Di antara yang terbaru yang menonjol adalah Mutuum Finance (MUTM) — protokol yang menggabungkan peminjaman terdesentralisasi, staking, dan mekanisme stablecoin di bawah [...] Artikel Next Crypto to Hit $1? Investors Think It'll Happen Sooner Than Expected pertama kali muncul di Coindoo.

Kripto Berikutnya yang Akan Mencapai $1? Investor Berpikir Itu Akan Terjadi Lebih Cepat dari yang Diperkirakan

Oleh: Coindoo
2025/10/25 18:30
Di antara yang terbaru yang menonjol adalah Mutuum Finance (MUTM) — protokol yang menggabungkan peminjaman terdesentralisasi, staking, dan mekanisme stablecoin dalam satu ekosistem yang berkembang. Dengan token yang sekarang dihargai $0,035 di Fase 6, semakin banyak investor menyebutnya sebagai kripto berikutnya yang akan mencapai $1 lebih cepat dari yang diperkirakan.

Mutuum Finance (MUTM) telah mengumpulkan sekitar $18 juta dalam total hasil penjualan awal. Fase 6 yang sedang berlangsung menawarkan token dengan harga $0,035, dan 75% dari pasokan 170 juta telah diambil. Lebih dari 17.450 pemegang telah bergabung di semua fase penjualan awal, membangun kepercayaan awal pada roadmap proyek. Fase berikutnya akan menaikkan harga menjadi $0,040 — kenaikan 15% — menjadikannya salah satu kripto murah terbaik untuk dibeli sekarang sebelum harganya naik lebih tinggi.

Mesin Di Balik Permintaan

Mutuum Finance (MUTM) telah membangun fondasinya pada sistem peminjaman ganda yang menggabungkan dua jenis peminjaman. Peer-to-Contract (P2C) memungkinkan pengguna memasok likuiditas ke dalam kontrak pintar yang telah diaudit, sementara Peer-to-Peer (P2P) memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk menetapkan persyaratan khusus untuk aset tertentu. Kedua sistem dirancang untuk menciptakan penggunaan yang konsisten dan permintaan berulang untuk MUTM di seluruh ekosistem.

Bagian utama dari strategi pertumbuhan Mutuum akan berasal dari stablecoin terdesentralisasi, yang direncanakan untuk tetap berada di sekitar $1 melalui overcollateralization yang kuat. Stablecoin ini hanya akan dibuat ketika pengguna membuka pinjaman dan akan dihancurkan ketika pinjaman tersebut dilunasi atau dilikuidasi. Tata kelola akan mengontrol suku bunga pinjaman untuk membantu menjaga harga tetap di sekitar $1. Jika stablecoin diperdagangkan di atas $1, bunga dapat diturunkan untuk memperluas pasokan; jika turun di bawah, bunga dapat naik untuk mengembalikan keseimbangan. Dengan menjaga sistem ini transparan dan berbasis aturan, Mutuum Finance (MUTM) akan menciptakan aset stabil yang dapat diandalkan yang menjadi jangkar semua peminjaman. Stabilitas itu akan mendorong lebih banyak pengguna untuk membuka posisi, membantu menumbuhkan aktivitas protokol dan memperkuat permintaan berkelanjutan untuk token MUTM.

Penetapan harga yang andal juga akan memainkan peran utama dalam cerita pertumbuhan ini. Mutuum Finance (MUTM) akan menggunakan feed oracle gaya Chainlink untuk valuasi USD dan aset asli, bersama dengan sumber harga cadangan seperti feed agregat dan rata-rata tertimbang waktu on-chain. Akurasi ini akan memungkinkan pengguna untuk memegang posisi yang lebih besar dengan lebih sedikit likuidasi yang tidak perlu, meningkatkan kepercayaan platform. Saat lebih banyak trader mengandalkan data yang dapat diandalkan, pool peminjaman akan melihat aktivitas yang lebih tinggi. Aktivitas yang lebih besar berarti pendapatan biaya lebih banyak — dan itu diterjemahkan menjadi nilai ekonomi yang lebih kuat untuk MUTM dalam sistem.

