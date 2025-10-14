BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Pasar kripto hidup kembali, dengan tiga cerita momentum yang sangat berbeda membentuk berita utama Oktober. Pudgy Penguins (PENGU) baru saja mencatat sebuah [...] Artikel Pudgy Penguins Melonjak 8%, Paus XRP Mengakumulasi $340M, BlockDAG Melesat Melampaui $420M dan Membuktikan Kemajuan Nyata pertama kali muncul di Coindoo.Pasar kripto hidup kembali, dengan tiga cerita momentum yang sangat berbeda membentuk berita utama Oktober. Pudgy Penguins (PENGU) baru saja mencatat sebuah [...] Artikel Pudgy Penguins Melonjak 8%, Paus XRP Mengakumulasi $340M, BlockDAG Melesat Melampaui $420M dan Membuktikan Kemajuan Nyata pertama kali muncul di Coindoo.

Pudgy Penguins Naik 8%, Paus XRP Mengakumulasi $340M, BlockDAG Melesat Melampaui $420M dan Membuktikan Kemajuan Nyata

Oleh: Coindoo
2025/10/14 00:00
XRP
XRP$2.2949+0.73%
RealLink
REAL$0.06747+1.41%
Pudgy Penguins
PENGU$0.015016+1.74%

Pasar kripto hidup kembali, dengan tiga cerita momentum yang sangat berbeda membentuk headline Oktober. Pudgy Penguins (PENGU) baru saja mencatat lonjakan harga 8% menjadi $0,03348, diperdagangkan di atas rata-rata 20-, 50-, dan 200-hari – sebuah setup teknis yang memberikan optimisme hati-hati bagi para trader. Sementara itu, XRP melihat whale mengakumulasi token senilai lebih dari $340 juta sementara sentimen ritel goyah, menunjukkan kemungkinan breakout $3,60 jika resistensi di $3,15 berubah. Tetapi pergerakan terbesar mungkin berada di luar bursa.

BlockDAG telah memasuki tahap akhir presale-nya, melampaui $420 juta yang terkumpul dan lebih dari 27 miliar koin terjual. Dengan kemitraan Formula 1® dan ekosistem yang sudah siap untuk diluncurkan, BlockDAG menunjukkan adopsi dan visibilitas jauh melampaui harga batch saat ini yaitu $0,0012. Di pasar yang menyeimbangkan ketakutan dan FOMO, BlockDAG muncul sebagai kripto terbaik saat ini.

Lonjakan 8% Pudgy Penguins Menunjukkan Momentum

Pudgy Penguins (PENGU) telah naik hampir 8% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan pada $0,03348, di atas rata-rata pergerakan jangka pendek dan jangka panjang yang utama. Posisi token di atas rata-rata 20-, 50-, dan 200-hari menunjukkan kekuatan berkelanjutan, meskipun indikator menunjukkan gambaran yang beragam. RSI berada di atas 60, menunjukkan tekanan pembelian, sementara Stoch RSI menandakan kemungkinan kondisi overbought.

Buzz yang diperbarui seputar adopsi NFT dan kemitraan Web2 telah menghidupkan kembali minat investor dan kepercayaan komunitas setelah perubahan kepemimpinan sebelumnya. Namun, analis memperingatkan bahwa kegagalan untuk mempertahankan support di sekitar $0,03298 dapat memicu pullback jangka pendek.

Bagi investor, setup PENGU saat ini menunjukkan optimisme hati-hati–momentum kuat, tetapi konfirmasi di atas level $0,036 diperlukan sebelum menyebutnya sebagai breakout sejati. Singkatnya: menjanjikan, tetapi tidak bebas risiko.

Whale XRP Menumpuk saat Ketakutan Ritel Memuncak – Apakah Rally $3,60 Berikutnya?

Harga XRP telah bertahan stabil di atas $3 sementara trader ritel semakin gelisah. Data dari Santiment menunjukkan bahwa ketakutan dan keraguan seputar XRP berada pada titik tertinggi dalam enam bulan–tren yang, di masa lalu, sering mendahului pemulihan. Sementara investor kecil panik, whale tampaknya melihat peluang. Pemegang besar telah menambahkan sekitar 120 juta XRP (senilai sekitar $340 juta) hanya dalam seminggu, menandakan kepercayaan pada potensi kenaikan.

