaikan harga hari Senin.

Mengapa BlockchainFX Menjadi Presale Crypto 100x Teratas di 2025 Saat Ini?

Presale dibuka pada harga $0,01 dan sekarang harganya mendekati $0,029 dengan kenaikan setiap Senin menuju peluncuran terkonfirmasi di $0,05. Lebih dari $10,5 juta terkumpul dari 16.500 pembeli. Aplikasi ini mendistribusikan kembali hingga 70% dari biaya trading dalam bentuk USDT, dengan imbalan harian yang diiklankan sebesar 4-7% dan hingga 90% APY selama staking presale untuk para pemegang.

Investasikan $50.000 pada harga $0,029 untuk menerima sekitar 1.724.138 BFX. Tambahkan kode CANDY40 untuk 40% ekstra menjadi 2.413.793 token. Pada harga $0,05, itu setara dengan sekitar $120.690, pengembalian 141%. Jika harga mencapai $1, nilainya mendekati $2,41 juta, sekitar 4.728% ROI. Listing bursa yang terkonfirmasi dan hadiah $500.000 meningkatkan perhatian dan permintaan sebelum kenaikan harga.

Amankan $BFX hari ini untuk potensi crypto yang akan meledak berikutnya.

Berita Ethereum Hari Ini: Apakah ETH di Sekitar $3.740 Menarik atau Apakah Presale Crypto 2025 Lebih Baik?

Grafik dua jam menunjukkan Ethereum sekitar $3.740 setelah penurunan Oktober dari wilayah $4.200. Volume meningkat saat penurunan, menunjukkan minat aktif di dekat support. Bagi pengamat berita pasar crypto November 2025, ETH sering memandu risiko, jadi trader memeriksa apakah area $3.700 bertahan sebelum mencari rotasi naik baru.

Latar belakang tersebut menguntungkan entri presale crypto 2025 dengan nilai yang lebih kuat. BlockchainFX menyediakan akses crypto terbaik di bawah $1, imbalan USDT nyata, kartu Visa, dan lima listing terkonfirmasi. Lebih mudah membangun posisi dalam presale crypto baru 2025 dengan harga terjadwal daripada mengejar kekuatan ETH setelah pergerakan tajam.

Perbandingan BlockchainFX vs Ethereum: Ulasan Proyek Presale Crypto Terbaik 2025

Berikut adalah pandangan berdampingan yang memperjelas nilai untuk investasi crypto jangka panjang. Ini menunjukkan tahun peluncuran, harga ICO, status atau harga saat ini, prospek akhir 2025, pandangan jangka panjang, dan utilitas utama. Gunakan ini sebagai lapisan uji tuntas cepat sebelum mengalokasikan ke presale crypto yang sedang tren atau yang utama.

Angka-angka bersifat ilustratif dan berdasarkan informasi presale yang tersedia dan grafik Ethereum yang disediakan, yang menunjukkan sekitar $3.740. Perkiraan adalah estimasi, bukan jaminan. Ukuran dan kecepatan penting. Pertimbangkan batas posisi, anggaran risiko, dan rencana pembelian bertahap saat mencari crypto 100x berikutnya atau altcoin berkapitalisasi rendah dengan aman.

ProyekTahun peluncuranHarga ICOStatus atau harga saat iniPerkiraan harga akhir 2025Pandangan jangka panjangSorotan utilitas
BlockchainFX ($BFX)2025$0,01Presale sekitar $0,029, peluncuran ditetapkan pada $0,05$0,10 hingga $0,25$1+ dengan skalaHingga 70% pembagian biaya dalam USDT, kartu Visa, trading multi-aset, lima listing terkonfirmasi
Ethereum (ETH)2015~$0,31Sekitar ~$3.740 pada grafik yang ditunjukkanRentang analis bervariasiPemimpin blue chipSmart contract, pertumbuhan L2, ekosistem DeFi dan NFT yang luas

Bergabunglah dengan presale token terbaik 2025 dengan $BFX hari ini dan kunci harga yang lebih rendah.

Apa Itu Presale Crypto dan Bagaimana Membeli Presale Crypto dengan Aman?

Presale crypto menjual token sebelum listing di bursa, sering dalam tahapan dengan harga yang meningkat. Kampanye presale crypto terbaik menunjukkan audit, KYC, produk yang berfungsi, dan utilitas token yang transparan. Tinjau pasokan token, aturan vesting, dan sumber pendapatan. Utamakan proyek dengan pengguna berbayar, imbalan yang jelas, dan fitur pengeluaran nyata seperti kartu.

Membeli $BFX sangat mudah. Gunakan ETH, BTC, BNB, USDT, SOL, atau kartu. Kenaikan harga terjadi setiap Senin, jadi waktu membantu. Ada juga kompetisi pembelian $100.000 dan hadiah terpisah $500.000 untuk beberapa pemenang. Kelola risiko, diversifikasi entri, dan rencanakan keluar untuk membangun pendapatan pasif crypto yang tahan lama.

Kesimpulan Akhir: Melewatkan ICO? BlockchainFX Adalah Presale Crypto 100x Teratas di 2025

BlockchainFX mengubah ketakutan Melewatkan ICO menjadi rencana. Utilitas langsung, pembagian biaya, pertumbuhan pengguna, dan listing terkonfirmasi menciptakan jalur menuju nilai nyata. Ethereum menjadi jangkar pasar, namun $BFX menawarkan akses di bawah $1 ke presale crypto 100x teratas di 2025 dengan imbalan yang menyelaraskan pembeli dan platform saat ini.

Entri terukur dan harga bertahap membantu akumulasi yang disiplin. Perkiraan menyebutkan $0,10 hingga $0,25 setelah peluncuran, dengan ruang jangka panjang menuju $1 seiring pertumbuhan adopsi. Kelola risiko, verifikasi detail, dan gunakan rencana. Investasikan di BlockchainFX ($BFX) hari ini. Gunakan kode CANDY40 sebelum 3 November, 6 sore UTC untuk 40% token tambahan.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini

Website: https://blockchainfx.com/ 

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram Chat: https://t.me/blockchainfx_chat

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

