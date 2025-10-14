Pudgy Penguins Naik 8%, Paus XRP Mengakumulasi $340M, BlockDAG Melesat Melampaui $420M dan Membuktikan Kemajuan Nyata

Pasar kripto hidup kembali, dengan tiga cerita momentum yang sangat berbeda membentuk headline Oktober. Pudgy Penguins (PENGU) baru saja mencatat lonjakan harga 8% menjadi $0,03348, diperdagangkan di atas rata-rata 20-, 50-, dan 200-hari – sebuah setup teknis yang memberikan optimisme hati-hati bagi para trader. Sementara itu, XRP melihat whale mengakumulasi token senilai lebih dari $340 juta sementara sentimen ritel goyah, menunjukkan kemungkinan breakout $3,60 jika resistensi di $3,15 berubah. Tetapi pergerakan terbesar mungkin berada di luar bursa.

BlockDAG telah memasuki tahap akhir presale-nya, melampaui $420 juta yang terkumpul dan lebih dari 27 miliar koin terjual. Dengan kemitraan Formula 1® dan ekosistem yang sudah siap untuk diluncurkan, BlockDAG menunjukkan adopsi dan visibilitas jauh melampaui harga batch saat ini yaitu $0,0012. Di pasar yang menyeimbangkan ketakutan dan FOMO, BlockDAG muncul sebagai kripto terbaik saat ini.

Lonjakan 8% Pudgy Penguins Menunjukkan Momentum

Pudgy Penguins (PENGU) telah naik hampir 8% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan pada $0,03348, di atas rata-rata pergerakan jangka pendek dan jangka panjang yang utama. Posisi token di atas rata-rata 20-, 50-, dan 200-hari menunjukkan kekuatan berkelanjutan, meskipun indikator menunjukkan gambaran yang beragam. RSI berada di atas 60, menunjukkan tekanan pembelian, sementara Stoch RSI menandakan kemungkinan kondisi overbought.

Buzz yang diperbarui seputar adopsi NFT dan kemitraan Web2 telah menghidupkan kembali minat investor dan kepercayaan komunitas setelah perubahan kepemimpinan sebelumnya. Namun, analis memperingatkan bahwa kegagalan untuk mempertahankan support di sekitar $0,03298 dapat memicu pullback jangka pendek.

Bagi investor, setup PENGU saat ini menunjukkan optimisme hati-hati–momentum kuat, tetapi konfirmasi di atas level $0,036 diperlukan sebelum menyebutnya sebagai breakout sejati. Singkatnya: menjanjikan, tetapi tidak bebas risiko.

Whale XRP Menumpuk saat Ketakutan Ritel Memuncak – Apakah Rally $3,60 Berikutnya?

Harga XRP telah bertahan stabil di atas $3 sementara trader ritel semakin gelisah. Data dari Santiment menunjukkan bahwa ketakutan dan keraguan seputar XRP berada pada titik tertinggi dalam enam bulan–tren yang, di masa lalu, sering mendahului pemulihan. Sementara investor kecil panik, whale tampaknya melihat peluang. Pemegang besar telah menambahkan sekitar 120 juta XRP (senilai sekitar $340 juta) hanya dalam seminggu, menandakan kepercayaan pada potensi kenaikan.

Secara teknis, XRP melayang di dekat resistensi kunci di $3,15, dengan support berada di sekitar $2,90. Breakout di atas $3,15 dapat mendorong harga menuju $3,60, sementara jatuh di bawah $2,90 mungkin memicu pullback singkat. Bagi investor, campuran ketakutan ritel dan akumulasi whale saat ini menunjukkan bahwa XRP mungkin sedang mempersiapkan langkah besar berikutnya.

Whale BlockDAG Membuat Pergerakan saat Fase Presale Final Memanas

Dompet kripto besar bergerak lagi, dan kali ini, target mereka adalah BlockDAG. Pengamat pasar telah melihat aktivitas dompet bernilai jutaan dolar saat proyek memasuki fase presale finalnya. Mereka adalah pembeli awal yang sama yang membeli banyak pada harga $0,0012, dan sekarang mereka menggandakan sebelum harga listing melompat ke $0,05. Ini adalah tanda jelas bahwa pemain besar mengharapkan kenaikan serius setelah Genesis Day tiba.

Dengan lebih dari $420 juta terkumpul dan lebih dari 27 miliar koin BDAG terjual, jendela untuk masuk segera tertutup. Whale dikenal karena merasakan momentum sebelum kerumunan, dan kembalinya mereka menandakan kepercayaan yang berkembang bahwa BlockDAG dapat memberikan salah satu peluncuran paling menguntungkan dalam dekade ini. Buzz seputar jaringan berbasis DAG yang dapat diskalakan dan kompatibilitas EVM hanya menambah bahan bakar kegembiraan, menarik pengembang, penambang, dan investor.

Setiap batch terjual lebih cepat dari sebelumnya, dan fase final terasa seperti hitung mundur. Ketika BDAG terdaftar pada $0,05, pembeli awal $0,0012 bisa melihat keuntungan besar. Bagi investor sehari-hari, kesimpulannya sederhana: ini mungkin saat terakhir untuk masuk sebelum whale membuat pergerakan mereka dan pasar mengejar.

Kesimpulan:

Sementara sinyal grafik Pudgy Penguins menunjukkan kekuatan jangka pendek dan perilaku whale XRP menunjukkan akumulasi, BlockDAG berdiri dalam kategorinya sendiri. Ini bukan bereaksi terhadap suasana pasar; ini menciptakan momentum melalui skala dan eksekusi. Dengan lebih dari $420 juta terkumpul, lebih dari 3 juta penambang mobile X1 yang bergabung, dan kemitraan Formula One global yang membawa visibilitas mainstream, BDAG tidak menunggu validasi; ini membangunnya.

Kontrasnya jelas: PENGU bergantung pada antusiasme NFT yang diperbarui, XRP bergantung pada keyakinan whale, tetapi pertumbuhan BlockDAG terukur dan semakin cepat. Harga presale-nya $0,0012 terhadap listing yang dikonfirmasi $0,05 menyiapkan salah satu peluang asimetris terbesar tahun 2025. Bagi investor yang mencari kripto terbaik saat ini, BDAG bukan hanya presale lain – ini adalah proyek yang mendefinisikan seperti apa adopsi tahap awal sebelum pasar mengejar.