Secara teknis, XRP melayang di dekat resistensi kunci di $3,15, dengan support berada di sekitar $2,90. Breakout di atas $3,15 dapat mendorong harga menuju $3,60, sementara jatuh di bawah $2,90 mungkin memicu pullback singkat. Bagi investor, campuran ketakutan ritel dan akumulasi whale saat ini menunjukkan bahwa XRP mungkin sedang mempersiapkan langkah besar berikutnya.

Whale BlockDAG Membuat Pergerakan saat Fase Presale Final Memanas

Dompet kripto besar bergerak lagi, dan kali ini, target mereka adalah BlockDAG. Pengamat pasar telah melihat aktivitas dompet bernilai jutaan dolar saat proyek memasuki fase presale finalnya. Mereka adalah pembeli awal yang sama yang membeli banyak pada harga $0,0012, dan sekarang mereka menggandakan sebelum harga listing melompat ke $0,05. Ini adalah tanda jelas bahwa pemain besar mengharapkan kenaikan serius setelah Genesis Day tiba.

Dengan lebih dari $420 juta terkumpul dan lebih dari 27 miliar koin BDAG terjual, jendela untuk masuk segera tertutup. Whale dikenal karena merasakan momentum sebelum kerumunan, dan kembalinya mereka menandakan kepercayaan yang berkembang bahwa BlockDAG dapat memberikan salah satu peluncuran paling menguntungkan dalam dekade ini. Buzz seputar jaringan berbasis DAG yang dapat diskalakan dan kompatibilitas EVM hanya menambah bahan bakar kegembiraan, menarik pengembang, penambang, dan investor.

Setiap batch terjual lebih cepat dari sebelumnya, dan fase final terasa seperti hitung mundur. Ketika BDAG terdaftar pada $0,05, pembeli awal $0,0012 bisa melihat keuntungan besar. Bagi investor sehari-hari, kesimpulannya sederhana: ini mungkin saat terakhir untuk masuk sebelum whale membuat pergerakan mereka dan pasar mengejar.

Kesimpulan:

Sementara sinyal grafik Pudgy Penguins menunjukkan kekuatan jangka pendek dan perilaku whale XRP menunjukkan akumulasi, BlockDAG berdiri dalam kategorinya sendiri. Ini bukan bereaksi terhadap suasana pasar; ini menciptakan momentum melalui skala dan eksekusi. Dengan lebih dari $420 juta terkumpul, lebih dari 3 juta penambang mobile X1 yang bergabung, dan kemitraan Formula One global yang membawa visibilitas mainstream, BDAG tidak menunggu validasi; ini membangunnya.

Kontrasnya jelas: PENGU bergantung pada antusiasme NFT yang diperbarui, XRP bergantung pada keyakinan whale, tetapi pertumbuhan BlockDAG terukur dan semakin cepat. Harga presale-nya $0,0012 terhadap listing yang dikonfirmasi $0,05 menyiapkan salah satu peluang asimetris terbesar tahun 2025. Bagi investor yang mencari kripto terbaik saat ini, BDAG bukan hanya presale lain – ini adalah proyek yang mendefinisikan seperti apa adopsi tahap awal sebelum pasar mengejar.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

The post Pudgy Penguins Soar 8%, XRP Whales Accumulate $340M, BlockDAG Rockets Past $420M and Proved Real Progress appeared first on Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

PANews melaporkan pada 9 November, mengutip Coindesk, bahwa Penjaga Sipil Spanyol menangkap seorang pria yang diduga memimpin skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta. Dia dituduh mengoperasikan penipuan investasi internasional bernama "Madeira Invest Club." Skema Ponzi ini menarik lebih dari 3.000 korban dengan menawarkan pengembalian yang dijamin terkait dengan seni digital, kendaraan mewah, wiski, real estate, dan cryptocurrency. Penyelidikan, yang melibatkan Europol dan badan penegak hukum internasional, mengungkap jaringan kompleks perusahaan cangkang dan rekening bank yang mencakup setidaknya 10 negara.
Matrix AI Network
MAN$0.00448-11.28%
Solana Retardz
SCAM$0.0000194-16.37%
Pixel Canvas
CLUB$0.00351--%
Bagikan
PANews2025/11/09 21:26
Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00208+2.97%
Bitcoin
BTC$103,273.8+1.23%
Major
MAJOR$0.1+2.45%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,071.65
$103,071.65$103,071.65

+1.33%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,510.64
$3,510.64$3,510.64

+3.96%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.40
$160.40$160.40

+2.38%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2949
$2.2949$2.2949

+1.70%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$628.67
$628.67$628.67

+23.00%