Berita Pi Network: Pertumbuhan Jaringan Melampaui Kinerja Pasar di Q4 2025

Pi Network (PI) turun 5,63% dalam 24 jam terakhir menjadi $0,2283 setelah gagal mempertahankan dukungan kunci pada level retracement Fibonacci 23,6% sebesar $0,26. Token tersebut juga tergelincir di bawah rata-rata pergerakan sederhana 7 hari pada $0,248.

Data on-chain menunjukkan bahwa pasokan bursa melonjak menjadi 423 juta PI, naik 13 juta minggu-ke-minggu, yang berarti tekanan penjualan meningkat.

Meskipun mengalami penurunan jangka pendek, tim Pi Network mengkonfirmasi bahwa beberapa peningkatan sedang dalam persiapan. Upgrade Protokol Mainnet V23 yang akan datang, Integrasi Smart Contracts, dan PI DEX (Decentralized Exchange) diharapkan akan mendorong proyek menuju fungsionalitas penuh.

Roadmap juga mencakup alat pembuatan token di Pi Blockchain, memungkinkan pengembang meluncurkan token mereka sendiri dalam ekosistem Pi. Pembaruan ini dapat memposisikan Pi sebagai pemain utama dalam keuangan terdesentralisasi berbasis mobile setelah sepenuhnya diimplementasikan.

Kemajuan Menuju Open Mainnet

Saat ini, Pi beroperasi dalam fase Enclosed Mainnet (Transisi), yang diluncurkan pada Desember 2021. Infrastruktur inti sekarang 100% selesai, tetapi Open Mainnet yang ditunggu-tunggu masih tertunda.

Blockchain ini berjalan pada Stellar Consensus Protocol yang dimodifikasi dengan waktu blok 5 detik dan Byzantine Fault Tolerance, menawarkan kecepatan dan efisiensi energi. Analis mengatakan fitur-fitur ini memberikan Pi fondasi teknis yang kuat, meskipun penundaan multi-tahun menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan dan kepatuhan regulasi.

Smart Contracts dan Pertumbuhan Ekosistem

Sistem smart contract Pi masih dalam testnet, dengan kemajuan 66% yang dilaporkan. Dibangun menggunakan Rust dan WebAssembly, sistem ini berfokus pada kecepatan dan keamanan. Sekitar 47 aplikasi terdesentralisasi sudah dalam pengembangan, bersama dengan 200.000 node aktif dan 47 juta pengguna terdaftar.

Pi DEX yang direncanakan sudah setengah jalan dan akan mencakup pembuat pasar otomatis dan pool likuiditas. Pengembang melihatnya sebagai kunci untuk membuka potensi DeFi proyek, setelah perdagangan terbuka diizinkan.

Pertumbuhan Pengguna Tetap Menjadi Kekuatan

Dengan lebih dari 47 juta pengguna terdaftar dan 150.000 transaksi harian, Pi Network terus menunjukkan keterlibatan komunitas yang kuat. Sistem dompet, yang sekarang 90% selesai, mendukung pembayaran mobile dengan biaya transaksi minimal.

Namun, sebagian besar basis pengguna Pi tetap berada di wilayah Asia-Pasifik, menciptakan potensi paparan terhadap risiko regulasi di pasar tersebut. Meski demikian, skala pengguna yang besar memberikan jaringan fondasi yang jarang dimiliki oleh blockchain baru lainnya.

Sentimen Pasar dan Prediksi Harga

Komunitas tetap terbagi mengenai arah harga Pi jangka pendek. Ada prediksi pemulihan menuju $0,30 seiring peluncuran pembaruan baru, sementara yang lain memperingatkan bahwa penundaan peluncuran mainnet dan pencatatan di bursa dapat menarik harga lebih rendah.

Jika proyek memenuhi tujuan roadmap-nya, terutama dengan mainnet, smart contracts, dan integrasi DEX, kembali ke level tertinggi sepanjang masa $3 dimungkinkan pada tahun 2025.