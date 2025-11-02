Wall Street dan Korporasi Mempercepat Adopsi Stablecoin

Persaingan untuk mengembangkan infrastruktur stablecoin semakin memanas di Wall Street dan perusahaan-perusahaan Amerika. Citigroup sedang melangkah maju dengan rencana untuk memperluas kemampuan pembayaran stablecoin mereka, di tengah spekulasi yang berkembang bahwa institusi keuangan besar sedang mengeksplorasi inisiatif stablecoin setelah disahkannya US GENIUS Act — undang-undang komprehensif yang diperkirakan akan berlaku pada awal 2027.

Momentum ini meluas melampaui bank. Western Union mengumumkan rencana untuk membangun jaringan pembayaran stablecoin di Solana, menegaskan bagaimana penyedia pembayaran tradisional merangkul blockchain untuk transaksi lintas batas yang lebih cepat dan lebih murah.

Sementara itu, lanskap penambangan Bitcoin (BTC) menjadi semakin kompetitif, dengan operator yang lebih kecil dengan cepat memperkecil kesenjangan dengan pemimpin industri. Dan dalam pinjaman digital, Ledn melaporkan lebih dari $1 miliar dalam pinjaman dengan jaminan Bitcoin tahun ini — bukti bahwa investor semakin memilih untuk meminjam dengan jaminan kepemilikan BTC mereka daripada menjualnya.

Citi bermitra dengan Coinbase untuk pembayaran stablecoin

Citigroup sedang melirik pembayaran stablecoin sebagai pendorong pertumbuhan utama berikutnya, bermitra dengan bursa kripto Coinbase untuk memperluas kemampuan aset digitalnya. Inisiatif ini awalnya berfokus pada memudahkan klien untuk berpindah antara mata uang kripto dan fiat.

Debopama Sen, kepala pembayaran Citi, mengatakan langkah tersebut mencerminkan permintaan klien yang meningkat untuk opsi pembayaran yang lebih cepat dan lebih terprogram. Bank tersebut "mengeksplorasi solusi untuk memungkinkan pembayaran stablecoin onchain bagi klien kami," kata Sen.

Pengumuman ini datang sekitar sebulan setelah Citi memproyeksikan bahwa pasar stablecoin bisa melonjak menjadi $4 triliun pada 2030, naik dari sekitar $315 miliar saat ini.

Setelah disahkannya US GENIUS Act, beberapa bank besar Wall Street, termasuk JPMorgan dan Bank of America, dilaporkan sedang mengeksplorasi inisiatif stablecoin mereka sendiri.

Western Union memilih Solana untuk jaringan penyelesaian stablecoin

Stablecoin telah dengan cepat melampaui nilai sirkulasi $300 miliar. Sumber: DefiLlama

Raksasa pengiriman uang global Western Union sedang mengembangkan sistem penyelesaian aset digital baru yang dibangun di blockchain Solana, sebuah langkah yang menyoroti fokus perusahaan pada kecepatan transaksi dan skalabilitas saat merangkul aset digital.

Selama panggilan pendapatan kuartal ketiganya, Western Union mengumumkan rencana untuk meluncurkan ekosistem yang mencakup US Dollar Payment Token (USDPT) dan Digital Asset Network, yang dikembangkan bermitra dengan Anchorage Digital Bank, bank kripto berlisensi federal yang menyediakan layanan kustodian dan infrastruktur.

USDPT diharapkan akan diluncurkan pada paruh pertama 2026, dengan kemitraan di beberapa bursa kripto untuk meningkatkan aksesibilitas dan likuiditas.

"Kami melihat alternatif, dan sampai pada kesimpulan bahwa Solana adalah pilihan yang tepat," kata CEO Western Union Devin McGranahan pada konferensi Money 20/20 USA.

Penambang Bitcoin tingkat menengah mendapatkan momentum dalam guncangan pasca-halving

Industri penambangan Bitcoin semakin kompetitif di era pasca-halving, karena gelombang baru perusahaan tingkat menengah dengan cepat mendapatkan pangsa pasar dan menantang pemimpin yang sudah mapan.

Menurut data dari The Miner Mag, penambang yang lebih kecil yang terdaftar secara publik, termasuk Cipher Mining, Bitdeer dan HIVE Digital, telah secara signifikan meningkatkan hashrate mereka setelah bertahun-tahun investasi infrastruktur berat. Perusahaan-perusahaan ini sekarang mempersempit kesenjangan dengan pemain top seperti MARA Holdings, CleanSpark dan Cango.

"Kebangkitan mereka menyoroti bagaimana tingkat menengah penambang publik — yang dulu tertinggal jauh — telah dengan cepat meningkatkan produksi sejak halving 2024," tulis The Miner Mag dalam buletin terbaru.

Beberapa perusahaan ini, terutama HIVE Digital, juga melakukan diversifikasi melampaui penambangan Bitcoin ke kecerdasan buatan dan beban kerja komputasi kinerja tinggi — menandakan pergeseran strategis yang lebih luas dalam industri.

Pinjaman dengan jaminan Bitcoin Ledn melampaui $1 miliar pada 2025

Pertumbuhan year-over-year dalam hashrate yang direalisasikan di antara penambang Bitcoin publik. Sumber: The Miner Mag

Pemberi pinjaman aset digital Ledn melaporkan kuartal rekor untuk produk kredit dengan jaminan Bitcoin, menyoroti tren yang berkembang di antara pemegang jangka panjang yang lebih memilih meminjam dengan jaminan aset mereka daripada menjualnya.

Perusahaan tersebut mengeluarkan $392 juta dalam pinjaman dengan jaminan BTC selama kuartal ketiga, mendorong pinjaman year-to-date di atas $1 miliar. Sejak awal, Ledn telah mengeluarkan lebih dari $2,8 miliar dalam total pinjaman.

Ledn dianggap sebagai salah satu dari tiga pemberi pinjaman keuangan tersentralisasi (CeFi) terbesar, bersama dengan Tether dan Galaxy Digital. Bersama-sama, perusahaan-perusahaan ini menyumbang sekitar 89% dari pasar pinjaman CeFi.

Meminjam dengan jaminan Bitcoin menjadi semakin populer karena harga cryptocurrency terus naik, memungkinkan investor untuk membuka likuiditas tanpa melepaskan eksposur terhadap potensi kenaikan jangka panjang aset.

Sumber: Ledn

