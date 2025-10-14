BursaDEX+
Ripple dan Immunefi berkolaborasi untuk mengamankan Protokol Peminjaman XRPL. Kemitraan ini meluncurkan Attackathon dengan hadiah sebesar $200.000. Dalam langkah besar, Ripple dan Immunefi secara resmi telah bergabung untuk inisiatif baru. Mereka meluncurkan "Attackathon" untuk sangat meningkatkan keamanan. Pekerjaan ini berfokus pada Protokol Peminjaman XRPL asli yang akan datang.

Berita Ripple: Ripple Bermitra dengan Immunefi untuk Memperkuat Protokol Peminjaman XRPL

Oleh: LiveBitcoinNews
2025/10/14 11:30
Ripple dan Immunefi berkolaborasi untuk mengamankan Protokol Peminjaman XRPL. Kemitraan ini meluncurkan Attackathon dengan hadiah sebesar $200.000.

Dalam langkah besar, Ripple dan Immunefi secara resmi telah bergabung untuk inisiatif baru. Mereka meluncurkan "Attackathon" untuk meningkatkan keamanan secara signifikan. Pekerjaan ini berfokus pada Protokol Peminjaman XRPL asli yang akan datang. Selain itu, kolaborasi ini diumumkan oleh kedua tim pada hari Senin. Tujuannya adalah untuk memastikan protokol siap menghadapi masa depan sebelum debut publiknya 100%.

Peneliti Global Diundang untuk Menguji Protokol Keamanan XRPL

Sebagai bagian dari Attackathon, peneliti keamanan global diundang. Protokol Peminjaman XRPL yang diusulkan akan diuji secara aktif. Pengujian ini mencari kerentanan dalam seluruh sistem. Secara khusus, para peserta akan terlebih dahulu dilatih tentang teknologi tersebut. Mereka kemudian akan bersaing untuk kumpulan hadiah substansial sebesar $200.000.

Fase pelatihan kompetisi dimulai segera pada 13 Oktober. Selanjutnya, program bug bounty utama akan dilaksanakan selama lebih dari sebulan. Direncanakan dari 27 Oktober hingga 29 November. Kedua platform sepenuhnya berbasis pada infrastruktur Web3 terdesentralisasi. Metode aman ini memastikan metode pembayaran yang terpercaya untuk semua pengguna.

Peta jalan keuangan terdesentralisasi (DeFi) institusional XRPL semakin dekat. Pencapaian terbaru yang paling terkenal adalah perilisan Protokol Peminjaman asli ini. Oleh karena itu, diantisipasi bahwa protokol ini akan segera menuju ke pemungutan suara validator. Pemungutan suara penting ini akan terjadi setelah akhir tahun ini.

Protokol ini dirancang untuk mengotomatisasi seluruh siklus hidup pinjaman secara efisien. Ini untuk pengembang dan lembaga keuangan yang ada. Selain itu, ini membangun peminjaman terkumpul dan kredit tertutup pada platform asli. Ini adalah fungsionalitas penting yang akan berjalan langsung di XRP Ledger.

Sistem ini dimaksudkan untuk menghubungkan peminjam dengan kumpulan likuiditas di seluruh dunia. Pada saat yang sama, ini memungkinkan pemberi pinjaman resmi dan menghasilkan imbal hasil secara efektif. Imbal hasil ini berasal dari aset yang sebelumnya tidak aktif atau statis. Pada dasarnya, sistem ini dimaksudkan untuk membuat pasar kredit lebih transparan. Mereka juga akan lebih efisien, dapat diskalakan dan dapat diakses pada XRPL secara keseluruhan.

Ripple Meningkatkan Keamanan DeFi XRPL melalui Kolaborasi Peneliti Global

Jasmine Cooper, kepala produk di RippleX, berkomentar tentang kolaborasi tersebut. Setelah itu, dia mengatakan XRPL dirancang untuk melayani aplikasi yang aman. Ini sangat penting ketika peminjaman diperkenalkan ke jaringan. Dengan demikian, inisiatif ini membuat protokol tangguh sebelum diluncurkan.

Pengujian ekstensif ini memungkinkan pengembang dan institusi untuk membangun dengan percaya diri. Selain itu, kemitraan dengan Immunefi adalah kemitraan strategis. Ini memungkinkan Ripple untuk bekerja dengan peneliti keamanan terbaik di dunia. Ini membantu dalam memperkuat lapisan baru infrastruktur XRPL DeFi secara besar-besaran.

Kolaborasi dengan Immunefi dilakukan dengan komunitas besar mereka. Ini adalah komunitas yang berkembang dengan lebih dari 60.000 peneliti keamanan di seluruh dunia. Immunefi telah mengamankan total dana pengguna sebesar $180 miliar. Bahkan, perusahaan telah mencegah kerugian lebih dari $25 miliar dari peretasan. Ini adalah rekam jejak terbukti dari lebih dari 650 protokol berbeda.

Fase pelatihan Attackathon dimulai pada 13 Oktober. Ini berfokus pada mendidik peserta dengan baik tentang arsitektur protokol. Pengujian kerentanan aktif akan berlangsung selama bulan berikutnya. Peneliti dapat menghasilkan uang dari kumpulan hadiah $200.000 selama fase ini. Partisipasi Immunefi memastikan bahwa standar keamanan tinggi.

Model bug bounty ini berfungsi untuk mengurangi risiko secara proaktif dan baik. Ini juga berfokus pada transparansi penuh sebelum penerapan mainnet. Akibatnya, metode Immunefi mengubah keamanan blockchain menjadi upaya bersama yang dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Protokol Peminjaman XRPL akan menjadi penerima manfaat langsung dari tingkat pengawasan yang tinggi ini.