Aliran Reward dan Waktu Investor

Mutuum Finance (MUTM) akan melakukan siklus reward beli-dan-distribusi untuk menjaga permintaan token tetap tinggi. Sebagian dari pendapatan yang dihasilkan protokol dari peminjaman akan digunakan untuk membeli kembali MUTM di pasar terbuka. Pengguna yang telah memasang mtToken mereka dalam kontrak tertentu kemudian akan mendapatkan token ini kembali. Sistem ini menghubungkan erat penggunaan platform dengan permintaan token, yang memberi reward kepada pengguna yang bertahan dalam waktu lama.

Mutuum Finance baru-baru ini mentweet dari akun X resminya bahwa V1 dari protokol akan diluncurkan di Sepolia Testnet pada kuartal keempat 2025. Versi pertama ini akan memiliki fitur penting termasuk pool likuiditas, mtToken, token utang, dan bot likuidator untuk menjaga sistem tetap aman dan berjalan lancar. Pertama, orang akan dapat meminjam dan meminjamkan uang dengan ETH atau USDT sebagai jaminan.

Peluncuran testnet awal ini akan membantu orang untuk melihat bagaimana platform bekerja sebelum benar-benar aktif. Dengan menguji fitur utama proyek, pengguna dapat memperoleh kepercayaan di dalamnya, yang akan mengarah pada lebih banyak orang menggunakannya dan peluang lebih tinggi nilai token naik.

Perbedaan waktu investasi sudah jelas bagi investor awal. Seseorang yang mengambil bagian dalam Fase 1 penjualan awal dengan harga $0,01 menghabiskan $5.000 untuk 500.000 token MUTM. Pada harga saat ini $0,035, saham yang sama bernilai $17.500. Ketika MUTM mencapai $1, token tersebut akan bernilai $500.000, yang menunjukkan betapa berharganya masuk ke dalam proyek sejak awal.

Kekuatan Komunitas & Insentif Keamanan

Kekuatan komunitas menambah dukungan lebih lanjut untuk Mutuum Finance (MUTM). Proyek ini sudah memiliki lebih dari 12.000 pengikut Twitter dan terus bertambah setiap hari. Papan peringkat 24 jam sudah aktif, menawarkan hadiah MUTM $500 harian kepada investor teratas, diperbarui pada tengah malam UTC. Di samping itu, hadiah $100.000 sedang berlangsung, menawarkan sepuluh pemenang masing-masing $10.000 dalam MUTM — tanda kuat fokus komunitas dan penyelarasan insentif.

Untuk memastikan keamanan jangka panjang, proyek ini sedang dalam peninjauan keamanan gaya CertiK dan menjalankan program hadiah bug $50.000 USDT. Temuan kritis dapat menghasilkan hingga $2.000, sementara laporan yang lebih kecil tetap mendapatkan hadiah.

Kesimpulan

Mutuum Finance (MUTM) berdiri di persimpangan langka di mana teknologi, waktu, dan tokenomics selaras. Dengan Fase 6 yang sudah 75% selesai dan langkah harga berikutnya ke $0,040 akan segera datang, penjualan awal ini menawarkan kesempatan terakhir untuk mengamankan MUTM sebelum kenaikan berikutnya. Bagi investor yang mengawasi terobosan berikutnya, pengaturannya jelas — dashboard sudah aktif, mekanismenya kuat, dan roadmap terdefinisi dengan baik. Lompatan besar berikutnya mungkin tiba lebih cepat dari yang banyak orang harapkan, menjadikan Mutuum Finance (MUTM) salah satu kripto murah terbaik untuk dibeli sekarang bagi mereka yang mengincar tanda $1.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://www.mutuum.com

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain apa pun di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Kripto Berikutnya yang Akan Mencapai $1? Investor Berpikir Itu Akan Terjadi Lebih Cepat dari yang Diharapkan pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

