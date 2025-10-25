BursaDEX+
Presale Token Snorter Senilai $5,5M Berakhir dalam 48 Jam saat Pengembang Membakar 50% dari Token

Oleh: Brave Newcoin
2025/10/25 17:33
TokenFi
TOKEN$0.007192+2.52%

POIN UTAMA:
➡ Penjualan awal Snorter Token ($SNORT) senilai $5,5 juta akan berakhir dalam 48 jam setelah mengalami partisipasi investor yang masif.
➡ Tim Snorter baru saja mengumumkan acara pembakaran token besar, yang menghapus 50% dari kumpulan pasokan tetap, atau 250 juta $SNORT.
➡ Snorter Bot hadir dengan waktu reaksi yang diukur dalam milidetik, biaya terendah dari bot trading mana pun saat peluncuran (0,85%), dan detektor penipuan terintegrasi.
➡ Prediksi harga menempatkan $SNORT pada $1,07 pada akhir 2025 dan $4 pada 2030, dengan ROI masing-masing 887% dan 3.593%.

Dalam persiapan peluncuran, para pengembang mengumumkan acara pembakaran token besar-besaran, yang menghilangkan 50% dari total pasokan atau 250 juta token. Ini mungkin cukup untuk menciptakan momentum yang dibutuhkan $SNORT untuk melonjak setelah peluncuran.

Proyek ini mengalami kenaikan meteorik sejak peluncuran penjualan awalnya, menempatkannya dalam daftar penjualan awal paling sukses tahun 2025, tetapi apa sebenarnya Snorter Token?

Mengapa Snorter Token Mewakili Masa Depan Coin Sniping

Snorter Token ($SNORT) menyuplai ekosistem Snorter, yang menampung Snorter Bot – Aardvark terlatih senapan penembak jitu dengan serangkaian keterampilan unik yang membuatnya menjadi mimpi buruk bagi token-token panas.

Bot ini adalah jawaban Snorter untuk masalah paling umum yang terkait dengan perburuan koin:

  • Biaya eksekusi yang tinggi
  • UI dengan waktu eksekusi yang tidak optimal, menyebabkan peluang terlewatkan
  • Bot sniping yang mahal dan kompleks yang menolak pedagang pemula
  • Risiko terjebak penipuan seperti honeypot dan rug pull
Snorter Aardvark yang rakus dan mahir menghilangkan masalah-masalah ini sekaligus, berkat fitur-fiturnya yang ramah pengguna dan fokus pada keamanan, efisiensi, dan eksekusi yang hemat biaya.

Untuk permulaan, Snorter Bot memiliki biaya terendah dari bot trading mana pun saat peluncuran, hanya 0,85%. Ini saja sudah cukup untuk menarik banyak pedagang pemula bermodal kecil.

Kemudian kita memiliki fakta bahwa Snorter Bot beroperasi hanya dari chat Telegram-nya. Itu adalah rumah dan sarang snipingnya, yang berarti Anda tidak perlu lagi juggling beberapa dompet, ekstensi browser, dan plug-in; semuanya tersedia dalam satu jendela chat.

Selain itu, Snorter Bot cepat dan akurat, yang diharapkan mengingat mesin routing Solana terintegrasi yang memberikan eksekusi sub-detik dengan latensi minimal dan perlindungan front-running.

Singkatnya, Aardvark ini cepat, lebih cepat dari UI pro seperti Raydium, Jupiter, dan Pump Fun; berita bagus ketika beroperasi dalam ekosistem di mana milidetik sangat penting.

Plus, Snorter Bot akan diluncurkan di Solana pada hari pertama, diikuti oleh rilis berikutnya di Ethereum, BNB, dan jaringan EVM lainnya.

Dan jika kita tahu sesuatu tentang Solana, kita tahu bahwa itu adalah ekosistem kripto tercepat berdasarkan transaksi per detik (TPS), menempati peringkat kedua dalam hal TPS, tepat setelah ICP. Ekosistem latensi rendah, ultra-cepat akan melayani Aardvark ini dengan baik.

Akhirnya, Snorter Bot sangat jago mendeteksi proyek mencurigakan seperti honeypot dan rug pull, menjaga dana Anda tetap aman dan melindungi dari berbagai penipuan. Berita bagus untuk pedagang pemula yang tidak terlalu mahir membedakan proyek yang sah.

Jika Anda tidak yakin strategi sniping mana yang terbaik, Anda dapat mengandalkan fitur Copy Trading Snorter, yang memungkinkan Anda menyalin strategi sukses pedagang lain sampai Anda dapat merancang strategi Anda sendiri.

Singkatnya, Snorter Bot sangat cepat dan akurat berkat mesin berbasis Solana-nya, memiliki biaya eksekusi termurah dari bot trading mana pun saat peluncuran, dapat mengendus penipuan segera, dan mudah serta intuitif digunakan karena hanya beroperasi dalam chat Telegram.

Detail Teknis

Snorter Token memulai penjualan awal dengan total pasokan tetap 500 juta token, tetapi setengahnya kini hilang setelah tim membakar 250 juta di antaranya dan tidak ada pencetakan lebih banyak lagi.

Kumpulan staking sekarang menyimpan 24,8 juta token, dengan hadiah didistribusikan selama 12 bulan.

Proyek ini memiliki dua audit yang telah selesai: Coinsult dan SolidProof, keduanya menganggap Snorter Token aman bagi investor.

Coinsult tidak menemukan masalah, sementara SolidProof memberinya skor 76,86 dari 100, dengan satu-satunya masalah bersifat informasional: kebutuhan untuk menghapus kode mati yang terkait dengan fungsi yang tidak digunakan.

Roadmap menampilkan proses pengembangan empat Tahap yang menempatkan situasi Snorter saat ini mendekati akhir Tahap dua. Tahap tiga dan empat mencakup target seperti mengembangkan fitur Telegram, membangun kemitraan DeFi, dan memperluas ekosistem ke tonggak baru.

48 Jam Tersisa – Haruskah Anda Berinvestasi?

Penjualan awal Snorter Token ($SNORT) adalah $5.550.372 pada saat penulisan dengan 48 jam tersisa hingga selesai dan harga token $0,1083.

Tetapi bagaimana kinerja $SNORT saat peluncuran dan, yang lebih penting, jangka panjang?

Prediksi harga realistis untuk $SNORT menempatkan token pada $1,07 pada akhir 2025 dan $4 atau lebih tinggi pada 2030. Berdasarkan harga hari ini, kita melihat ROI 887% pada akhir Q4 ini atau 3.593% untuk investasi 5 tahun.

Prediksi ini didasarkan pada fungsionalitas dan utilitas proyek yang diproyeksikan dan potensi meme-nya, yang dapat menggalang komunitas di belakangnya.

Mengenai apakah Anda harus membeli $SNORT, ini tergantung pada keengganan risiko dan strategi investasi Anda. Tetapi jika Anda memutuskan untuk membeli, Anda harus melakukannya segera, karena Anda hanya memiliki 48 jam tersisa.

Pastikan Anda membaca panduan kami tentang cara membeli $SNORT terlebih dahulu.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

