Penjualan Token Snorter Berakhir dalam 48 Jam - Peluncuran Kripto Terbesar Tahun 2025?

Setelah penurunan pasar singkat, pasar cryptocurrency telah kembali pulih dengan valuasi $3,8 triliun, naik 1% dalam 24 jam terakhir. Bitcoin kembali di atas $111.000, dan Ethereum perlahan mendekati level kunci $4.000.

Yang perlu dicatat, Solana memimpin sepuluh besar cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar dengan kenaikan harian solid sebesar 3%. Kekuatan yang diperbaharui dalam ekosistem Solana ini menarik perhatian pada proyek-proyek baru yang menjanjikan yang dibangun di jaringan tersebut.

Di tengah kebangkitan ekosistem ini, sebuah proyek baru siap debut yang menurut para ahli bisa menjadi salah satu peluncuran terbesar tahun ini: Snorter Token (SNORT).

Snorter Token sedang mengembangkan bot trading meme coin asli Solana yang kuat yang dirancang untuk memanfaatkan volatilitas kecepatan tinggi jaringan.

Tim sedang menyelesaikan presale-nya, dengan hanya 48 jam tersisa dan sekitar $5,5 juta telah terkumpul, menjadikan Snorter Token salah satu meme coin Solana terbaik untuk dibeli saat ini.

Bot Snorter Bisa Jadi Alat Trading Tercepat di Solana – Inilah Alasannya

Pasar meme coin Solana telah melonjak dengan pemulihan kripto yang lebih luas, naik 6% dalam 24 jam terakhir mencapai $7,86 miliar. Menunggangi gelombang ini, proyek baru bernama Snorter Token (SNORT) hadir untuk mengubah trading meme coin dengan pendekatan inovatif.

Snorter Token memperkuat bot Snorter, seekor Aardvark terlatih dengan presisi yang dibangun untuk memburu token-token terpanas di Solana.

Dirancang untuk menyelesaikan frustrasi umum dalam trading meme coin, Snorter memberikan solusi cepat, terjangkau, dan ramah pengguna untuk biaya tinggi, eksekusi lambat, dan antarmuka yang rumit.

Alih-alih membayar tarif tinggi, trader yang memiliki saldo minimum token $SNORT menikmati biaya yang dikurangi menjadi hanya 0,85% per transaksi, dibandingkan dengan 1% yang dikenakan oleh bot-bot terkemuka seperti BONKbot, Banana Gun, dan Trojan.

Ini menjadikan bot Snorter opsi yang paling hemat biaya saat peluncuran. Bot ini juga menyelesaikan masalah pengaturan trading yang rumit dengan beroperasi langsung dalam chat Telegram. Pengguna tidak lagi memerlukan beberapa dompet atau ekstensi browser, karena semuanya terjadi dalam satu antarmuka yang intuitif.