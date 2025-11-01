Robert Kiyosaki Memperingatkan tentang "Kejatuhan Besar," Mendesak Beralih ke Emas, Perak, Bitcoin & Ethereum

Robert Kiyosaki memperingatkan investor tentang kejatuhan besar, menyarankan emas, perak, Bitcoin, dan Ethereum.

Dia mengklaim aset keras melindungi kekayaan dari inflasi dan penurunan mata uang fiat yang berkelanjutan.

Kritikus mengatakan peringatannya kurang bukti, sementara pendukung menyoroti utang yang meningkat dan ketidakstabilan keuangan global.

Robert Kiyosaki, penulis 'Rich Dad Poor Dad,' membuat pernyataan mengkhawatirkan tentang pasar keuangan di seluruh dunia. Dia memposting pembaruan tentang 'kejatuhan besar' yang sedang dimulai dan bagaimana jutaan investor mungkin kehilangan kekayaan mereka jika mereka terus berinvestasi dalam aset keuangan.

Rencana Kiyosaki untuk persiapan menghadapi inflasi melibatkan peralihan ke aset keras seperti emas, perak, cryptocurrency Bitcoin, dan cryptocurrency Ethereum, yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap inflasi dan mata uang yang menurun nilainya.

Dalam pesannya, dia menulis: "KEJATUHAN BESAR DIMULAI: Jutaan akan hancur. Lindungi diri Anda. Investor perak, emas, Bitcoin, dan Ethereum akan melindungi Anda. Hati-hati."

Prediksi yang dibuat oleh Kiyosaki tidak memiliki timeline dan bukti, dan tidak ada laporan yang mengkonfirmasi tentang kedekatan kejatuhan keuangan keempat. Namun, postingan tersebut cukup berdampak pada komunitas cryptocurrency, dan menyebabkan berbagai diskusi dan perdebatan.

Kiyosaki Memperingatkan Lagi: Keruntuhan Mata Uang Fiat

Kiyosaki bukanlah orang pertama yang mengeluarkan peringatan mengerikan tentang ekonomi; beberapa pengguna memposting tangkapan layar lama dan kompilasi video prediksi Kiyosaki dari lebih dari satu dekade yang lalu, memperingatkan tentang keruntuhan pasar saham, gelembung real estate, dan kegagalan mata uang fiat.

Para pendukungnya mengklaim tingkat utang dan inflasi yang dialami saat ini sedemikian rupa sehingga kata-katanya lebih valid daripada waktu lain di masa lalu. Para penentangnya mengklaim dia sering menyebarkan histeria atas situasi yang gagal dia berikan bukti konkret.

Sudut pandang Robert Kiyosaki selalu tentang implikasi berbahaya yang terkait dengan uang kertas, lingkungan keuangan yang ditandai dengan pinjaman oleh pemerintah, dan pencetakan uang yang tak ada habisnya, dibandingkan dengan keamanan yang terkait dengan aset keras.

Peringatan Robert Kiyosaki Mendorong Bitcoin Sebagai Safe-Haven

Bitcoin tetap di atas level $108.000; namun, ketidakpastian masih berlanjut mengenai meningkatnya ketegangan global dan fakta bahwa Federal Reserve AS mempertahankan pendekatan kebijakan yang ada. Beberapa investor perlahan mulai memindahkan uang mereka ke emas, perak, dan cryptocurrency teratas, mencerminkan peringatan baru dari Robert Kiyosaki.

Apakah ramalan itu terjadi atau tidak, setidaknya proklamasi berani nya telah memasukkan isu keamanan pasar, inflasi, dan masa depan uang kembali ke dalam percakapan publik.

