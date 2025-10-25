BursaDEX+
Setelah penurunan pasar singkat, pasar cryptocurrency telah kembali pulih ke valuasi $3,8 triliun, naik 1% dalam 24 jam terakhir. Bitcoin kembali di atas $111.000, dan Ethereum perlahan mendekati level kunci $4.000. Yang patut dicatat, Solana memimpin sepuluh besar cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar dengan kenaikan harian solid sebesar 3%.

Penjualan Token Snorter Berakhir dalam 48 Jam - Peluncuran Kripto Terbesar Tahun 2025?

Oleh: The Cryptonomist
2025/10/25 22:30
Presale Token Snorter Berakhir dalam 48 Jam - Peluncuran Kripto Terbesar Tahun 2025?

Setelah penurunan pasar singkat, pasar cryptocurrency telah kembali pulih dengan valuasi $3,8 triliun, naik 1% dalam 24 jam terakhir. Bitcoin kembali di atas $111.000, dan Ethereum perlahan mendekati level kunci $4.000.

Yang perlu dicatat, Solana memimpin sepuluh besar cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar dengan kenaikan harian solid sebesar 3%. Kekuatan yang diperbaharui dalam ekosistem Solana ini menarik perhatian pada proyek-proyek baru yang menjanjikan yang dibangun di jaringan tersebut.

Di tengah kebangkitan ekosistem ini, sebuah proyek baru siap debut yang menurut para ahli bisa menjadi salah satu peluncuran terbesar tahun ini: Snorter Token (SNORT).

Snorter Token sedang mengembangkan bot trading meme coin asli Solana yang kuat yang dirancang untuk memanfaatkan volatilitas kecepatan tinggi jaringan.

Tim sedang menyelesaikan presale-nya, dengan hanya 48 jam tersisa dan sekitar $5,5 juta telah terkumpul, menjadikan Snorter Token salah satu meme coin Solana terbaik untuk dibeli saat ini.

Sumber – Saluran YouTube Cryptonews

Bot Snorter Bisa Jadi Alat Trading Tercepat di Solana – Inilah Alasannya

Pasar meme coin Solana telah melonjak dengan pemulihan kripto yang lebih luas, naik 6% dalam 24 jam terakhir mencapai $7,86 miliar. Menunggangi gelombang ini, proyek baru bernama Snorter Token (SNORT) hadir untuk mengubah trading meme coin dengan pendekatan inovatif.

Snorter Token memperkuat bot Snorter, seekor Aardvark terlatih dengan presisi yang dibangun untuk memburu token-token terpanas di Solana.

Dirancang untuk menyelesaikan frustrasi umum dalam trading meme coin, Snorter memberikan solusi cepat, terjangkau, dan ramah pengguna untuk biaya tinggi, eksekusi lambat, dan antarmuka yang rumit.

Alih-alih membayar tarif tinggi, trader yang memiliki saldo minimum token $SNORT menikmati biaya yang dikurangi menjadi hanya 0,85% per transaksi, dibandingkan dengan 1% yang dikenakan oleh bot-bot terkemuka seperti BONKbot, Banana Gun, dan Trojan.

Ini menjadikan bot Snorter opsi yang paling hemat biaya saat peluncuran. Bot ini juga menyelesaikan masalah pengaturan trading yang rumit dengan beroperasi langsung dalam chat Telegram. Pengguna tidak lagi memerlukan beberapa dompet atau ekstensi browser, karena semuanya terjadi dalam satu antarmuka yang intuitif.

Di luar kenyamanan, bot Snorter memberikan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Mesin routing Solana-nya memungkinkan eksekusi sub-detik, latensi minimal, dan perlindungan front-running bawaan, mengungguli bahkan platform kelas atas seperti Raydium, Jupiter, dan Pump Fun.

Dalam pasar di mana milidetik membuat perbedaan, keunggulan ini memberikan trader keuntungan serius. Keamanan adalah kekuatan inti lainnya. Bot Snorter mendeteksi potensi honeypot dan rug pull sebelum terjadi, menjaga dana pengguna tetap aman.

Ini sangat berharga bagi trader baru yang masih belajar. Bagi mereka yang tidak yakin tentang strategi trading mereka, fitur Copy Trading Snorter memungkinkan mereka mengikuti trader sukses sampai mereka mendapatkan kepercayaan diri.

Diluncurkan di Solana, blockchain tercepat kedua di dunia berdasarkan transaksi per detik, bot Snorter berencana untuk memperluas ke Ethereum, BNB Chain, dan jaringan EVM lainnya segera.

Presale Snorter Token Segera Berakhir – Kesempatan Terakhir untuk Bergabung dengan Bot Trading Solana Berikutnya

Presale Snorter Token telah mengumpulkan sekitar $5,5 juta, menunjukkan bahwa investor mempercayai proyek ini. Dengan hanya 48 jam tersisa dan token dihargai $0,1083, ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli sebelum peluncuran.

Investor dapat membeli $SNORT langsung dari situs web presale resmi menggunakan ETH, USDT, USDC, BNB, atau bahkan kartu bank. Ini juga tersedia melalui aplikasi Best Wallet di iOS dan Android.

Bot trading canggih Snorter Token dan presale yang sukses telah menarik perhatian trader ritel dan analis populer seperti Crypto Gains.

YouTuber tersebut, yang memiliki sekitar 150.000 pelanggan, menyebut $SNORT sebagai salah satu presale baru terbaik tahun ini karena merupakan meme coin yang sedang tren yang menawarkan nilai nyata kepada pemegang.

Analis Austin Hilton juga mendukung $SNORT untuk sistem staking uniknya yang memungkinkan pemegang mendapatkan penghasilan pasif bahkan ketika harga tetap stabil.

Dengan melakukan staking $SNORT, pengguna dapat memperoleh hingga 101% APY. Sejauh ini, hampir 25 juta token sudah terkunci dalam pool staking, menunjukkan minat yang kuat dari komunitas.

Sistem ini juga membantu menstabilkan proyek dengan menurunkan suplai yang beredar dan memberi penghargaan kepada pendukung jangka panjang.

https://twitter.com/SnorterToken/status/1981732824945168452

Menjelang peluncuran, para pengembang membakar 250 juta token, yang merupakan setengah dari total suplai. Pembakaran besar ini bisa memberikan $SNORT dorongan yang dibutuhkan untuk reli pasca-peluncuran yang kuat.

Dengan pasar kripto yang kembali memanas, Snorter Token menonjol sebagai salah satu meme coin Solana terbaik, menawarkan kasus penggunaan nyata dan potensi pertumbuhan yang kuat bagi investor sebelum tanggal klaim.

Kunjungi Snorter Token

Artikel ini telah disediakan oleh salah satu mitra komersial kami dan tidak mencerminkan pendapat Cryptonomist. Harap diketahui bahwa mitra komersial kami mungkin menggunakan program afiliasi untuk menghasilkan pendapatan melalui tautan dalam artikel ini.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

