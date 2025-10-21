BursaDEX+
Token Presale Baru Ini Bisa Jadi Crypto 100x Berikutnya Seperti Perjalanan Solana di 2020

Oleh: Coindoo
2025/10/21 00:10
Bitcoin (BTC) telah mendapatkan kembali kekuatannya, Ethereum (ETH) sedang memulihkan aliran, dan mereka yang mengabaikan peluang awal kini menyesali setiap kesempatan yang terlewatkan. Kebangkitan pasar sekali lagi memunculkan token yang mengubah nasib, dan BlockchainFX ($BFX) berdiri tepat di pusat kehebohan ini.

BlockchainFX ($BFX) mencuri perhatian dengan ekosistem yang berkembang pesat dan pencapaian presale-nya. Pemulihan pasar juga mendorong koin seperti Solana (SOL) ke dalam diskusi baru, tetapi daya tarik awal BlockchainFX menjadikannya crypto 100x terbaik untuk dibeli di Q4 2025. Mereka yang melewatkan lonjakan besar terakhir mungkin akhirnya mendapatkan kesempatan kedua untuk peluang yang mengubah hidup.

Berita Harga Solana (SOL): Dari Keraguan hingga Kisah Sukses Jutaan Dolar

Ketika Solana (SOL) pertama kali muncul, harganya sekitar $0,22, dan banyak yang mengabaikannya sebagai proyek eksperimental lainnya. Yang terjadi selanjutnya adalah kenaikan meteorik hingga $260, mengubah investasi kecil menjadi portofolio besar. Setiap terobosan besar dimulai dengan ketidakpercayaan, dan Solana membuktikan bahwa waktu yang tepat menciptakan jutawan.

Mereka yang hanya menonton dari pinggir lapangan belajar pelajaran berat — keraguan mengorbankan kekayaan. Dunia crypto selalu memberikan kesempatan baru, dan Oktober 2025 sedang membentuk momen seperti itu lagi. BlockchainFX ($BFX) kini membawa potensi percikan yang sama, jenis yang pernah dikenali oleh pembeli awal SOL sebelum lonjakan historisnya.

Berita Harga BlockchainFX ($BFX): Mengapa Ini Adalah Crypto 100x Terbaik untuk Dibeli Sekarang

BlockchainFX ($BFX) bukanlah token yang berat konsep lainnya; ini adalah super app trading langsung yang menggabungkan crypto, forex, saham, dan komoditas dalam satu ekosistem. Sepenuhnya mematuhi KYC, diaudit oleh CertiK, dan sudah memproses jutaan dalam volume perdagangan, ini adalah salah satu crypto tren yang paling dipercaya tahun 2025. Itulah mengapa para ahli menyebutnya sebagai crypto 100x terbaik untuk dibeli sekarang.

Token BFX memberi penghargaan langsung kepada pemegangnya — mendistribusikan hingga 70% dari biaya perdagangan sebagai hadiah USDT harian. Peserta mendapatkan antara 4% dan 7% per hari, sementara hasil tahunan mencapai hingga 90%. Dengan Kartu Visa BFX eksklusifnya (Emas, Hijau, dan Logam), pemegang dapat membelanjakan crypto secara global. Ini bukan lagi teori; BlockchainFX sudah membuktikan kekuatannya sebagai ekosistem yang didorong pendapatan yang menguntungkan pengguna nyata.

Pertumbuhan Presale BlockchainFX: Angka Nyata, Momentum Nyata

Presale BlockchainFX dimulai pada $0,01 dan kini telah mencapai $0,028, menuju dengan percaya diri ke target peluncuran $0,05. Lebih dari $9,6 juta telah terkumpul dari lebih dari 14.700 peserta. Dengan kenaikan harga mingguan setiap Senin, jendela kesempatan terus menyusut. Momentum saja memposisikannya di antara crypto 100x terbaik untuk dibeli kuartal ini.

