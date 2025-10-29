ETF spot Solana pertama di Amerika Serikat melihat arus masuk bersih sebesar $69,45 juta pada hari pertama pencatatan, membawa ukuran aset bersihnya menjadi $289 juta.

PANews melaporkan pada 29 Oktober bahwa Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), ETF spot Solana AS pertama, secara resmi terdaftar di Bursa Efek New York. Menurut data SoSoValue, hari pertama pencatatan melihat arus masuk bersih sebesar $69,45 juta dan volume perdagangan sebesar $57,91 juta. Langganan pra-IPO awal BSOL berjumlah $223 juta, dan setelah hari pertama perdagangan, total nilai aset bersihnya mencapai $289 juta. Rasio nilai aset bersih SOL (kapitalisasi pasar sebagai persentase dari total kapitalisasi pasar) mencapai 0,27%. Perlu dicatat, Grayscale Solana Trust ETF (GSOL) juga akan berubah dari trust menjadi ETF dan secara resmi terdaftar di NYSE pada 29 Oktober, menambahkan ETF spot Solana AS lainnya.
Bitwise Solana Staking ETF, yang diterbitkan oleh Bitwise Asset Management, secara otomatis disetujui untuk pencatatan pada 28 Oktober, selama penutupan pemerintah AS saat ini, berdasarkan standar pencatatan umum untuk trust komoditas dan sertifikasi 8-A bursa. Fitur-fiturnya meliputi: dukungan untuk penebusan tunai dan fisik, dengan pengiriman fisik hanya tersedia untuk AP; dukungan untuk Solana untuk memberikan pengembalian tambahan melalui staking, dengan 6% dari pengembalian staking diberikan kepada penerbit, kustodian, dan penyedia staking, dan 94% sisanya termasuk dalam aset ETF; biaya manajemen sebesar 0,20%; dan pembebasan biaya manajemen dan komisi staking dalam tiga bulan pertama pencatatan dan untuk ukuran dana dalam $1 miliar pertama.