Menggunakan kode bonus BLOCK30 memberikan 30% token $BFX ekstra secara instan. Investasi $5.000 hari ini pada $0,028 bisa menghasilkan sekitar $8.900 pada saat peluncuran, dan jika BlockchainFX ($BFX) mencapai $1 seperti yang diperkirakan, pembelian yang sama bisa tumbuh melebihi $178.000. Program referral aktif proyek ini menambahkan lapisan keuntungan lain, menawarkan 10% dari setiap pembelian referral dalam BFX. Posisi teratas di papan peringkat juga menerima bonus dan hadiah tambahan.

Founder's Club BlockchainFX dan Hadiah Komunitas

BlockchainFX ($BFX) menghargai loyalitas dengan manfaat nyata melalui Founder's Club-nya. Tier Pemula dimulai pada $1.000 dengan kartu Visa Emas dan akses NFT, Tier Lanjutan pada $2.500 memberikan 20% token ekstra plus $500 kredit trading, dan Tier Pro pada $5.000 membuka 30% token ekstra dengan kartu Visa Logam dan keuntungan staking premium.

Platform ini juga meluncurkan kampanye hadiah $500.000, mendistribusikan token BFX di antara beberapa pemenang. Tempat pertama mendapatkan $250.000 dalam BFX, kedua mendapatkan $100.000, dan hadiah lainnya mengikuti hingga $1.000. Acara ini menyoroti fokus komunitas besar BlockchainFX, memberi penghargaan kepada peserta aktif sambil mempromosikan presale BlockchainFX yang sedang berlangsung dan hadiah staking harian.

Prospek Masa Depan BlockchainFX: Potensi Jangka Panjang dan Perkiraan Harga

Perkiraan menunjukkan BlockchainFX ($BFX) akan terdaftar di lima pertukaran terpusat setelah peluncuran. Proyeksi pendapatan mengharapkan pertumbuhan dari $30 juta pada 2025 menjadi $1,8 miliar pada 2030, sementara basis penggunanya dapat berkembang dari 220.000 menjadi 25 juta. Analis memperkirakan harga token akan mencapai antara $0,10 dan $0,25 segera setelah peluncuran, dengan proyeksi jangka panjang mendekati $1.

Proyek ini adalah ekosistem lengkap yang menggabungkan utilitas DeFi dengan kegunaan mainstream. Setiap pembelian berkontribusi pada kumpulan hadiah, dan 70% dari biaya platform kembali ke pemegang token setiap hari. Dengan integrasi pengeluaran globalnya dan model perdagangan multi-aset, BlockchainFX ($BFX) tidak hanya menjanjikan nilai — tetapi memberikannya sekarang juga.

Kesimpulan: Apakah BlockchainFX ($BFX) Benar-benar Crypto 100x Terbaik untuk Dibeli pada 2025?

BlockchainFX ($BFX) membuktikan bahwa fundamental yang kuat dan pendapatan nyata masih bisa ada di crypto. Pencapaian awalnya, dikombinasikan dengan pertumbuhan transparan, menjadikannya salah satu crypto tren teratas di Q4 2025. Dengan harga presale BlockchainFX di $0,028 dan kenaikan berikutnya akan segera terjadi, setiap hari penundaan berarti biaya masuk yang lebih tinggi.

Bagi mereka yang mencari crypto 100x terbaik untuk dibeli, BlockchainFX ($BFX) lebih dari sekadar koin lain; ini adalah kesempatan kedua untuk pertumbuhan yang mengubah hidup. Gunakan kode bonus BLOCK30 untuk mengklaim 30% lebih banyak token dan hadiah referral sebelum kenaikan harga berikutnya. Sementara Solana (SOL) pernah membuat berita utama karena pengembaliannya yang besar, BlockchainFX ($BFX) sekarang bisa menjadi proyek yang menulis ulang cerita itu untuk generasi baru peserta.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini

Website: https://blockchainfx.com/ 

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram Chat: https://t.me/blockchainfx_chat

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

